Van egy dolog, amiben már biztosan győztek a republikánusok - Egyszerűen felfoghatatlan mennyiségű pénz égett el

Amennyiben a Republikánus Párt veszít a kongresszusi pozícióiból a közelgő félidős választásokon, az biztosan nem a pénzhiány számlájára lesz írható.

A kampány hajrájában ugyanis a republikánusok egyértelmű anyagi fölényben vannak a demokratákkal szemben.

Ez az előny főként a párthoz igazodó külső szervezetek rendkívüli aktivitásának tudható be, amelyek különösen a szenátusi választási küzdelmekbe fektettek hatalmas összegeket.

A Republikánus Nemzeti Bizottság (RNC), a hozzá kapcsolódó kongresszusi kampánybizottságok, valamint a külső finanszírozású politikai akcióbizottságok (az úgynevezett Super PAC-ek) – köztük a Donald Trumphoz köthető MAGA Inc. – együttesen több mint 2,2 milliárd dollárt gyűjtöttek össze. Ezzel szemben a Demokrata Nemzeti Bizottság (DNC) és a vele szövetséges szervezetek számlájára jóval kevesebb, nagyjából 1,3 milliárd dollár folyt be.

A közvetlenül az indulóknak szánt támogatások terén ugyanakkor fordított a helyzet. Az egyéni választókerületekben a demokrata jelöltek teljesítettek jobban, miután összesen több mint 2,3 milliárd dollárt kalapoztak össze, míg republikánus kihívóik csupán 1,6 milliárdot. Ez a demokrata forrás ráadásul a gyakorlatban többet is ér a külső szervezetek dollárjainál, mivel az amerikai szabályozás értelmében maguk a jelöltek a Super PAC-eknél jóval kedvezményesebb áron vásárolhatnak reklámidőt a médiában.

A Szövetségi Választási Bizottság (FEC) adatai szerint a két politikai tábor eddig összesen több mint 11,9 milliárd dollárt, azaz durván 3874 milliárd forintot költött el a félidős kampányra.

A befolyt összegek túlnyomó többségét politikai hirdetésekre fordították a felek. Az AdImpact médiakutató cég összesítése alapján a republikánusok és szövetségeseik eddig több mint 5,5 milliárd dollárt költöttek reklámokra, míg a demokraták és a hozzájuk kötődő csoportok valamivel több mint 5 milliárd dollárt szántak erre a célra.

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