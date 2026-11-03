8°C erősen fátyolfelhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 435
0 0
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 35
34 31
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Zöld utat adott a parlament: az Egyesült Államok új katonai támaszpontokat létesíthet Grönlandon
Globál

Zöld utat adott a parlament: az Egyesült Államok új katonai támaszpontokat létesíthet Grönlandon

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Jóváhagyta a grönlandi parlament azt a biztonsági megállapodást, amelyet korábban Donald Trump amerikai elnökkel kötöttek a sarkvidéki sziget védelméről. A szeptemberben aláírt egyezmény kiterjeszti az Egyesült Államok katonai jelenlétét a területen, miközben lezárja a sziget hovatartozása körül kialakult diplomáciai vitát.

A keddi szavazáson a törvényhozók 16 igennel, ellenszavazat nélkül és 7 tartózkodás mellett ratifikálták a dokumentumot, amelyet az első, szeptemberi vitában már a képviselők többsége támogatott. A megállapodás értelmében az amerikai hadsereg két új támaszpontot létesíthet a szigeten, és kiépítheti Donald Trump amerikai elnök "Aranykupola" nevű rakétavédelmi rendszerét is.

Mindezek mellett a szerződés kifejezetten megerősíti Dánia szuverenitását, valamint a grönlandiak önrendelkezési jogát.

Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland közötti megállapodás azután született meg, hogy az amerikai elnök többször is kilátásba helyezte a stratégiai fekvésű, ásványkincsekben gazdag dán autonóm terület megszerzését. A Fehér Ház még januárban közölte, hogy Trump a sziget átvételének lehetőségeit mérlegeli, beleértve a katonai erő esetleges bevetését is. Ez komoly riadalmat keltett az európai kormányok körében, és intenzív diplomáciai egyeztetéseket indított el a kedélyek lecsillapítására.

Múte Egede grönlandi külügyminiszter a nuuki szavazás előtt úgy fogalmazott, hogy a ratifikáció fontos lépés a sziget számára.

Még több Globál

Amerikai választás 2026: beütöttek az első problémák - Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?

Amerikai választások: informatikai hiba miatt alakult ki a botrány: több százezer szavazatot érint a fennakadás

Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

Hangsúlyozta, el kell fogadni, hogy a béke és a stabilitás többé már nem vehető magától értetődőnek.

A vitában ugyanakkor éles kritikát fogalmazott meg a Grönland függetlenségét leghangosabban támogató ellenzéki párt, a Naleraq. Pele Broberg pártelnök kifogásolta, hogy a megállapodás semmilyen gazdasági hasznot nem hoz számukra, miközben nekik olyan egyezségre lenne szükségük, amelyből független államként is profitálhatnának.

A törvényjavaslatot a dán parlament november 11-én tárgyalja első olvasatban, a második olvasatra és a zárószavazásra pedig november 19-én kerül sor. A kormányközi megállapodás azután lép hatályba, hogy Grönland mellett Dánia is ratifikálta, az amerikai szenátus jóváhagyására azonban nincs szükség az életbelépéséhez.

Forrás: Reuters

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Fórum

Konferencia ajánló

Keress azon, hogy mások befektetnek

Keress azon, hogy mások befektetnek

2026. november 3.

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!
Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: beütöttek az első problémák - Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?
Parlament: beindult a törvénygyár, Pócs Jánost kirúgná Magyar Péter
Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility