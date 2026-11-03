Zöld utat adott a parlament: az Egyesült Államok új katonai támaszpontokat létesíthet Grönlandon

A keddi szavazáson a törvényhozók 16 igennel, ellenszavazat nélkül és 7 tartózkodás mellett ratifikálták a dokumentumot, amelyet az első, szeptemberi vitában már a képviselők többsége támogatott. A megállapodás értelmében az amerikai hadsereg két új támaszpontot létesíthet a szigeten, és kiépítheti Donald Trump amerikai elnök "Aranykupola" nevű rakétavédelmi rendszerét is.
Mindezek mellett a szerződés kifejezetten megerősíti Dánia szuverenitását, valamint a grönlandiak önrendelkezési jogát.
Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland közötti megállapodás azután született meg, hogy az amerikai elnök többször is kilátásba helyezte a stratégiai fekvésű, ásványkincsekben gazdag dán autonóm terület megszerzését. A Fehér Ház még januárban közölte, hogy Trump a sziget átvételének lehetőségeit mérlegeli, beleértve a katonai erő esetleges bevetését is. Ez komoly riadalmat keltett az európai kormányok körében, és intenzív diplomáciai egyeztetéseket indított el a kedélyek lecsillapítására.
Múte Egede grönlandi külügyminiszter a nuuki szavazás előtt úgy fogalmazott, hogy a ratifikáció fontos lépés a sziget számára.
Hangsúlyozta, el kell fogadni, hogy a béke és a stabilitás többé már nem vehető magától értetődőnek.
A vitában ugyanakkor éles kritikát fogalmazott meg a Grönland függetlenségét leghangosabban támogató ellenzéki párt, a Naleraq. Pele Broberg pártelnök kifogásolta, hogy a megállapodás semmilyen gazdasági hasznot nem hoz számukra, miközben nekik olyan egyezségre lenne szükségük, amelyből független államként is profitálhatnának.
A törvényjavaslatot a dán parlament november 11-én tárgyalja első olvasatban, a második olvasatra és a zárószavazásra pedig november 19-én kerül sor. A kormányközi megállapodás azután lép hatályba, hogy Grönland mellett Dánia is ratifikálta, az amerikai szenátus jóváhagyására azonban nincs szükség az életbelépéséhez.
Forrás: Reuters
A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio
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