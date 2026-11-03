Sorsdöntő naphoz érkezett Amerika: egy területen már megvan a győztes, izzik az internet a csatatérállamokban

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Ma félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ahol többek között a Képviselőház mind a 435 helyéről, a Szenátus 37 helyéről és 36 állam kormányzójáról is döntenek a szavazók. Az előrejelzések egyértelműen a demokratáknak kedveznek, a Silver Bulletin választási modellje 95 százalékos esélyt ad a képviselőházi többségükre, a szenátusban pedig 78 százalékra teszi a fordulat esélyét. Egy demokrata többségű kongresszus jelentősen megnehezítheti a Trump-kormány következő két évét, mert beleszólhat a kinevezésekbe és a költségvetésbe, valamint nyomást gyakorolhat az iráni háború lezárására is. A Google Trends adatai alapján megéztük, hogyan alakult az internetes érdeklődés a választások idején, valamint, hogy a két párt iránti érdeklődés milyen képet mutat az egyes csatatérállamokban.

Egy nap alatt megremeghet Trump hatalma - Itt a midterm!

Elérkezett az Egyesült Államokban a félidős választás napja, ahol ugyan új elnökről nem döntenek az amerikai szavazópolgárok,

újraválasztják a parlament teljes, 435 tagú alsó házát (Képviselőház),

a parlament teljes, 435 tagú (Képviselőház), a 100 fős felső házban (Szenátus) 37 hely sorsa dől el,

(Szenátus) 37 hely sorsa dől el, a törvényhozást érintő voksoláson túl pedig állami szintű választások is zajlanak, többek között például 36 államban a kormányzó személyéről is döntenek.

Az amerikai parlement alsó házába minden állam népességarányosan küldhet képviselőket, így a gyéren lakott államoknak kevesebb, a népes államoknak pedig több (Kaliforniának például 52) képviselője ül az alsó házban. Éppen ezért, úgy tartják, hogy itt tükröződik legjobban az amerikai közélet aktuális politikai álláspontja.

A választás eseményeit magyar idő szerint kedd reggeltől egészen szerdáig percről percre követjük a Portfolio-n. Az eredmények aktuális állásáról pedig a címlapunk dedikált felső szekciójában is tájékozódhat.

A 2024-ben, az elnökválasztással egyidőben tartott előző kongresszusi választásokon a republikánusok igen szűk, mindössze 5 mandátumos fölényt tudtak elérni, így korántsem volt egyszerű a Trump-kormány első két éve idáig a törvényhozás tekintetében. Ahogy korábban rámutattunk, az elmúlt két év alatt 123 törvényt tudtak elfogadni, a benyújtott tervezeteknek pedig mindössze 1%-át fogadták el.

A képviselőházi többséghez 218 hely kell a pártoknak, a jelenlegi állapothoz képest a Demokrata Pártnak csupán négy mandátumot kellene átfordítania, hogy megszerezze a többséget.

Az előrejelzések összességében egyértelműen a demokratáknak kedveznek. A Silver Bulletin átlagában országosan 8,7 százalékponttal vezetnek a republikánusokkal szemben, ami a 2018-as „kék hullámhoz” mérhető különbség. A modell 95 százalékos esélyt ad a demokrata képviselőházi többségre, és 240–195-ös végeredményt tart a legvalószínűbbnek.

A szenátusban ehhez képest némileg mások az dinamikák. A felsőházban jelenleg 53 republikánus és 47 demokrata szenátor ül. A demokratáknak tehát négy széket kell elhódítaniuk úgy, hogy közben a sajátjaikat is megtartják. Az 50 hely nem elég, mert szavazategyenlőség esetén a republikánus alelnök, J. D. Vance voksa dönt.

A korábbi elemzések itt azzal számoltak, hogy még Trump magas országos elutasítottsága mellett is csodára lenne szüksége a demokratáknak ahhoz, hogy többséget szerezzenek. Az elmúlt időszak fejleményei, az egyre romló amerikai gazdasági helyzet, és a jelenlegi republikánus vezetéssel szembeni korrupciós vádak miatt

a félidős választás hajrájában már egyre inkább a demokratákat tartották esélyesnek a felső házban is.

Ahogy arról szintén írtunk, a Pew Research október eleji felmérése szerint az amerikaiaknak csupán a harmada elégedett az elnök munkájával, és a 2024-ben rászavazóknak is már csak kétharmada. Ennek eredményeképp a szenátusban a Silver Bulletin a választás előtt 78 százalékra tette a demokrata többség esélyét, noha ez az arány augusztus elején még csak 56 százalék volt.

