Akkora pofont adtak az amerikaiak Donald Trumpnak, hogy a fal adta a másikat – Mutatjuk a történelmi választás sokkoló eredményeit

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Nehéz nem fellengzős szavakat használni az amerikai félidős választások eredményeire pillantva. Történelmi vereséget szenvedett Donald Trump és a Republikánus Párt: a demokraták évtizedek óta példátlan többséget szerezhetnek a képviselőházban, miközben a szenátus felett is át fogják venni az irányítást, és még csak szoros sem volt. Olyan államokban diadalmaskodtak a demokrata szenátorjelöltek, amelyek stabil republikánus fellegvárnak voltak elkönyvelve. Texas három évtizede nem választott demokrata szenátort, James Talarico mégis tarolt, Kansas 1932 óta nem küldött demokratát a felsőházban, jövőre azonban Adam Hamilton fogja képviselni az államot. Nézzük a legfontosabb eredményeket és fejleményeket ezen a történelmi szerda reggelen.

Nos, végül csak nem tévedtek a felmérések. Megérkezett az a sokat emlegetett "kék cunami", amit sokan előrejeleztek. Vagyis mégsem voltak teljesen pontosak a közvélemény-kutatások: látszólag alábecsülhették a demokraták győzelmét, és a 2024-es elnökválasztási eredmény alapján történő súlyozás ezúttal a republikánusok felé hajló kutatási eredményeket szült.

Úgy látszik, a politika vastörvényei Donald Trumpra is vonatkoznak, és ha hatalmon az ember szembemegy az ígéreteivel, azt megbüntetik a választók.

Trump olcsó megélhetést, a "washingtoni mocsár lecsapolását" és a háborúk lezárását ígérte, majd fogta magát, és olyan vámokat vetett ki, valamint olyan háborút indított Iránban, ami mind a szöges ellentétei annak, amit ígért. A korrupciógyanús ügyekről, a kriptovagyonokról és az Epstein-aktákról már nem is beszélve. Ezt még a republikánus szavazók sem hagyták szó nélkül, és tömegesen nem mentek el szavazni, vagy inkébb a demokratákra ikszeltek. Ezt még az Egyesült Államok mélyreható politikai megosztottsága sem tudta ellensúlyozni, az időzített bomba pedig tegnap este a republikánusok arcába robbant. Mégis van rengeteg olyan amerikai, aki igenis hajlandó a másik pártra szavazni, ha meg akarja büntetni a hatalmon lévőket.

A New York Times előrejelzése alapján országosan 13 százalékpontos szavazatfölénnnyel számolhatunk a demokraták javára, miközben a kutatások azt mutatták, hogy a republikánusok csupán 8,8 pontos hátrányban vannak.

Az alábbi ábrán látható, hogy

az elmúlt évtizedekben egy félidős választáson sem nyert ekkora különbséggel egyik párt sem.

A Watergate-botrány és Richard Nixon lemondása óta, 1976 óta nem győzött egyik párt sem ekkora szavazataránybeli különbséggel.

A mostani félidős választás egyszóval igazi vízválasztónak tűnik, ami fenekestül felforgathatja az Egyesült Államok politikai térképét.

It is 11 PM. https://t.co/M9Iipko1FJ — Ence Morse (@ccemorse) November 4, 2026

Azután, hogy Trump 2024-ben még 1,5 százalékponttal megnyerte az országos szavazatot – amire republikánus elnökjelölt 2004 óta nem volt képes –, 2026-ban az ország túlnyomó része elfordult tőle. Szinte egyöntetűen a demokraták felé tolódtak a választók, Ohióban például az alacsonyabb végzettségű és a középkeresetű megyékben volt a legjelentősebb a balra fordulás.

The most pro-Trump counties in Ohio -- including some of its lowest-income, lowest-college-education areas -- are shifting towards Sherrod Brown by huge margins. https://t.co/yIyifVN2Km — Ence Morse (@ccemorse) November 4, 2026

Múlt heti cikkünkben előrevetítettük a 2024-ben nyertes "Trump-koalíció" szétesését, ami be is következett az előzetes adatok alapján:

az egyik legnagyobb intenzitással látszólag a latino szavazók hagyták faképnél Trumpot,

akik körében két éve még történelmi sikereket könyvelhetett el. Ezt teszi a megélhetési aggályok érdemi válasz nélkül hagyása, sőt tetézése, no meg a bevándorláspolitikai túlkapások. A legjobban azonban a huszonéves választók ábrándulhattak ki az amerikai elnökből.

