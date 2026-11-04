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Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Globál

Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

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Amerika választ: az összes, 435 képviselőházi hely sorsáról döntenek az Egyesült Államok választópolgárai, miközben a szenátori mandátumok mintegy harmada szerepel a szavazólapokon. Úgy tűnik, egyáltalán nem hazudtak a felmérések, amikor valóságos kék hullámot jeleztek előre: a szenátusi, kongresszusi és kormányzóválasztásokon is taroltak a demokraták, több republikánus fellegvár is kékké változott. A választók az elhibázott iráni háború, a vámháború, az elszabaduló infláció, az Epstein-ügy és számos választási ígéret megszegése miatt büntették a Republikánus Pártot és az elnököt, Donald Trumpot; bár a vezető többször is elmondta, hogy az eredményeket nem érzi saját kudarcának. Az amerikai elnöknek utolsó két évét a törvényhozás ellenszelében kell végig küzdenie. Cikkünk folyamatosan frissül.
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Pedro Sanchez: Amerika a kisemmiző intézkedések ellen szavazott

Egyik első európai vezetőként Pedro Sanchez spanyol miniszterelnök kommentálta a Republikánus Párt választási vereségét. Az európai vezető régóta súlyos összetűzésben áll Trump elnökkel.

Tegnap az amerikai társadalom leszavazta azokat az intézkedéseket, melyek szegénységhez vezetnek. A gyűlölet, a sovinizmus ellen szavaztak. A klímaváltozás és az elit túlkiváltságai ellen szavaztak. Ez történt Brazíliában, ez történt az Egyesült Államokban és ez fog történni Spanyolországban

- írta Sanchez, aki hozzátette, hogy a radikális jobboldal összeomlása ugyanúgy megkezdődött most hazájában is.

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Három kormányzó nem dőlt még el

A kormányzóválasztáson is nagyot taroltak a demokraták: egyelőre annyit tudni biztosan, hogy 27 demokrata és 20 republikánus kormányzója lesz az 50 amerikai államnak, 3 hely nem dőlt még el.

Kansasben, Alaskában és Nevadában is a demokraták állnak nyerésre.

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Republikánus győzelem Nebraskában

Pete Ricketts inkumbens republikánus szenátort újraválasztották Nebraska államban, 87%-os feldolgozottság mellett behozhatatlan előnyre tett szert Dan Osborn független jelölttel szemben.

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Még három szenátusi helyre várunk

Még három államból nincs kvázi-végleges eredmény a szenátusi versenyt illetően.

  • Nebraskában 82%-os feldolgozottság mellett jó esély van rá, hogy a republikánusok fognak győzni.
  • Mississippiben 96%-os feldolgozottság mellett mindössze 40 szavazattal vezetnek a demokraták.
  • Alaskában 66%-os feldolgozottság mellett szűk előnnyel vezetnek a republikánusok - ebből még bármi lehet.

A szenátusért folytatott verseny persze rég eldőlt, még ha el is viszik mindhárom államot a republikánusok, csak szépíteni tudnak 46 szenátusi hellyel.

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Montanát behúzták a republikánusok

Kurt Alme republikánus jelölt váltja a leköszönő Steve Daines szenátort a vastagon republikánus állam szenátusi székében.

Most a republikánusoknak 43 mandátumuk van a felsőházban, legjobb esetben is 46 székre számíthatnak.

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Akkora pofont adtak az amerikaiak Donald Trumpnak, hogy a fal adta a másikat – Mutatjuk a történelmi választás sokkoló eredményeit

Nehéz nem fellengzős szavakat használni az amerikai félidős választások eredményeire pillantva. Történelmi vereséget szenvedett Donald Trump és a Republikánus Párt: a demokraták évtizedek óta példátlan többséget szerezhetnek a képviselőházban, miközben a szenátus felett is át fogják venni az irányítást, és még csak szoros sem volt. Olyan államokban diadalmaskodtak a demokrata szenátorjelöltek, amelyek stabil republikánus fellegvárnak voltak elkönyvelve. Texas három évtizede nem választott demokrata szenátort, James Talarico mégis tarolt, Kansas 1932 óta nem küldött demokratát a felsőházban, jövőre azonban Adam Hamilton fogja képviselni az államot. Nézzük a legfontosabb eredményeket és fejleményeket ezen a történelmi szerda reggelen.

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Akkora pofont adtak az amerikaiak Donald Trumpnak, hogy a fal adta a másikat – Mutatjuk a történelmi választás sokkoló eredményeit
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Alaszkában még reménykedhetnek a republikánusok

66%-os feldolgozottság mellett fordult a kocka Alaszkában: Dan Sullivan republikánus szenátor szűk, mindössze 400 szavazatos előnyre tett szert a demokrata Mary Peltolával szemben.

A kormányzóválasztásban viszont fölényesen a demokrata jelölt, Jonathan S. Kreiss‑Tomkins áll nyerésre.

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Michigant is behúzták a demokraták

Abdul El-Sayed lesz az Egyesült Államok történelmének első muszlim szenátora.

85%-os feldolgozottság mellett behozhatatlan előnyre tett szert: 250 ezer szavazattal húzott el a republikánus Mike Rogers előtt.

Ez a demokraták 54. szenátusi mandátuma.

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Obama: világos üzenetet küldtek a választók

Az amerikai választók világos üzenetet küldtek: olyan politikát szeretnének látni, amely összehozza őket, nem pedig széthúzást teremtenek, olyan vezetőket, akik konkrét megoldásokat adnak a kihívásokra, amelyekkel szembe néznek

- írta ki X-oldalára Barack Obama volt demokrata elnök.

Ezután a demokrata jelölteket méltatta, majd köszönetet mondott a választást lebonyolító tisztviselőknek és önkénteseknek. Azt írta a poszt végére: most a feladat a következő évben, hogy a Demokrata Párt limitálni tudja a Donald Trump által okozott károkat és lefektesse a jövő alapjait.

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Még 5 szenátusi hely eldöntetlen

Michigan, Montana, Nebraska, Mississippi és Alaska államokból várunk még a szenátusi választás eredményeire.

Montanában és Nebraskában szinte biztosan a republikánusok fognak nyerni, a másik három államban szűk többséggel a demokraták vezetnek.

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Elon Musk is reagált a választás eredményeire

A techguru majdnem 250 millió dollárral támogatta a republikánusok kampányát, most azt írta ki X-oldalára:

az űrbe épített adatközpontok ötlete most elég jól hangzik.

Arra utalt: a demokrata többségű kongresszus szigoríthatja az AI-fejlesztéshez, adatközpontok építéséhez kapcsolódó szabályozásokat.

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Elismerte a republikánus politikus: elárulták a választókat Trumpék, három fontos dolgot csúnyán elszúrt a Republikánus Párt

Kritizálta a Republikánus Pártot és annak vezetését Thomas Massie leköszönő kongresszusi képviselő a várható választási eredmények ismeretében.

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Elismerte a republikánus politikus: elárulták a választókat Trumpék, három fontos dolgot csúnyán elszúrt a Republikánus Párt
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Idahóban a republikánusok győztek

Jim Risch republikánus szenátort negyedszerre is újraválasztotta Idaho lakossága.

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Meg is van a stabil demokrata többség a Képviselőházban

Texasból és Iowából is szereztek 1-1 képviselőt a demokraták, így már egész biztosan megvan a 218-as többség.

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Nagy bukás elé néz Donald Trump pártja - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat

Elromlott a hangulat a nemzetközi tőzsdéken az amerikai félidős választások után, amelyeken a demokraták a Kongresszus mindkét házában úgy tűnik, hogy többséget szereztek. A befektetők a technológiai cégek szigorúbb szabályozásától és az adatközpont-építések lassulásától tartanak, ezért ismét nyomás alá kerültek az AI-hoz kapcsolódó részvények. Az eredményekre reagálva Ázsiában esések bontakoztak ki, az amerikai határidős indexek is mínuszban járnak, a biztonságot kereső befektetők pedig az állampapírok felé fordultak.

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Nagy bukás elé néz Donald Trump pártja - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat
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Mississippiben minimális a különbség

Mississippi évtizedek óta republikánus fellegvár: demokrata jelölt legutóbb 1982-ben nyert itt szenátusi választást, és 1989 óta az állam mindkét szenátusi helyét republikánusok töltik be. Most azonban rendkívül szoros a verseny: a 97 százalékos feldolgozottság melletti állás szerint

a demokrata Scott Colom 462 779 szavazattal mindössze 28 vokssal vezet a hivatalban lévő republikánus Cindy Hyde-Smith előtt, aki 462 751 szavazatot kapott.

Mindketten 48,9 százalékon állnak, míg a független Ty Pinkins 19 934 vokssal 2,1 százalékot szerzett, így a mandátum sorsa még teljesen nyitott.

