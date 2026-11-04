Amerikai választás 2026: elképesztően tarolnak a demokraták, kíméletlen pofonokat osztanak ki Trumpnak

Az amerikaiak nagy többsége elégedetlen azzal, ahogy Donald Trump elnök az inflációt kezeli - áll a Financial Times című londoni üzleti napilap és a londoni székhelyű Focaldata közvélemény-kutató kedden ismertetett közös felmérésében.

A 2163 regisztrált amerikai választó bevonásával október 30. és november 1. között készült, a félidős amerikai kongresszusi választások napján nyilvánosságra hozott reprezentatív vizsgálat résztvevőinek

68 százaléka fogalmazott meg kedvezőtlen véleményt az elnök által az infláció és a megélhetési költségek terén nyújtott teljesítményről.

A független - vagyis a két nagy párt, a republikánusok és a demokraták egyikénél sem bejegyzett - szavazók körében 77 százalék az elégedetlenek aránya.

A Financial Times hangsúlyozza, hogy az árstabilitással és a megélhetéssel kapcsolatban Trumpról rossz véleményt megfogalmazó választók aránya tíz százalékponttal emelkedett a lap és a Focaldata által májusban elvégzett első hasonló felmérés óta, akkor ugyanis 58 százalék ítélte meg negatívan az elnök tevékenységét ezen a területen.

Az új FT/Focaldata-felmérés szerint a Demokrata Párt szavazótáborában 90 százalékhoz közeli azoknak az aránya, akik kedvezőtlen véleménnyel vannak arról, ahogy Tump az iráni háború kezdete óta emelkedő inflációt kezeli, és a republikánus választók körében is csaknem 40 százalék vélekedik ugyanígy.

Arra a kérdésre, hogy mit tartanának a félidős választások legfontosabb eredményének, az összes bejegyzett választó közül

82 százalék sorolta az első három hely valamelyikére az alacsonyabb árakat és az erősebb gazdasági teljesítményt.

A második leggyakoribb válasz 57 százalékkal a kormányzati korrupció visszaszorítása volt, a bevándorlás és a határellenőrzés szigorítását ugyanakkor csak a válaszadók 28 százaléka jelölte meg a félidős választások után megoldandó három legfontosabb kérdés egyikeként.

(MTI)