The swings tonight among groups that swung right in 2024. https://t.co/MTOspsiyox — Patrick Ruffini (@PatrickRuffini) November 4, 2026

Az Associated Press és a nagyobb televíziós társaságok megbízásából, több mint 79 ezer regisztrált választó megkérdezésével készült exit poll kutatás szerint

az amerikai szavazókat nem meglepő módon a magas élelmiszer- és üzemanyagárak aggasztották leginkább.

Tízből kilencen nyilatkoztak úgy, hogy a megélhetési költségek döntő szerepet játszottak a szavazatuk leadásakor. Amikor az őket leginkább foglalkoztató kérdéseket kellett megjelölniük, 39 százalékuk a gazdaságot, 32 százalékuk a demokrácia helyzetét, 14 százalékuk pedig a bevándorlást tette első helyre. Bár Trump a kampányhajrában erős gazdaságról és csökkenő inflációról beszélt, a választók háromnegyede gyengének vagy kifejezetten rossznak ítélte a gazdasági helyzetet.

Közel kétharmaduk egyenesen az elnök politikáját okolta a drágulásért, és ugyanilyen arányban vélték úgy, hogy a kormányzat vámpolitikája ártott a gazdaságnak.

Az üzemanyagok és a műtrágya drágulásához jelentősen hozzájárult az Iránnal vívott háború is. A megkérdezettek több mint 60 százaléka szerint az Egyesült Államok rossz döntést hozott a katonai beavatkozással a Közel-Keleten. Mintegy háromnegyedük számára meghatározó szempont volt a szavazáskor az iráni háború.

A félidős választások az Egyesült Államokban hagyományosan az elnök teljesítményéről szóló visszajelzésként is felfoghatók, és ezúttal sem volt másképp:

Trump alacsony népszerűsége lehúzta a republikánus jelölteket.

Az amerikaiak 62 százaléka elégedetlen a tevékenységével, és több mint 40 százalékuk kifejezetten azért adta le a voksát, hogy szembenállást tanúsítson Trumppal. Mindeközben a válaszadók mintegy 60 százaléka úgy gondolta, hogy Trump az ország érdekei elé helyezi a saját érdekeit.

Mindeközben tízből hét választó úgy nyilatkozott, hogy a Kongresszus nem tesz eleget azért, hogy ellensúlyt képezzen az elnökkel szemben. Ezt most maguk a választók orvosolták a demokraták földcsuszamlásszerű megválasztásával, és az sem szegte kedvüket, hogy több mint felüknek, 53 százaléknak negatív véleménye volt róluk. A Republikánus Pártot még így is többen, közel 60 százalék utasította el.

De nézzük is a konkrét eredményeket.

Képviselőház

A Kongresszus alsóházában Barack Obama 2008-as elnökválasztási győzelme óta nem látott többség körvonalazódik a demokraták számára. Akkora

A New York Times előrejelzése szerint 256 demokrata és 179 republikánus képviselő alkothatja a következő szövetségi törvényhozást, ami elsöprő többséget biztosíthat Hakeem Jeffriesnek, a várható demokrata házelnöknek. Jeffries az Egyesült Államok első fekete házelnökévé válhat.

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- reagált Jeffries az eredményre, aki szerint az amerikai választók világossá tették, hogy elegük van a szélsőségességből és a korrupcióból, valamint azokból a vezetőkből, akik saját maguk, családtagjaik, barátaik és támogatóik meggazdagodásával foglalkoznak.

A demokraták a rengeteg alsóházi győzelmük mellett többek közt Kentucky 6-os körzetét is megfordították, amelyet

Trump 2024-ben még 15 százalékponttal nyert.

Emellett komoly ütéseket szenvedtek a republikánusok Floridában is: a 22-es körzetet a republikánusok abban a reményben rajzolták át a választás előtt (gerrymandering), hogy könnyebben kaparinthassák meg, 2024-ben pedig Trump még 10 pontos fölénnyel vitte ezt a kerületet. Most mégis a demokraták söpörték be. Bár még képlékeny a mérleg, úgy tűnik, hogy a republikánusok utolsó pillanatos választókerület-manipulációi nem értek semmit, sőt, valószínűleg csak rosszabbul jártak az egésszel, hiszen olyan képviselőiket gyengíthették meg vele, akik különben lehet, túléltek volna.

Szenátus

Még csak most jönnek az igazán nagy meglepetések, és a történelmi kudarcok, illetve diadalok.

A demokraták a várakozások szerint 55 szenátori helyet kaparinthatnak meg a százfős felsőházban, míg a republikánusok csupán 45-öt. A Demokrata Párt színeiben újrainduló Jon Ossoff, akit potenciális elnökjelölt-aspiránsként is számontartanak, először behúzta Georgiát, amelyet 2024-ben még Trump nyert. Aztán később bebizonyosodott, hogy a párt progresszív balszárnyának fenegyereke, Abdul El-Sayed is győzött Michiganben, így a demokraták megvédték az összes szenátusi helyüket, beleértve New Hampmshire-t és Minnesotát is. Innen indulhatott az offenzíva.