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Irán is kommentálta Trump pártjának választási vereségét: szerintük ez egyértelmű üzenet

Irán parlamenti házelnöke és főtárgyalója, Mohamed Galibáf is kommentálta a Republikánus Párt súlyos választási vereségét X-oldalán.

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Irán is kommentálta Trump pártjának választási vereségét: szerintük ez egyértelmű üzenet
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Michiganben is a demokratáknak áll a zászló

Bár a billegő államban még szoros a küzdelem a szenátori székért, egyelőre Abdul El-Sayed áll nyerésre 62%-os feldolgozottság mellett, 100 ezer szavazattal vezet.

Könnyen lehet, hogy a demokraták végül 55 helyet szereznek a szenátusban.

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Megjöttek az első alaszkai eredmények

Megérkeztek az eredmények Alaszkából, ahol csak most zártak a szavazókörök. Az első, 22 százalékos feldolgozottsági adatok szerint vezet a Demokrata Párt jelöltje, Mary Peltola, az eddig megszámolt voksok 54,1 százalékát kapta meg

Alaszka az elmúlt évtizedekben ritkán választott demokrata szenátort: a párt legutóbb 2008-ban tudott győzni, amikor Mark Begich szűken legyőzte a republikánus Ted Stevenst, de hat évvel később ő is elveszítette mandátumát Dan Sullivannel szemben. A mostani választásra azonban a hagyományosan republikánus állam is csatatérré vált: a demokrata Mary Peltola volt képviselő komoly kihívója lett Sullivannek, a választás előtti felmérések pedig szoros versenyt, több esetben enyhe demokrata előnyt mutattak. Már önmagában az is jelzi a republikánusok nehézségeit, hogy egy ilyen államban is veszélybe került a szenátusi helyük. Ebben egyelőre nem látszik, hogy komolyabb hatása lenne, hogy egy független Dan Sullivan is rajta van a szavazólapokon, ő egyelőre csak 1,5 százaléknyi voksot kapott.

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A Guardian is behúzta Maine-t a demokrata szenátorjelöltnek

A kékek ezzel már 53 széket visznek a felsőházban, 51 kell a többséghez.

Közben a képviselőházban már több mint 202 helye van a pártnak, 218 kell a többséghez.

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Donald Trump élőben kommentálta a választási vereséget, merész következtetést vont le

Donald Trumpot meglepte a demokraták előretörése az amerikai félidős választásokon, de a republikánusok vereségét nem tekinti a saját elnökségéről szóló ítéletnek. Az amerikai elnök magyar idő szerint szerda hajnalban a Fox Newsnak arról beszélt, hogy kész együttműködni az új kongresszusi többséggel, ugyanakkor vétóival is nyomást gyakorolna rá. Kritizálta az őt éltető jobboldali csatornát, mert szerinte túl sokat foglalkozott a Demokrata Párt jelöltjeivel. Sajnálja, hogy az amerikaiak nem értették meg, hogy tulajdonképpen megszerezte Grönlandot, a választási vereség egyik okát abban látja, hogy rá nem lehetett szavazni.

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Donald Trump élőben kommentálta a választási vereséget, merész következtetést vont le
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Fox: a demokraták győztek Maine-ben

Troy Jackson demokrata jelölt szenátorként fogja képviselni Maine államot, maga mögött hagyva Susan Collins republikánus jelöltet.

A korábban favágóként dolgozó Jackson győzelmét épp a republikánus Fox News jelentette be először, más portálok még óvatosabbak.

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Gillibrand: erre azért nem számítottam

Sokkal nagyobb ez a kékhullám, mint amire valaha gondoltam volna. Ez egyszerűen hihetetlen

- kommentálta a várható eredményeket Kirsten Gillibrand New York-i demokrata szenátor, a demokrata szenátusi kampánycsapat vezetője.

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Ilhan Omart is újraválasztották

A szomáliai származású demokrata képviselőnő a republikánus kampány egyik fő célpontja volt idén: a politikus ellen szövetségi eljárás is indult, mivel meggyanúsították azzal, hogy hazugságon és manipuláción keresztül jutott állampolgársághoz.

Ilhan Omar a minnesotai 5. választási körzetben nyert újból mandátumot.

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Demokrata győzelem Minnesotában

Peggy Flanagan győzött a szenátusi választáson Minnesota államban, maga mögött hagyva Michele Tafoya republikánus jelöltet.

Flanagan Tina Smith szenátort váltja majd a szenátusban, aki párttársaként nem indult az újraválasztásért.

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Trump megint a Fox News-t ekézi

Az elnök Truth Social oldalán ismét betámadta a Fox News hírcsatornát: pár órán belül másodszor kritizálja őket azért, mert szerinte túl sok műsoridőt adtak demokrata politikusoknak, jelölteknek.

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Republikánus győzelem Dél-Dakotában

Mike Rounds inkumbens szenátort újraválasztották.

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Bezártak az utolsó szavazóhelyiségek is

Méghozzá Hawaii-on és Alaszkában.

Őket megelőzően, 5 órakor Kalifornia, Washington állam, valamint Oregon többi része zárt be.

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A billegő államok közül Texas, Iowa, Ohio és Georgia is demokrata kormányzót választott

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Trump Truth Social oldalán ír a jövőjéről

Trump több posztot is kitett Truth Social oldalára az elmúlt percekben: az egyikben azt írja, hogy "politikai elemző" lesz majd, aki arról beszél majd, hogy miért vesztettek a republikánus jelöltek.

Egy másik posztban egy piros MAGA-sapkát tett ki, "VETO" felirattal - ezzel arra utal, hogy meg fogja vétózni azokat a törvényeket, melyeket a demokrata Kongresszus az aláírására küld majd.

Egy harmadik posztban Greg Abbott texasi kormányzót kritizálja, aki szerinte "RINO" lett, ez szó szerint annyit jelent, hogy "csak nevében republikánus," egy olyan politikusra mondják ezt, aki a párt fő irányvonalától eltérően politizál.

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Valóságos vérfürdő: felmosták a padlót Donald Trump pártjával, átveszik a hatalmat a demokraták a Kongresszusban

A Demokrata Párt megszerezte a Kongresszus mindkét házának irányítását az amerikai félidős választásokon az NBC News előrejelzése szerint. Úgy tűnik, az amerikai választók határozott nemet mondtak Donald Trump politikájára és magára a Republikánus Pártra.

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Valóságos vérfürdő: felmosták a padlót Donald Trump pártjával, átveszik a hatalmat a demokraták a Kongresszusban
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Átrendeződik a politikai térkép az Egyesült Államokban: azonnal megijedtek a tőzsdék

A vártnál jobb demokrata eredményeket hozó amerikai félidős választások hatására szerdán gyengült a dollár, estek a határidős tőzsdeindexek, miközben az állampapírpiacon élénkült a kereslet. Az eddig eldőlt államok képe alapján a demokraták a Kongresszus mindkét házában többséget szereznek, ami komoly politikai csapást jelent Donald Trump elnök és a republikánusok számára.

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Átrendeződik a politikai térkép az Egyesült Államokban: azonnal megijedtek a tőzsdék
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Mike Johnson: visszaszerezzük a képviselőházat 2028-ban

A Képviselőház jelenlegi elnöke, a republikánus Mike Johnson is kommentálta a választások eredményeit.

Azt mondja: egyelőre hosszú az éjszaka, korai lenne boncolgatni az időközi választások eseményeit.

Hozzátette ugyanakkor:

csalódott az eredményekben.

Arra is kitért, hogy szerinte a republikánusok 2028-ban vissza fogják tudni szerezni a Képviselőház fölötti irányítást.

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Így fest eddig a demokrata többség az alsó- és felsőházban

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NBC: a szenátusban is demokrata többség lesz

Iowával együtt legalább 51 szenátora lesz a demokratáknak.

A Kongresszus mindkét házát vitték a demokraták.

Pár hónappal ezelőtt még elképzelhetennek tűnő rendkívüli fordulat, brutális vereség a republikánusoknak és Donald Trumpnak.

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NBC: Iowát is vitték a demokraták

Nyert Josh Turek, a republikánus Ashley Hinson veszített.

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Megerősítették a kansasi bravúrt

A demokrata Adam Hamilton vitte a pálmát a republikánus fellegvárban.

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Demokrata kormányzója lesz Iowának is

Rob Sand győzedelmeskedett az AP előrejelzése alapján.

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Történelmi pofáraesés, elesett Trumpék legféltettebb bástyája: átfordították a demokraták Texast

Történelmi győzelmet aratott a demokrata James Talarico a texasi szenátusi választáson az NBC News előrejelzése szerint, véget vetve ezzel a republikánusok három évtizedes egyeduralmának a konzervatív fellegvárnak számító államban.

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Történelmi pofáraesés, elesett Trumpék legféltettebb bástyája: átfordították a demokraták Texast
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Elfogadja Trump a választás eredményeit? – Egyértelmű választ adott az elnök az égető kérdésre

Donald Trump amerikai elnök megerősítette a New York Times-nak: elfogadja az időközi választások eredményeit.

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Elfogadja Trump a választás eredményeit? – Egyértelmű választ adott az elnök az égető kérdésre
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CNN: demokrata kormányzója lesz Texasnak

Gina Hinojosa nyert, megfosztotta a republikánus Greg Abbottöt egy negyedik kormányzói ciklustól.

Túlzás nélkül történelmi fordulat a második legnagyobb amerikai állam élén.

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Hochul: ez a választás Trumpról szólt

New York állam demokrata kormányzója, Kathy Hochul egyértelműen kijelentette, hogy ez a választás Trumpról szólt, ennek megfelelő lett az eredmény.

Győzelmi beszédében hangsúlyozta: Trump elnök arra kérte az amerikai választókat, hogy úgy szavazzanak, mintha ő lenne a szavazólapokon.

Hát, elnök úr, teljesült a kívánsága!"

- mondta Hochul.

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Decision Desk: száz év után demokrata szenátora lesz Kansasnek

A DecisionDesk HQ előrejelzése alapján a demokrata Adam Hamilton nyerte Kansast, a republikánus inkumbens, Roger Marshall-lal szemben. A fő tévécsatornák vagy hírügynökségek egyelőre nem hirdettek győztest.

Kansasnek 1932 óta nem volt demokrata szenátora.

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Az NBC is bemondta

A demokrata James Talarico nyerte Texas szenátori helyét. Kolosszális republikánus kudarc.

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Demokrata kormányzója lesz Ohiónak

A nagy tévécsatornák mind győztest hirdettek:

a demokrata Amy Acton lesz Ohio kormányzója, aki Vivek Ramaswamy volt elnökjelölt-asprináns üzletembert győzte le.

Ramaswamy röviden az Elon Musk-féle DOGE társvezetőjeként is szolgált 2025 elején. Acton a koronavírus-járvány idején vezető tisztviselőként irányította Ohio járványügyi védekezését.

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Letaglózó pofonba futott bele Donald Trump: ott nyertek a demokraták, ahol ezt senki sem hitte volna

Váratlan győzelmet arattak a demokraták a dél-karolinai szenátusi választáson az NBC News előrejelzése szerint. A gyermekorvosként dolgozó Annie Andrews legyőzte a republikánus Darline Grahamet, akit idén neveztek ki a posztra néhai bátyja, a veterán politikus Lindsey Graham helyére. Ezzel több mint húsz év után először lesz demokrata szenátora az államnak.

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Letaglózó pofonba futott bele Donald Trump: ott nyertek a demokraták, ahol ezt senki sem hitte volna
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Úgy néz ki, brutális vereséget szenvednek a republikánusok: megtörte a csendet Donald Trump elnök

Röviden kommentálta Donald Trump amerikai elnök a Republikánus Párt várhatóan súlyos választási vereségét Truth Social oldalán.

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Úgy néz ki, brutális vereséget szenvednek a republikánusok: megtörte a csendet Donald Trump elnök
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Egyetlen, rövid üzenetet küldött Donald Trumpnak a befolyásos demokrata vezető: úgy néz ki, kemény idők várnak az elnökre

„Ideje ügyvédet fogadni” – ezt a rövid üzenetet küldte Robert Garcia, a Képviselőház felügyeleti bizottságának vezető demokratája Donald Trump amerikai elnöknek.

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Egyetlen, rövid üzenetet küldött Donald Trumpnak a befolyásos demokrata vezető: úgy néz ki, kemény idők várnak az elnökre
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VoteHub: Ohio is bekékült

A VoteHub előrejelzése alapján Sherrod Brown demokrata exszenátor nyerte a középnyugati államot, aki 2024-ben elveszítette a mandátumát, de most visszatérhet.

Ez J. D. Vance alelnök korábbi helye, amiért Jon Husted inkumbens republikánus indult újra, miután az állam kormányzója kinevezte a posztra 2025-ben.

Trump 2024-ben 11 ponttal nyerte Ohiót.

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Elemzői kommentár a kék hullámról

Ha ezt nézed, és csak felületesen ismered a választások világát, akkor tudd meg, hogy valami különlegesnek vagy tanúja: egy százévenként egyszer előforduló eseménynek. Ez egyértelműen a legrosszabb választás bármely párt számára 1974 óta

- kommentálta az X-en az eredményeket Sean Trende, a RealClearPolitics vezető politikai elemzője.

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Megfordult Kentucky 6-os

Meglepetésszerű győzelmet aratott a demokrata Zach Dembo Kentucky állam 6-os körzetében. A korábbi szövetségi ügyész és haditengerészeti veterán

egy hagyományosan konzervatív fellegvárban tudott nyerni, amelyet Trump 2024-ben 15 pontos fölénnyel nyert.

Dembo a Trump által támogatott Ralph Alvarado orvost és korábbi állami szenátort győzte le 53-43 százalékos arányban.

A képviselői hely azután üresedett meg, hogy a republikánus Andy Barr a visszavonuló Mitch McConnell szenátori székéért indult.

(NYT)

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Mutatjuk a jelenlegi állást a Kongresszusban

szenátus térkép
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Ossoff: az amerikaiak ma Trumpra mondtak nemet

Az időközi választáson az amerikaiak egyértelműen a Trump-adminisztrációról mondtak elmarasztaló ítéletet - nyilatkozta Jon Ossoff georgiai demokrata szenátor az amerikai sajtónak.

Elsöprő és döntő győzelmeken keresztül az amerikai nép visszautasította a bukott béna kacsa elnök, Donald J. Trump rosszindulatú, korrupt és inkompetens vezetését

- fogalmazott az amerikai vezető.

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Négykor zártak az alábbi nyugati államok

Idaho, Montana, Nevada, Utah, valamint részben Oregon.

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A CNN azt is megerősítette, hogy

a képviselőházi többség a demokratáké.

Hakeem Jeffries lesz valószínűleg az Egyesült Államok első fekete házelnöke.

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CNN: elindult a bűnbakkeresés

Elindult a bűnbakkeresés a republikánusok körében: sokan a Képviselőház vezetését, mások elsősorban Donald Trump elnököt hibáztatják a gyenge időközi választási szereplés miatt.

A lap szerint a republikánusok képviselőházi frakciójának vezetése valószínűleg nem fogja túlélni (politikai értelemben) a választást.

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A CNN is megerősítette a sokkoló eredményt

Dél-Karolinát Annie Andrews nyerte, ez már biztos.

2024-ben Trump még 18 százalékponttal vitte ezt a republikánus fellegvárnak számító államot.

1998 óta nem volt demokrata szenátora Dél-Karolinának.

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NBC: politikai földrengés, a demokraták nyertek Dél-Karolinában

Az NBC News előrejelzése alapján

Dél-Karolinában a demokrata Annie Andrews nyerte a szenátusi versenyt

az inkumbens republikánus, Darline Grahammel szemben.

Graham a néhai bátyja, Lindsey Graham szenátor pár hónappal ezelőtti halála nyomán indult a mandátumért, de úgy látszik, alulmaradt.

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VoteHub: a demokrata nyerte Texast

A nagy tévécsatornák és az AP hírügynökség még nem mondta be, de a VoteHub úgy véli, James Talarico fog győzedelmeskedni Texasban.

Texas legutóbb 1988-ban választott demokrata szenátort.

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A szenátus is a demokraták felé hajlik

A New York Times becslése szerint a Demokrata Párt több mint 95 százalékos eséllyel szerezheti meg a szenátust.

A végeredményre még várni kell, de a demokraták valószínűleg nyertek vagy nyerni fognak legalább négy államban: Texas, Dél-Karolina, Észak-Karolina és Ohio.

Ha valahol mégsem nyernének, további esélyeik vannak a győzelemre Kansasben, Maine-ben, Iowában és Alaszkában is.

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Jeffries ünnepel

A MAGA-szélsőségesek menekülnek az ország egyik végétől a másikig

- reagált az érkező eredményekre Hakeem Jeffries, a demokraták várható házelnöke.

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A demokraták valószínűleg taroltak

A New York Times előrejelzése alapján

a Demokrata Párt 12 százalékpontos országos szavazatfölénnyel nyerheti a képviselőházat, ami öt évtizede, 1976 óta a legnagyobb különbség lenne.

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VoteHub: a demokratáké a képviselőház

A VoteHub előrejelzése szerint immár teljesen egyértelmű, hogy az alsóházban demokrata többség lesz.

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Elesett a republikánusok floridai bástyája

A demokrata Pia Dandiya nyerte Florida 22-es kongresszusi körzetét, legyőzve a republikánus Casey Askar üzletembert. A korábbi iskolaigazgató egy olyan környezetben győzött, amelyet

a republikánusok abban a reményben módosítottak a választás előtt, hogy könnyebben kaparinthassák meg.

2024-ben Trump még 10 pontos fölénnyel vitte ezt a kerületet.

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Itt az első képviselőházi fordítás

A demokraták Észak-Karolina nyugati részén elhódították az első képviselőházi mandátumukat a republikánusoktól. A demokrata Jamie Ager a megüresedett 11-es körzetet nyerte el, amit eddig a republikánusok birtokoltak.

(AP)

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Újabb öt pozíció a demokratáknak

Georgiában és New Yorkban a kormányzói, Új Mexikóban a szenátori, Coloradoban mindkét pozíciót a demokraták tudhatják magukénak.

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Rengeteg állam zárt hajnali 3-kor

Nevezetesen Arizona, Iowa, Louisiana, Colorado, Minnesota, Nebraska, Új-Mexikó, New York, Wisconsin, Wyoming, valamint Észak-Dakota, Dél-Dakota és Texas fennmaradó részei.

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Kentuckyt vitte a republikánus

Andy Barr nyert a demokrata Charles Bookerrel szemben a Fox előrejelzése alapján.

szenátus térkép
congress
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Kansasben is ultrakék a korai szavazat

38%-os feldolgozottságnál a demokrata Adam Hamilton 64%-os szavazataránnyal vezet a republikánus inkumbens, Roger Marshall-lal szemben, aki egyelőre 34%-ot tudhat magáénak. Ez főleg a korai szavazat lehet, amelynél alapvetően a demokraták felé lejt a pálya.

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Még egy demokrata túlélt Floridában

Jared Moskowitz nyerni fog Florida 25-ös körzetében az AP szerint, egy olyan választókerületben, amelyet a republikánusok átrajzoltak úgy, hogy a 2024-es erőviszonyok alapján 9 százalékpontos fölényben legyen a Trump-szavazók.

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Óriási republikánus bukta a láthatáron?

Dél-Karolinában meglepetés készülhet, a felmérések szerint Annie Andrews szűk előnnyel vezet. Még korai a győztes kihirdetése, de a korai, levél- és a választás napján leadott szavazatok tekintetében is túlszárnyalja a becsléseinket

- írja az X-en Nate Cohn, a New York Times elemzője.

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Így áll a szenátus egyelőre

szenátus térkép

Egyelőre három csatateret nyertek a demokraták (Georgia, New Hampshire, Észak-Karolina), egyet pedig a republikánusok (Florida).

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Ashley Moody marad a szenátusban

A floridai republikánus szenátor győzött a Fox News előrejelzése szerint, de a vártnál szorosabb a befutó. Moodyt tavaly Marco Rubio külügyminiszter helyére nevezte ki Ron DeSantis kormányzó.

Moody a voksok 50,7%-át szerezte meg. A progresszív demokrata ellenfele, Angie Nixon 48,2%-on áll 96%-os feldolgozottsgág mellett.

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Dél-Karolinában jól áll a demokrata

A demokrata Annie Andrews 52%-os szavazataránnyal vezet a republikánus inkumbens, Darline Grahammel szemben, aki 47%-on áll 42%-os feldolgozottság mellett.

Ezt az államot Trump 2024-ben közel 18 százalékponttal nyerte.

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Zárnak az urnák egy újabb államban

Ezúttal csak Arkansas-ban.

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Megvan az első fordítás a szenátusban

Roy Cooper demokrata jelölt elorozta az észak-karolinai szenátori széket a republikánusoktól, 53%-os feldolgozottságnál 66,4%-os eredménnyel húzta be a kékeknek a korábbi republikánus bástyát.

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A demokraták reménykedhetnek Texasban

A demokrata James Talarico 66%-on áll a republikánus Ken Paxton 32%-ával szemben alacsony, 20%-os feldolgozottságnál.

Zachary Donnini, a Votehub elemzője az X-en azt írja, hogy több texasi megyében is jelentős, akár 27-28 pontos elmozdulást látni a demokraták felé a korai szavazatokban.

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Eddig a demokratáknak áll a zászló

A házban eddig 32 szék sorsa dőlt el, itt 21-11 az állás a demokraták javára. A szenátorok közül hét került kiválasztásra, mindegyik demokrata.

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Sok demokrata győztest hirdettek a szenátusban

  • Chris Coons delaware-i szenátor,
  • a massachussetts-i Ed Markey,
  • a Rhode Island-i Jack Reed,
  • a New Jersey-i Cory Booker
  • és az illinois-i Juliana Stratton mind diadalmaskodtak.
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Hosszú az államok listája, ahol most zárnak az urnák

Alabama, Connecticut, Delaware, Washington D.C., Illinois, Kansas nagy része, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan részlegesen, Mississippi, Missouri, New Jersey, Észak-Dakota túlnyomó része, Oklahoma, Pennsylvania, Rhode Island, Dél-Dakota jókora része, Tennessee, valamint Texas nagy része.

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Itt az első komoly bravúr Floridában

Az NBC előrejelzése alapján a demokrata Kathy Castor győzött Florida 14-es körzetében a republikánus kihívója, Mike Beltrannal szemben.

Ez a választókerület 11 pontos különbséggel Trumpra szavazott két évvel ezelőtt.

A republikánusok átrajzolták Castor körzetét a választás előtt, hogy kigolyózzák, de úgy tűnik, nem jött össze.

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Floridában rendkívül szoros a verseny, ott is, ahol nem kéne

  • Florida 17-es körzetében mindössze 0,7 pont választja el egymástól a republikánus Anna Paulina Lunát és a demokrata Leela Gray-t. A feldolgozottság 95%.

    Ezt a választókerületet Trump 2024-ben 13 százalékponttal nyerte,

    és a Cook Political Report inkább republikánusok felé hajlónak kategorizálta a választás előtt.
  • A 22-es körzetben a republikánus Maria Elvira Salazar mindössze 0,02 ponttal vezet a demokrata Eliott Rodriguezzel szemben. Itt Trump 15 ponttal győzött 2024-ben.
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Vermontban nyert a magyar származású demokrata

Az állam 1-es körzetében az AP előrejelzése alapján újraválasztották Becca Balint progresszív demokrata képviselőt, aki 2023 óta a Kongresszus tagja.

Balint magyar zsidó gyökerekkel rendelkezik, apja 1957-ben emigrált az Egyesült Államokba.

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Nyert Nyugat-Virginiában a republikánus

A Decision Desk HQ előrejlezése szerint Shelley Moore Capito republikánus nyugat-virginiai szenátor várhatóan legyőzi demokrata ellenfelét, Rachel Fetty Andersont, ezzel bebiztosítva a harmadik szenátori ciklusát.

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Képviselőház eddig: 9 demokrata - 3 republikánus

congress
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Így áll most Florida

A már eldőlt helyek alapján a demokraták 4-2-re vezetnek.

  • Az ötös körzetben az inkumbens John H. Rutherford már biztosan hozott egy széket a republikánusoknak
  • A 10-es körzetben induló Maxwell Alejandro Frost demokrata jelölt ellen nem volt induló
  • A 19-es körzetben Jim Schwartzel republikánus jelölt kapott több voksot
  • A 23-asban Lois Frankel demokrata képviselő őrizheti tovább pozícióját, a 20-as körzetben szintén az inkumbens demokrata Debbie Wasserman Schultz vitte a széket. A 23-as körzet is a demokratáké, itt Oliver G. Gilbert III mellett tette le több ember a voksát.
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Újabb képviselőházi győztesek, érvényesült a papírforma

  • A demokrata Debbie Wasserman Schultz vitte Florida 20-as körzetét.
  • A demokrata Oliver Gilbert nyert Florida 24-es körzetében.
  • A republikánus Jim Schwartzel söpörte be Florida 19-es kerületét.
  • A demokrata Jasmine Clark Georgia 13-as választókerületében diadalmaskodott.
  • A szintén demokrata Nikema Williams Georgia 5-ös körzetét vitte,
  • míg párttársa, Lucy McBatch a 6-osat.
  • A demokrata Lois Frankel Florida 23-as kerületében győzött.

Egyik sem megy szembe a korábbi várakozásokkal.

(AP)

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Újraválaszották Jon Ossoffot Georgiában

A Votehub és az NBC előrejelzése alapján készülhet a második ciklusára az inkumbens demokrata, akit 2028-as elnökjelölt-esélyesként is számon tartanak.

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Egyelőre úgy néz ki, elbukják a republikánusok az egyik legfontosabb bázisukat

A floridai eredmények minden amerikai választás alatt nagyon izgalmasak: sok képviselőt küldenek a házba, relatíve korai időpontban (magyar idő szerint hajnal egykor) zárnak, ráadásul legendásan gyorsan számolnak. Már meg is érkeztek az első eredmények, és bár még messze nem eldőlt a játszma, úgy tűnik Trump kezdhet aggódni.

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Egyelőre úgy néz ki, elbukják a republikánusok az egyik legfontosabb bázisukat
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Újabb államok zárnak

Nevezetesen Észak-Karolina, Ohio és Nyugat-Virginia.

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Jon Ossoff nagyon magabiztosan vezet

A demokraták georgiai szenátora, Jon Ossoff 66%-os feldolgozottságnál 48 ponttal vezet a republikánus kihívója, Mike Collinsszal szemben az állam Gwinnett megyéjében. A megyét mindössze 17 ponttal nyerte Kamala Harris 2024-ben.

A teljes államot tekintve 70-30 arányban vezet Ossoff 23%-os feldolgozottság mellett. Itt is valószínűleg még a korai szavazatokról beszélünk.

Az eddigi részleges eredmények alapján nem tűnik megalapozatlannak az a kék hullám, amit a felmérések jeleztek előre.

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Florida nagyon kéknek tűnik

Florida Osceola megyéjében, amely túlnyomórészt Puerto Ricó-i lakosságú, a demokrata kormányzójelölt, David Jolly 24 pontos előnyben van 68%-os feldolgozottságnál, ami

"hatalmas, 27 pontos elmozdulás balra"

Zachary Donnini adatelemző szerint.

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Az első három képviselőházi győztes

A New York Times előrejelzése három nem csatatérnek számító körzetben hirdetett győztest:

  • Kentucky 5-ösben a republikánus (Hal Rogers),
  • Kentucky 3-asban (Morgan McGarvey) és Florida 10-esben (Maxwell Alejandro Frost) a demokraták diadalmaskodtak.
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Virginiát behúzták a demokraták

Az előrejelzések alapján a demokrata Mark Warner folytatja az állam szenátoraként.

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Kentuckyban két hely már biztosan eldőlt

Kentucky 5-ös választókörzetében ugyan még csak 14% a feldolgozottság, de az inkumbens Hal Rogers republikánus jelölt már most annyira vezet, hogy lényegében biztos újra be fog ülni a Házba.

Hasonló a helyzet az állam hármas körzetében is, itt a demokrata Morgan McGarvey húzott el annyira, hogy övé lesz a pozíció, függetlenül a mindössze 22%-os feldolgozottságtól.

Meglepetés is akad ugyanakkor az államban: 9%-os feldolgozottság mellett a szenátori székért folytatott versenyben a demokrata Charles Booker hétezer szavazattal beelőzte az inkumbens republikánus Andy Barrt.

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Rengeteg adat jön hamarosan

Keleti parti idő alapján 7-kor, nálunk hajnali 1 órakor számos államban zárnak a szavazóhelyiségek. Ezek

  • Florida oroszlánrésze,
  • Georgia,
  • New Hampshire túlnyomó része,
  • Dél-Karolina,
  • Vermont,
  • Virginia,
  • valamint Indiana és Kentucky fennmaradó részei.
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Nem túl lelkes egy ismert republikánus kutató

Vagy a republikánusoknak teljesen befellegzett… vagy hamarosan tanúi leszünk egy olyan hatalmas különbségnek a korai szavazatok és a választás napján leadott szavazatok között, amilyet 2020 óta nem láttunk

- kommentálja az eddigieket Patrick Ruffini republikánus közvélemény-kutató, az Echelon Insights alapítója az X-en.

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A republikánus Victoria Spartz rosszul áll Indianában

"Spartz komoly bajban van" - írja az X-en Lakshya Jain, a liberális Argument blog adatelemzője.

A korai szavazatok alapján a verseny teljesen kiegyenlítettnek tűnik, ami arra utal, hogy ez valószínűleg egy nagyon-nagyon „kék” év

- vetített előre egy számottevő demokrata hullámot Jain.

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Újabb biztató adatmorzsa a demokratáknak, de még nagyon korán van

Az Indiana 5-ös választókerületéből beérkező első szavazatok alapján (valószínűleg korai voksokról beszélünk) Hamilton megyében 27 százalékpontos előnnyel vezet a demokrata jelölt, J.D. Ford.

2024-ben ebben a megyében Kamala Harris mindössze 2 százalékponttal nyerte meg az elsőre közölt korai voksokat, majd végül 6 pontos különbséggel elveszítette Hamilton megyét.

(NYT)

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Megsértődött Trump az exit poll miatt

A Fox News-felmérés – ami mindig a legrosszabb – olyan sértő kérdéseket tesz fel. Minden kérdés egy alaptalan támadás, és minden válaszra csak annyit lehet mondani: „BAROMSÁG!” Ez már évek óta így megy

- méltatlankodott az amerikai elnök a Truth Socialön.

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Kijött a CNN exit pollja: kezdhet igazán aggódni Trump?

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Kentuckyban nagyon alacsony a feldolgozottság

Kentucky állam hat körzetéből négyben már érkeztek alacsony feldolgozottságú eredmények, ahogyan a szenátusi választásról is: mind a négy körzetben és a szenátusi székért vívott harcban is a republikánusok vezetnek, de a feldolgozottság az ötös körzeten kívül mindenhol 5% alatt van, az ötös körzetben is csak 6%.

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Kentuckyban is körvonalazódik a kiinduló helyzet

A kentuckyi szenátusi versenyben alig 1 százalékos feldolgozottságnál

  • a republikánus Andy Barr 65,6%,
  • a demokrata Charles Booker 32,6%-on áll.

Zachary Donnini, a Votehub elemzője érdekes részletről számolt be. A vidékies Laurel megyében 47 százalékpontra csökkent a republikánusok előnye a korai szavazatban, ami 16 pontos negatív elmozdulás a 2024-es 63 százalékponthoz képest.

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Jönnek az újabb eredmények Indianából

Indiana 3-as körzetében Kelly Thompson demokrata jelölt több mint 11 ezer szavazattal, 59,1%-on állva vezet az inkumbens Marlin A. Stutzmannal szemben 28%-os feldolgozottságnál.

Az államban négy másik körzetből is jöttek részeredmények, ezek azonban még nagyon alacsony feldolgozottságon állnak:

  • A négyes körzetben aJim Baird vezet 61,5%-kal, 5%-os feldolgozottság mellett
  • A hatosban Jefferson Shreve 58,1%-kal vezet, de itt nincs még egy százalékos a feldolgozottság
  • A nyolcasban 7% a feldolgozottság, Mark Messmer 53,8%-on áll
  • Végül a kilencesben Eric Houchin 5%-os feldolgozottság mellett 61,5%-on áll

Mind a négy jelölt republikánus.

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Részleges eredmények Indianából

Indiana 5-ös körzetében mindössze 31%-os feldolgozottságnál

  • a demokrata J.D. Ford 63,6%-on áll,
  • míg a hivatalban lévő republikánus, Victoria Spartz 36,4%-on.

Fontos kiemelni, hogy ez bizonyára a "kék délibáb" hatása. a demokraták korai szavazatokban való vezetését látjuk, ami várhatóan csökkeni fog. A kérdés, hogy mennyivel.

Mindenesetre ez egy biztató adatmorzsa a demokraták számára, hiszen Spartz 2024-ben 19 százalékpontos fölénnyel nyert ebben a körzetben.

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Trump a Fox News-t nézi

A Fox News-on nézem a választás előtti eredményeket, de ki nem állhatom Jessica Tarlov hangját — BUTA, MINT A FÖLD, de a hangja az, amitől falra mászok. Át kell kapcsolnom valahova máshova, amíg az a LÚZER le nem kerül a képernyőről — később visszajövök! DONALD J. TRUMP elnök

- üzent az Egyesült Államok elnöke a Truth Social-oldalán, utalva a konzervatív hírcsatorna egyik demokrata kommentátorára.

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Bezártak az első urnák

Kentucky és Indiana legtöbb részén keleti parti idő szerint este 6-kor (magyar idő szerint éjfélkor) zárnak a szavazóhelyiségek.

Tehát ebben a pillanatban.

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Hol zajlanak a legfontosabb képviselőházi csaták?

Ahogy éjfél után elkezdenek csordogálni az első eredmények, a következő kongresszusi körzetek árulkodhatnak az országos tendenciákról és a képviselőházi erőviszonyokról:

  • Kentucky 6-os,
  • Indiana 5-ös,
  • Virginia 1-es és 5-ös,
  • Florida 7-es, 9-es, 13-as, 14-es, 22-es, 27-es,
  • Észak-Karolina 1-es,
  • Dél-Karolina 1-es,
  • Pennsylvania 1-es,
  • New York 17-es és 21-es.

Részletesebben az alábbi cikkünkben olvashatnak ezekről a körzetekről:

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Hol dől el a szenátus sorsa?

Jelenleg 47 demokrata és 53 republikánus szenátor koptatja a Kongresszus felsőházának padjait.

Ez azt jelenti, hogy a demokratáknak négy szenátusi helyet kell megfordítaniuk, hogy megszerezzék a többséget.

És hogy ez hol sikerülhet?

midterm szenátusi csataterek cook political report2

Az alábbi hét párharcot érdemes figyelni:

  • Maine: a republikánus inkumbens, Susan Collins és ellenfele, Troy Jackson;
  • Michigan: Mike Rogers kontra a progresszív demokrata, Abdul El-Sayed;
  • Ohio: a hivatalban lévő republikánus, Jon Husted vagy a visszatérésben reménykedő demokrata, Sherrod Brown;
  • Iowa: a republikánus Ashley Hinson a demokrata Josh Turekkel száll szembe;
  • Kansas: az inkumbens Roger Marshall demokrata kihívója a metodista lelkész, Adam Hamilton;
  • Texas: a republikánus állami főügyész, Ken Paxton James Talarico állami törvényhozóval csap össze;
  • Alaszka: a hivatalban lévő republikánus, Dan Sullivan kihívója a korábbi demokrata kongresszusi képviselő, Mary Peltola.

(Michigant tegnap a Cook Political Report érmedobás helyett a demokraták felé hajló kategóriába sorolta át.)

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Kijött a CNN exit pollja: kezdhet igazán aggódni Trump?

Az amerikai választók túlnyomó többsége elégedetlen az ország helyzetével, a gazdaság állapotával és Donald Trump elnöki teljesítményével – derül ki a CNN választói felmérésének előzetes, országos eredményeiből. A megkérdezettek nagyjából háromnegyede csalódott az Egyesült Államokban zajló folyamatok miatt, tízből négyen pedig kifejezetten dühösnek érzik magukat a kialakult helyzetben.

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Kijött a CNN exit pollja: kezdhet igazán aggódni Trump?
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Milliárdos tétek forognak kockán: kiderült, mit jósolnak a fogadók a sorsdöntő választásról

Több mint 1,48 milliárd dollárnyi (azaz közel 500 milliárd forintnyi) tétet tettek meg a mai amerikai félidős választásokra, ami az eddigi legnagyobb próbatételük elé állítja a Kalshihoz és a Polymarkethez hasonló előrejelzési piacokat - írja a Reuters. A platformok most fokozott figyelem kereszttüzében bizonyíthatják, hogy képesek-e a hagyományos közvélemény-kutatásoknál megbízhatóbban megjósolni a választások kimenetelét.

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Milliárdos tétek forognak kockán: kiderült, mit jósolnak a fogadók a sorsdöntő választásról
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Amerikai választások: bizakodóak a politikusok

Bár a nyilvánosság előtt a demokraták és a republikánusok egyaránt optimistán nyilatkoznak az amerikai választások várható kimeneteléről, a színfalak mögött Donald Trump elnök már jóval borúlátóbb. Mindeközben az ország több pontján technikai problémák nehezítik a voksolást, New York államban például negyedmillió szavazólapot nem tudtak beolvasni a gépek - írta a CNN.

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Amerikai választások: bizakodóak a politikusok
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Még be sem jöttek az eredmények, Trump szövetségese máris asztalt borított: "őszintének kell lennünk!"

A republikánus jelöltek számára súlyos tehertétel a félidős választásokon az elhúzódó iráni háború és az elszabaduló üzemanyagár – erről beszélt Ron DeSantis leköszönő floridai kormányzó hétfő este Stephen A. Smith rádióműsorában. A republikánus politikus figyelmeztette pártját, hogy nem tagadhatják le a választók előtt a közel-keleti konfliktus gazdasági következményeit, valamint azt sürgette, hogy ne a technológiai óriásvállalatok érdekeit képviseljék - írja a Hill.

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Még be sem jöttek az eredmények, Trump szövetségese máris asztalt borított:
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Gond akadt a Trump-kormányzat választási megfigyelőivel

Kifogást emeltek egyes michigani választási tisztviselők, miután úgy hallották, hogy a Dearbornban és Flintben jelen lévő szövetségi választási megfigyelők a munkavállalók képzettsége felől érdeklődtek.

Ezt nem engedélyezi a törvény

- közölte a helyi választási hivatal szóvivője. Hozzátette: a Trump-kormányzat igazságügyi tárcája egyetértett velük, és ígéretet tett a választási megfigyelők tájékoztatására.

A michigani szóvivő szerint a szövetségi megfigyelők Lansingben megpróbáltak beszélni a választókkal, ami engedélyezett, ha a szavazólap leadása után és a szavazóhelyiségen kívül történik.

(AP)

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Amerikai választás 2026: becsapósak lehetnek az első számok, akár hetekig várni kell a győztes kihirdetésére

A mai amerikai félidős választáson a levélszavazatok feldolgozásának üteme és az államonként eltérő szabályok miatt könnyen előfordulhat, hogy napokat vagy akár heteket kell várni arra, hogy kiderüljön, melyik párt szerzi meg a többséget a szenátusban és a képviselőházban. A korai adatok ráadásul csalókák lehetnek, így az első részeredményeket érdemes óvatosan kezelni - írja a New York Times hasábjain a lap politikai elemzője, Nate Cohn.

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Amerikai választás 2026: becsapósak lehetnek az első számok, akár hetekig várni kell a győztes kihirdetésére
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A Fehér Házban várja az eredményeket Trump

Az amerikai elnök támogatóinak szűk csoportjával a Fehér Ház keleti termében (East Room, az épület legnagyobb szobája) várja az eredményeket, Trump szakmai stábja pedig a környező szobákból figyeli az eseményeket.

A legutóbbi félidős eredményvárót - akkor már exelnökként - Trump Mar-A-Lagoban tartotta, az akkori rendezvény mindenképpen emlékezetesre sikerült, mert a republikánusoknak nem túl kedvező eredmények beérkezésekor a biztonsági szolgálat kiterelte a floridai birtokról a sajtó munkatársait.

(CNN)

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Rekordrészvétel lehet

Az AP saját számításai alapján magyar idő szerint este fél 10-ig

59,7 millió ember adta le a voksát.

Ez a szám a négy évvel ezelőtti félidős választásokon ugyanekkor valamivel 58 millió fölött volt.

(AP News)

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Később lesznek eredmények Észak-Karolina egyes részein

Az észak-karolinai választási bizottság meghosszabbította a szavazást több olyan állami körzetben, ahol ma reggel fennakadások voltak számítógép- vagy nyomtatóproblémák miatt. Bár a helyzetet időközben megoldották, a választási eredmények közzétételét helyi idő szerint este fél 8 (magyar idő szerint hajnali fél 2) helyett 20:15-re halasztották (2:15).

(New York Times)

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Schumer izgul, de derűlátó

Nem akarunk előre inni a medve bőrére, ezért émelygősen optimistaként írnám le a hangulatunkat

- nyilatkozta Chuck Schumer demokrata szenátusi frakcióvezető Brooklynban, miután leadta szavazatát.

Egy évvel ezelőtt senki sem hitte, hogy képesek leszünk erre. Senki sem gondolta volna, hogy akár csak közel is kerülünk ahhoz, hogy visszaszerezzük a szenátust

- tette hozzá Schumer.

(Wall Street Journal)

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Befejeződött a szavazatszámlálás Guamon

Az amerikai külterületen véget ért a szavazatok számlálása, a nem hivatalos adatok szerint a kormányzói és a kongresszusi széknél is fordítás történt: a demokrata kormányzót Tony Adanak republikánus politikus válthatja, a republikánus kongresszusi képviselőt viszont Alicia Anne Garrido Limtiaco demokrata jelölt.

(Newsweek)

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Amerikai választások: informatikai hiba miatt alakult ki a botrány: több százezer szavazatot érint a fennakadás

Programozási hiba miatt nem tudják beolvasni a szavazólapokat a szavazatszámláló gépek a New York állambeli Westchester megyében. A technikai fennakadás több mint negyven települést és akár kétszázötvenezer voksot is érinthet, a választópolgárok ezért pótlapokon adhatják le a szavazataikat - közölte a CNN.

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Amerikai választások: informatikai hiba miatt alakult ki a botrány: több százezer szavazatot érint a fennakadás
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Megvan az eddigi legrosszabb választási vicc

Letartóztattak egy férfit Oklahoma Cityben, miután több száz gyanús feliratokkal ellátott borítékot küldött szét az Egyesült Államok köztisztviselőinek a választások előtt. A borítékokban elsőre gyanúsnak tűnő fehér por volt, de az eddig átvizsgált levelekben kivétel nélkül lisztet, vagy élesztőt találtak.

(AP News)

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Itt az első apró eredmény

Elkezdtek bejönni az eredmények Guamról. A csendes-óceáni sziget a dátumválasztó vonal túloldalán helyezkedik el, így mindig innen jönnek az első számok.

A mostani adatok szerint a kormányzói szék bezsebelésére jobb esélye van a republikánus Tony Adanak, a kongresszusi széket viszont egyelőre a demokrata Alicia Anne Garrido Limtiaco viszi.

(Guardian)

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Elkezdődött a csalással való vádaskodás

Elkezdtek csalással vádaskodni Donald Trump szövetségesei: az ügy apropóját az adja, hogy Westchester megyében, New Yorkban, leálltak a szavazatszámáló gépek.

Nem vagyok meglepve. A New York-i demokraták mindent és bármit megtesznek, hogy csaljanak"

- írta ki Claudia Tenney New York-i republilkánus képviselő közösségi oldalára.

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Két demokrata állam is kitilthatja a versenyekről a transznemű sportolókat

A demokrata többségű Colorado és Washington államokban is népszavazás lesz, melyen döntenek majd a helyi választók arról, hogy tiltsák-e ki a transznemű (biológiailag férfinek született) sportolókat a női versenysportokról.

Az ügy azért érdekes, mert ha átmegy a népszavazás, más stabil demokrata többségű államokban is tárgyalásra kerülhet ez a kényes kérdés.

Jelenleg 29 amerikai államban, többnyire republikánus államokban tiltják a transznemű sportolókat a női sportrendezvényekről.

(AP)

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Trump közösségi oldalán őrjöng a washingtoni tükörmedence miatt

Miközben a republikánus vezetők arra buzdítják híveiket, hogy szavazzanak, az elnök Truth Social oldalán dühöng a washingtoni tükörmedence miatt.

Tegnap az elnök ezen a helyszínen tartotta utolsó kampánybeszédét, most azon elégedetlenkedik, hogy a Daily Mail szerinte teljesen tévesen tudósított a helyszínről, hiszen a tegnapi esemény valójában nem is egy kampánybeszéd volt, hanem egy zártkörű sajtótájékoztató, és csak viccelt azzal, hogy át akarja nevezni a medencét Trump medencére.

Arra is kitért, hogy szerinte Ted Lieu demokrata kongresszusi képviselő hazudik, amikor azzal kampányol, hogy Trump át akarja nevezni a washingtoni tükörmedencét.

Mindez azt mutatja, hogy mennyire ÁLHÍREK A Hírek. Egyértelműen kimondtam, hogy viccelek. Az Álhírgyárosok annyira korruptak!"

- írja az amerikai elnök.

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Üzent a választóknak JD Vance

Az amerikai alelnök X-oldalán osztotta meg gondolatait.

"Eljött a nap, Amerika. Álljatok ki, és üzenjétek meg a radikális baloldalnak, hogy nem kérünk a baromságaikból.

Országszerte kiváló republikánus jelöltek indulnak, most rajtatok a sor, hogy biztosítsátok, hogy megválasszák őket.

Tervezzétek meg a szavazást, hozzatok magatokkal egy barátot, és nyerjük meg ezt az egészet."

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Van egy dolog, amiben már biztosan győztek a republikánusok - Egyszerűen felfoghatatlan mennyiségű pénz égett el

Komoly pénzügyi fölénnyel fordulnak rá a republikánusok az idei amerikai félidős választásokra, elsősorban a párthoz kötődő külső támogatói csoportok kiemelkedő adománygyűjtésének köszönhetően. Noha az egyéni demokrata jelöltek közvetlenül több pénzt gyűjtöttek össze riválisaiknál, a teljes kampányköltés már átlépte a csillagászati 11,9 milliárd dollárt, a hirdetési piacon pedig a jobboldal van lépéselőnyben - jelentette az AP News.

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Van egy dolog, amiben már biztosan győztek a republikánusok - Egyszerűen felfoghatatlan mennyiségű pénz égett el
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Georgia államban kamu SMS-ekkel zavarják a választókat

Valaki kamu SMS-ekkel zaklatja Georgia állam Fulton megyéjének választóit: azt állítja nekik, hogy a kijelölt szavazóhelyiségeket áthelyezték, bezárták.

Georgia állam figyelmeztette az érintetteket, hogy ne dőljenek be a kamu SMS-eknek és tájékozódjanak a hivatalos weboldalon arról, hova kell menniük voksolni, mielőtt útnak indulnak.

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Mindenhol elkezdődött a választás

Megnyíltak az urnák Hawaii államban, ezzel egész Amerikában nyitva vannak a szavazóhelyiségek.

Az első részeredmények magyar idő szerint éjfél körül várhatók.

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CNN: Trump optimista

Trump elnök állítólag nagy reményekkel várja a választás eredményeit, a hozzá közelállók szerint optimista az elnök a Republikánus Párt szereplését illetően - tudta meg a CNN.

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Schumer: senki nem gondolta volna ezt még egy éve

Jó esély van rá, hogy a Demokrata Párt visszaveszi a szenátust, ezt egy évvel ezelőtt még senki nem gondolta volna - nyilatkozta a párt felsőházi frakcióvezetője, Chuck Schumer az amerikai médiának, miután leadta szavazatát.

Schumer szerint a Demokrata Párt fantasztikus jelölteket állított, de

elismerte, hogy Donald Trump botrányai is kellettek ahhoz, hogy pártjának esélyei ennyire javuljanak.

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Floridában is baj volt a gépekkel

Florida Broward megyéjében teljesen leálltak a szavazógépek - a helyiek egyáltalán nem tudták leadni voksaikat. Több választót hazaküldtek.

A probléma mindössze 20 percig állt fenn, reggel urnanyitás után, de csak most vált nyilvánossá.

A megyében kb. 2 millió ember él, nem világos, pontosan hány választópolgárt érintett az incidens.

(CNN)

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Már csak Hawaii államra várunk

Mindenhol elkezdődött a szavazás az Egyesült Államokban, kivéve Hawaii államot, ahol egy óra múlva nyílnak az urnák.

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Alaszkában is nyílnak az urnák

A sarkkörhöz közeli amerikai államban is elkezdődött a szavazás.

Az előzetes pollok alapján az alapvetően republikánus irányba hajló Alaszkában is a demokratáknak áll a zászló, Mary Peltolának jó esélye van, hogy elhódítja Dan Sullivantől az alaszkai szenátori széket.

A választás tisztaságával kapcsolatosan azonban már most komoly aggályokat fogalmaznak meg a republikánusok.

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Sorsdöntő naphoz érkezett Amerika: egy területen már megvan a győztes, izzik az internet a csatatérállamokban

Ma félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ahol többek között a Képviselőház mind a 435 helyéről, a Szenátus 37 helyéről és 36 állam kormányzójáról is döntenek a szavazók. Az előrejelzések egyértelműen a demokratáknak kedveznek, a Silver Bulletin választási modellje 95 százalékos esélyt ad a képviselőházi többségükre, a szenátusban pedig 78 százalékra teszi a fordulat esélyét. Egy demokrata többségű kongresszus jelentősen megnehezítheti a Trump-kormány következő két évét, mert beleszólhat a kinevezésekbe és a költségvetésbe, valamint nyomást gyakorolhat az iráni háború lezárására is. A Google Trends adatai alapján megéztük, hogyan alakult az internetes érdeklődés a választások idején, valamint, hogy a két párt iránti érdeklődés milyen képet mutat az egyes csatatérállamokban.

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Sorsdöntő naphoz érkezett Amerika: egy területen már megvan a győztes, izzik az internet a csatatérállamokban
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Még mindig gond van New Yorkban

Továbbra sem működnek megfelelően a szavazógépek New York Westchester megyéjében, az is kiderült, hogy miért:

nem megfelelő vastagságú a papír, amit a szavazáshoz használnak, így nem tudja a gép beolvasni a leadott szavazatokat.

A választást monitorozó tisztviselők mindenkit arra bíztatnak, hogy voksoljanak, mindenkinek meg lesz számolva a leadott szavazata.

(CNN nyomán)

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Trump: kevesebb pénz fog Izraelnek menni

Donald Trump elnök felébredt: a Fox News műsorán beszélt arról, hogy "megállapodott" Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel arról, hogy 2027-től 4 milliárd dollárral kevesebb pénzt fog küldeni Izraelnek az Egyesült Államok.

A Reuters kommentárjában azt írja: Izrael erőteljes támogatása miatt Donald Trump elnök egyre több kritikát kap demokrata oldalról.

(Reuters)

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Választási dzsembori Trump oldalán

Az amerikai elnök Truth Social oldalára kiposztolta minden egyes államban minden egyes általa támogatott republikánus jelölt nevét, ezzel instruálva támogatóit arra, hogy kire szavazzanak.

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Még több szavazóhelyiség nyílik

Colorado, Montana, Nebraska, New Mexico, Utah és Wyoming szavazói járulhatnak az urnákhoz.

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CNN: még nyerhetnek a republikánusok – Így okozhat meglepetést Trump pártja

Bár a legtöbb prognózis úgynevezett „kékhullámot” – fölényes demokrata győzelmet – jósol a mai kongresszusi választáson, a CNN érdekes elemzést tett közzé, melyben leírják, hogy őrizhetik meg mégis a törvényhozás fölötti uralmukat Donald Trump republikánus párttársai.