Egy demokrata többség a Szenátusban több fronton is jelentősen megnehezíthetné Donald Trump kormányának következő két évét. A szenátusi többség beleszólhatna az elnök kormányzati kinevezéseibe, valamint a szövetségi és legfelsőbb bírósági jelöltekbe. A Szenátusnak a Képviselőházzal együtt továbbá a költségvetés megszavazásában is fontos szerepe van, így a két kamara közösen gyakorolhatna nyomást a Fehér Házra, például az iráni háború lezárása érdekében, valamint mindkét kamarában etikai vizsgálatokat is indíthatnának a kormányzat ügyeiben.

A közvéleménykutatások adatai alapján a felsőházi választásokon

Maine, Michigan, Ohio, Alaszka, Iowa, Texas, Kansas, Észak-Karolina, Texas, Kansas, Kansas államokban ígérkezik legszorosabbnak a verseny, így könnyen lehet, hogy itt dől majd el a többség sorsa.

Az interneten is a Demokrata Pártnak áll a zászló

A Google Trends adatai alapján megnéztük, hogy alakult az érdeklődés a félidős választások iránt a Google-keresők körében. Fontos leszögezni, hogy a Google Trends száma csupán a keresési intenzitás arányát mutatja (egy 1-100-ig tartó skálán), így valós választói preferenciákat nem vonhatunk le belőle.

Az "election" keresési kifejezés esetén látható, hogy az alapvetően alacsony szintről indulva,

a keresési kifejezés iránti érdeklődés az elmúlt hetekben megerősödött.

Kép forrása: Google Trends

A Google Trends térképes nézete alapján az látszik, hogy a washingtoni választókerületet követően az igazi csatatérállamnak számító Alaszkában volt a második legmagasabb. Ezeket New York, Maryland, és a szintén csatatérnek számító Kansas követik.

Kép forrása: Google Trends

Ugyanakkor, ha hosszú távon, 2004-től kezdve vizsgáljuk a Google Trends adatait, látható, hogy az idei midterm idején mért érdeklődés eddig még a közelében sincs a korábban jóval nagyobb érdeklődést kiváltó választásokhoz - mint például a 2024-es elnökválasztáshoz.

Kép forrása: Google Trends

Lévén, hogy az elnökválasztásokkal ellentétben a félidős választásokon a pártok kampányainak nincs két országos arca, a Google-keresésekben az általános, "Demokrata Párt" és "Republikánus Párt" témaköröket hasonlítottuk össze. Az elmúlt 3 hónap adatai alapján az látszik, hogy a két párt iránti érdeklődés nagyon hasonlóan alakult. Az utóbbi hetekben azonban, ahogy mindkét térfél iránt erősödni kezdett az keresési intenzitás,

a demokrata párt kis mértékben megelőzte a republikánus pártot az érdeklődés tekintetében.

Kép forrása: Google Trends

Fontos mégegyszer hangsúlyozni, hogy a Google-keresésben mért számok és a valós választási végeredmények között nincs ok-okozati összefüggés. Az internetes adatok alakulásához hozzájárulhatott az is, hogy az elmúlt időszakban a közvéleménykutatók rendre a demokrata párt erősödését mérték a republikánusokkal szemben.

A térképes nézet vizsgálatakor is fontos szemmel tartani a fentieket. A keresések alakulása azonban itt már nem tükrözi a demokrata előnyt olyan egyértelműen az elmúlt 3 hónap adatai alapján. A szenátusi többség szempontjából fontosnak számító

Maine, Texas, Kansas és Alaszka államokban például a republikánus párt vezet a keresések arányait tekintve.

Kép forrása: Google Trends

Ahogy fent már említettük, a felsőházban korábban nem a demokratáknak állt a zászló, azonban az utolsó hetekben egyre valószínűbbé vált a közvéleménykutatások alapján, hogy a szenátusban is többségre tehetnek szert. Ezt a változást tükrözik az elmúlt hónap Google-keresései. Az előző térképhez képest szinte az összes állam kékbe borult, ami azt jelenti, hogy az egy hónapos adatok alapján országszerte erősödött a demokrata párt iránti érdeklődés a három hónaposhoz képes.

A repubikánusokra Alaszka, Maine és Montana államokban kerestek csak rá nagyobb arányban.

Kép forrása: Google Trends

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A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images