Elsöprő és egyértelmű győzelmekkel az amerikai nép elutasította a Donald J. Trump nevű elnök romlottságát, korrupcióját és hozzá nem értését

- értékelt Ossoff a győzelmi beszédében.

Először Észak-Karolinában a népszerű exkormányzó, a demokrata Roy Cooper legyőzte Michael Whatley republikánus jelöltet, amire alapvetően számítani lehetett. Whatley korábban Trump menye mellett irányította a Republikánus Nemzeti Bizottságot (RNC), de helyben alig ismerték.

Az egyik első sokk akkor jött a republikánusoknak, amikor már Dél-Karolinában is győzött a demokrata, méghozzá Annie Andrews gyermekorvos. Egy olyan államról van szó, amely konzervatív fellegvárnak számít, két éve Trump közel 18 százalékponttal zsebelt be. Dél-Karolinának több mint húsz év után először lesz demokrata szenátora, miután Darline Graham republikánus jelöltet elsodorta a kék hullám. A néhai Lindsey Graham szenátor húga nem tudta leplezni a kampányban, nincs politikai tapasztalata, bátyja neve és Donald Trump támogatása nem volt elég a győzelemhez.

A szintén mélyvörös Texasban, amit a demokraták évtizedek óta próbálnak megfordítani, James Talarico demokrata állami képviselő győzött Ken Paxton republikánus főügyésszel szemben, akit ugyancsak voltaképpen Trump tett meg jelöltnek. A demokraták 1988 óta először nyertek szenátusi választást az államban, ahol Trump két éve még 14 százalékpontos fölénnyel győzött. Texasban a demokraták a kormányzói posztot is besöpörték, és vele együtt valószínűleg az összes választott tisztséget, sőt, akár az egész texasi állami törvényhozást. Évtizedek republikánus uralma után voltaképpen új politikai időszámítás kezdődhet a második legnépesebb amerikai államban.

Ohióban, ami erősen a republikánusok felé tolódott a Trump-korszakban, Sherrod Brown volt demokrata szenátor legyőzte Jon Husted hivatalban lévő republikánus szenátort. Brown két évvel azután térhet vissza a szenátusba, hogy 2024-ben elveszítette mandátumát. Husted korábban J. D. Vance alelnök megüresedett helyét foglalta el.

volt demokrata szenátor legyőzte hivatalban lévő republikánus szenátort. Brown két évvel azután térhet vissza a szenátusba, hogy 2024-ben elveszítette mandátumát. Husted korábban alelnök megüresedett helyét foglalta el. De ez még nem minden: a demokraták győztek Kansasben is, amely 1932 óta nem választott demokrata szenátort. A pártpolitikai árkok betemetésével kampányoló Adam Hamilton metodista lelkész magabiztosan megverte a republikánus inkumbenst, Roger Marshall t. I was remiss in not adding Ashley Moody to this. Being able to hold on in Florida when everything in Texas went is a tribute to the DeSantis project. https://t.co/RE7wm2WJyM — Patrick Ruffini (@PatrickRuffini) November 4, 2026

A pártpolitikai árkok betemetésével kampányoló metodista lelkész magabiztosan megverte a republikánus inkumbenst, t. Iowában szintén a demokrata jelölt, a kosárlabdázó paralimpikon és állami törvényhozó Josh Turek diadalmaskodott Ashley Hinson nal szemben. A volt tévébemondót és kongresszusi képviselőt a republikánusok egyik legerősebb szenátorjelöltjének tartották, de ez kevés volt a kék cunamival szemben.

diadalmaskodott nal szemben. A volt tévébemondót és kongresszusi képviselőt a republikánusok egyik legerősebb szenátorjelöltjének tartották, de ez kevés volt a kék cunamival szemben. Ugyanez történt Maine-ben a mérsékelt republikánus Susan Collins szal, aki még 2020-ban is sikeresen védte meg a szenátusi helyét. Idén azonban megtagadták a választók a hatodik ciklust a 80 éves politikai veterántól, és a demokrata Troy Jackson volt favágó és állami törvényhozó nyert.

szal, aki még 2020-ban is sikeresen védte meg a szenátusi helyét. Idén azonban megtagadták a választók a hatodik ciklust a 80 éves politikai veterántól, és a demokrata volt favágó és állami törvényhozó nyert. Alaszka még nem dőlt el, a New York Times előrejelzése a demokrata Mary Peltola győzelmét valószínűsíti.

