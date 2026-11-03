Robbanásig feszült a helyzet az alkotmánybíróság körül: Moszkva aknamunkáját gyanítja az események mögött lengyel kormányfő

Az államfő és a kormányfő közötti legújabb konfliktus az Alkotmánybíróság körül bontakozott ki, az ellenzéki Jog és Igazságosság (PiS) párthoz közel álló Nawrocki ugyanis nem akar felesketni nyolcból öt olyan alkotmánybírót, akiket idén a Tusk-féle parlamenti többség szavazott meg.

Az Alkotmánybíróság még PiS által kinevezett elnöke, Bogdan Święczkowski nem akarta beengedni a testületbe az újonnan megszavazott, de esküt nem tett alkotmánybírókat, mire egyikük pénteken úgy döntött, átveszi az Alkotmánybírósás vezetését, és felfüggeszti Święczkowskit, illetve annak helyettesét.

A hír hallatán Nawrocki pénteken a spanyol légtérben fordíttatta vissza Szenegálba tartó elnöki gépét, és megjelent az Alkotmánybíróság előtt tüntető ellenzéki demonstrálók között, majd a rendőrsorfalon áttörve belépett az épületbe. Az államfő az alkotmányos rend megsértésével vádolja a Tusk-kormányt, a miniszterelnök szerint viszont Nawrocki dolga mindössze annyi lenne, hogy feleskesse a megszavazott alkotmánybírókat.

Orosz politikusok is hozzászóltak a Lengyelországban kibontakozott politikai válsághoz, például Dmitrij Medvegyev volt államfő, a Nemzetbiztonsági Tanács jelenlegi elnökhelyettese.

Alkotmányos puccs Lengyelországban. A brüsszeli nevelésű Tusk liberálisai elnyomják a PiS konzervatívjait

– kommentálta a lengyelországi eseményeket Telegram-oldalán Medvegyev.

Donald Tusk a keddi kormányülésen úgy fogalmazott:

Azt látjuk, hogy Oroszország és az oroszbarát politikusok – mind nemzetközi szinten, mind az országon belül – tevékenységet folytatnak, amelynek középpontjában a mi ügyünk áll: az Alkotmánybíróság védelme a politikusok és az általuk felbujtott tüntetők agresszív magatartásával szemben.

Hozzátette:

Mindannyian jól ismerjük azt a módszert, ahogyan Oroszország beavatkozik a belpolitikai konfliktusokba. Ma is tanúi vagyunk az oroszok által kiváltott feszültségeknek, legyen szó akár a félidős választásokról, akár az instabilitás érzésének szításáról, amely az ellenzéki politikusok és az elnök agresszív viselkedésén alapul

– jegyezte meg Tusk Nawrockira utalva.

Bár a lengyel államfő és kormányfő folyamatos politikai konfliktusban áll egymással, Oroszországot mindketten az országra leselkedő fő veszélynek tekintik.

A lengyel Alkotmánybíróság körüli politikai csatározást ebben a cikkben foglaltuk össze:

Kapcsolódó cikkünk 2026. 11. 03. Az államrend válságává fajul az alkotmánybíróság körüli csetepaté: az ellenzéket is összekovácsolja a példátlan helyzet Lengyelországban

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