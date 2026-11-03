Sorra gyilkolják a dolgozókat Európa legnagyobb atomerőművénél

Két ember életét vesztette egy személygépkocsi ellen elkövetett ukrán dróntámadásban – közölte kedden az orosz fennhatóság alatt álló zaporizzsjai atomerőmű vezetősége. Az áldozatok egyike a létesítmény női alkalmazottja volt, ezzel tovább nőtt a dolgozókat ért halálos incidensek száma.

A tájékoztatásból nem derült ki, hogy pontosan hol történt a támadás. A közlemény ugyanakkor kiemelte, hogy

az elmúlt két hétben már a harmadik, április óta pedig a tizenharmadik erőművi dolgozó vesztette életét hasonló körülmények között.

Az erőmű vezetése célzott terrorizmusnak minősítette a civil járművek elleni csapásokat és a békés lakosság meggyilkolását, hangsúlyozva, hogy az emberek nem válhatnak célponttá.

Ukrajna egyelőre nem reagált a vádakra.

A munkatársak elleni támadások nem számítanak új keletűnek a térségben. A múlt héten az ENSZ nukleáris biztonságért felelős szervezete, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) is beszámolt egy alkalmazott haláláról, bár további részleteket akkor nem közöltek. Júliusban pedig az orosz állami atomenergetikai vállalat, a Roszatom vezetője jelentette be, hogy egy ukrán drón végzett a létesítmény főmérnökével az erőmű közelében.

Az orosz csapatok még a 2022 februárjában indított háború első heteiben foglalták el a hat reaktorral rendelkező zaporizzsjai létesítményt, amely Európa legnagyobb atomerőműve. A jelenleg üzemen kívül lévő erőmű körül azóta is folyamatos a feszültség, mivel Moszkva és Kijev rendszeresen egymást vádolja a nukleáris biztonságot veszélyeztető katonai akciókkal, miközben Rafael Grossi, a NAÜ főigazgatója többször is katonai önmérsékletre szólította fel a feleket.

Forrás: Reuters

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