Minden várakozás ellenére megnyertük a szenátust. Az amerikaiaknak pedig azt üzenjük: úton van a segítség

- jelentette ki Chuck Schumer, a demokraták szenátusi frakcióvezetője, aki ismét a többség élére állhat, ha nem akad kihívója.

A republikánusok a választások előtt 53-47 arányú többséggel rendelkeztek a százfős szenátusban, de ez már a múlté. A térkép immár jóval kékebb, a demokrata hullám kiterjedéséről pedig az is árulkodik, hogy

egyelőre Mississippi rendkívül szoros, így akár még az lehet a demokraták 56 szenátusi mandátuma Alaszka után. Trump Trump 2024-ben még 61-38 arányban nyerte Mississippit.

A kormányzóválasztásokban szintén aratott a Demokrata Párt.

Gina Hinojosa leendő texasi kormányzó mellett a demokrata jelölt, Keisha Lance Bottoms megnyerte Georgiát, Amy Acton behúzta Ohiót, Rob Sand pedig diadalmaskodott Iowában. A demokraták skalpjaihoz várhatóan csatlakozik még Alaszka, ahol Jonathan Kreiss-Tomkins vezet.

A republikánusok valószínűleg egy kormányzói posztot sem fordítanak át, mivel úgy tűnik, hogy Kansas élére ismét demokraták választanak, de annak mindenképp örülhetnek, hogy Floridában legalább győztesként jöttek ki a kormányzó- és szenátusi jelöltjük, még ha a vártnál szorosabban is.

Az elnök is reagált

Trump a jórészt róla szóló lesújtó választói ítéletet úgy próbálta hárítani, hogy

nem volt rajta a nevem a szavazólapon, de ha rajta lett volna, elsöprő győzelmet arattunk volna! Köszönöm a figyelmet!

Az amerikai elnök egy másik bejegyzésében Greg Abbott texasi kormányzót bírálta, akinek választási vereségét azzal magyarázta, hogy eltávolodott korábbi politikai irányvonalától. "Ha Greg Abbott, Texas kormányzója politikai pályafutásának utolsó hat hónapjában nem vált volna csak nevében republikánussá, nem veszített volna. Visszatért a régi módszeréhez, és ennek nem lett szép vége!" - fogalmazott az elnök.

A New York Timesnak adott interjújában Trump ugyanakkor késznek mutatkozott a választási eredmények elfogadására és a demokratákkal való együttműködésre.

Együtt fogunk működni a demokratákkal, és örömmel dolgozunk majd velük. Valószínűleg sikerül majd valahogy megegyeznünk

- idézte Trumpot a lap, noha korábban azt ígérte, hogy "Mr. Vétóként" fogja akadályozni a demokraták törvényhozási munkáját.

Bár a végleges adatokig még akár heteket várnunk kell, első pillantásra is egyértelmű, hogy

ez a választási eredmény Donald Trump eddigi elnökségének határozott és mindent elsöprő elutasítására utal az amerikai választók részéről.

A Fehér Háznak és a Republikánus Pártnak nyilvánvalóan újra kell kalibrálnia a platformját és a stratégiáját, ha labdába akarnak rúgni a 2028-as elnökválasztás előtt. Kifejezetten igaz J. D. Vance alelnökre és mindenki másra, aki az indulást fontolgatja. Ahogy mondani szokás, a félidős választás utáni napon azonnal elindul az elnökjelölti előválasztási kampány.

Amennyiben két év múlva demokrata győzelem születne, az sem kizárt, hogy a szenátusban 60 szenátora legyen a demokratáknak, azaz úgy menne át a felsőházon minden törvényjavaslatuk, mint kés a vajon.

Egy dolgot kijelenthetünk: Trump 2024-es szavazótábora valóban szétszéledt. A demokraták egyre fokozatosabban a diplomás értelmiségre és kertvárosi középosztályra épülő szavazótáborához tömegesen csatlakoztak (vissza) olyan fiatalok, pártfüggetlenek, illetve munkás- és alsóosztálybeli szavazók, akik mindig is vagy a Trump-korszak alatt a republikánusok felé tendáltak.

Meglehet, hogy visszatekintve a mostani választást fogjuk beazonosítani úgy, mint a Trump-éra végének a kezdete.

Ha a demokratáknak sikerül fenntartani ezt a széles körű tábort, nyertes ügyük lehet 2028-ban is. De ehhez onnan kell kiindulniuk, hogy ezek a szavazók túlnyomórészt nem rájuk, hanem Trump ellen szavaztak.

Címlapkép forrása: Aaron Schwartz/Bloomberg via Getty Images