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CNN: még nyerhetnek a republikánusok – Így okozhat meglepetést Trump pártja
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Trump nagyot bukhat az amerikai választáson - Mutatjuk, mi történhet most a pénzeddel!

Különösen fontos naphoz érkeztek a világ részvénypiacai. Az amerikai félidős választások alapjaiban változtathatják meg Donald Trump politikai mozgásterét, miközben a befektetők egy több mint 70 éve tartó, szinte hihetetlen tőzsdei sorozat folytatásában bízhatnak. Megnéztük, mit várnak a nagy elemzőházak, milyen veszélyek leselkednek a befektetéseinkre, és hogy mit mutatnak a korábbi választások tapasztalatai.

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Trump nagyot bukhat az amerikai választáson - Mutatjuk, mi történhet most a pénzeddel!
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Fennakadás van New Yorkban

New York állam Westchester megyéjében gond van a szavazógépekkel - a helyiek le tudják adni szavazataikat, viszont a számlálás átmenetileg leállt - jelentette be Letitia James főállamügyész X-oldalán.

James azt ígéri a választóknak, hogy mindenkinek a szavazata számítani fog, a problémát megoldják.

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Mikor lesznek eredmények?

Az első részeredmények ma éjfél körül kezdhetnek érkezni, amikor több államban bezárnak a szavazóhelyiségek; az utolsó urnazárások budapesti idő szerint reggel 7-kor, Alaszkában lesznek.

Számos versenyt már a választás éjszakáján vagy másnap reggel eldönthetnek a hírügynökségek, de

a billegő államokban napok kérdése lehet a végleges eredmény, így a kongresszusi többség sorsa akár napokig is nyitva maradhat.

A levélszavazatok, a katonai és külföldi voksok, valamint az államonként eltérő feldolgozási és hitelesítési szabályok miatt a hivatalos, végleges eredmények sok helyen csak hetekkel később állnak rendelkezésre. 

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Nagyot hibázott Trump Iránnal

A máig megoldatlan iráni háború hatásait az amerikai választók a bőrükön érzik - az amerikai benzinárak elszálltak, ez az egyik fő oka annak, hogy a Republikánus Párt és Donald Trump súlyos vereségre számíthat a kongresszusi választáson.

A Watson School of International Affairs számítása szerint

az amerikai háztartások átlagosan 635 dollárral, összesen 83,2 milliárd dollárral fizettek többet eddig a benzinért a háború kezdete óta, mintha Trump elnök nem ad utasítást Irán megtámadására.

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Utah államban is áradás van

Áradás miatt bezárták a szavazóhelyiségeket Utah állam San Juan megyéjében és online szavazásra álltak át.

A megyében az azonos nevű folyó öntött ki. A térségben nagyjából 14 ezer ember él.

(Guardian nyomán)

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Egyelőre nincs híre rendbontásnak

Az elmúlt évek amerikai választásait sokszor erőszakos események, fegyveres felvonulások, szavazóhelyiségek elleni támadások és más, veszélyes cselekmények kísérték, így a mai időközi választások kapcsán is az az egyik fő kérdés, hogy lehet-e számítani nagyobb rendbontásra, a választások megzavarására.

A jó hír az, hogy eddig nincs hír nagyobb, sőt még kisebb rendbontásról se a választások körül, de már látszanak a fő feszültségpontok.

Alaszkában csalással vádolták meg a demokratákat, mert a regnáló szenátorral majdnem névazonos jelöltet indítottak a versenyen. A michigani szenátusi jelöltet, Abdul El-Sayedet pedig majdhogynem napi szinten vádolják a republikánusok iszlamizmussal, terrorizmussal és más szélsőséges dolgokkal. Mindemellett van rá reális esély, hogy Minnesota egyik kongresszusi képviselőjét, Ilhan Omart, megfosztják amerikai állampolgárságától, a Trump-adminisztráció eljárást indított ellene, mivel azt gyanítják, hazudott nevéről és életkoráról, amikor Amerikába vándorolt családjával.

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Folyamatosan nyílnak a szavazóhelyiségek

Ohióban, Észak-Karolinában és Nyugat-Virginiában is várják a szavazókat a helyiségek.

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Új államokban kezdődött meg a szavazás

Florida, Delaware, Georgia, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, Dél-Karolina államban, valamint a különleges jogállású fővárosban, Washingtonban is megindult a szavazás a félidős választásokon.

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Floridában szavazóhelyiségeket kellett áthelyezni a veszélyes áradások miatt

A délkeleti Floridát sújtó veszélyes áradások miatt összesen 18 szavazóhelyiséget kellett az utolsó pillanatban áthelyezni az államban.

Ron DeSantis kormányzó hétfőn hét megyére hirdetett veszélyhelyzetet az áradások miatt.

A szavazóhelyiségekeket a választások előtti 24 órán belül kellett áthelyezni, de veszélyhelyzet esetén a törvény szerint erre lehetőség van.

(CNN)

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Megnyíltak a szavazóhelyiségek

Reggel van a nyugati parton, megnyíltak az első szavazóhelyiségek Amerikában.

  • Connecticut
  • Indiana
  • Kentucky
  • Maine
  • New Hampshire
  • New Jersey
  • New York
  • és Virginia

államokban várják a választókat.

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Már majdnem 58 millióan szavaztak

57,7 millió amerikai már leadta a voksát november 3-a előtt, a CNN elemzése szerint a demokraták körében lényegesen nagyobb lehet a mozgósítás.

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Amerikai választás 2026: kié lesz a többség, és hogyan értelmezd az eredményeket?

November 3-án tartják a félidős választásokat az Egyesült Államokban. Nagyjából 250 millió amerikai állampolgár jogosult a szavazásra, és több mint 50 millió választó már előzetesen leadta a voksát személyesen vagy levélben. Az amerikai választók a 435 fős Képviselőház teljes összetételéről és a 100 fős Szenátus 35 szenátoráról döntenek. A Portfolio folyamatosan nyomon követi a választás eseményeit, eredményeit, cikkekben és a címlapról elérhető infografikán is.

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Amerikai választás 2026: kié lesz a többség, és hogyan értelmezd az eredményeket?
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Trump a választásokról

Trump elnök több posztot is kiírt Truth Social közösségi oldalára, a michigani és alaszkai választásokról beszél.

Michigan kapcsán Abdul El-Sayed szenátorjelöltet kritizálja, aki szerinte "utálja a zsidókat, a feketéket és a fehéreket" és "csak a bolondok szavaznak rá."

Alaszka kapcsán arról ír: a demokraták "hamis jelöltje," Daniel J. Sullivan teljesen eltűnt, szerinte azért, mert a Demokrata Párt fél attól, hogy perbe fogja őket az igazságszolgáltatás.

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Öt republikánus fellegvárat is elbukhatnak Trumpék

Az egyik utolsó, választás előtt publikált közvélemény-kutatás szerint öt, hagyományosan republikánus oldalra hajló állam szenátusi versenyét is elbukhatják a Republikánusok.

A demokraták állnak nyerésre Texasban, Ohióban, Kansasban, Alaskában és Iowában is.

Texas 1988, Kansas 1932 óta nem választott demokrata szenátort.

(New York Times)

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Napokon belül jön a háború? Egyértelmű, határozott választ adott Donald Trump - Erre lehet számítani

Donald Trump amerikai elnök egyértelműen kijelentette, hogy nem tervezi folytatni a háborút Irán ellen az időközi választások után – írja a New York Post.

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Napokon belül jön a háború? Egyértelmű, határozott választ adott Donald Trump - Erre lehet számítani
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Kitálaltak Donald Trump emberei: ebből súlyos vereség lesz - Egyetlen ember okolható a kudarcért

Kudarcra készülnek a Republikánus Párt politikusai az időközi választáson – a várható vereségért pedig nem mást tesznek felelőssé, mint Donald Trump amerikai elnököt – írta meg a Politico, miután több republikánus vezetővel is diszkrét beszélgetéseket folytattak.

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Kitálaltak Donald Trump emberei: ebből súlyos vereség lesz - Egyetlen ember okolható a kudarcért
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Alakul a botrány Amerikában: akár meg is akadályozhatják az egyik szenátor beiktatását

Komoly esély van arra, hogy a demokrata párti Mary Peltola még a győzelme esetén sem foglalhatja el a helyét az amerikai szenátusban – jelentette ki James Comer republikánus képviselő, a felügyeleti bizottság elnöke. Peltola kampánycsapata sajtóhírek szerint egy névrokon elindításával próbálta megosztani a republikánus szavazatokat - írta a The Hill.

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Alakul a botrány Amerikában: akár meg is akadályozhatják az egyik szenátor beiktatását
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Bombázással készül a félidős választásokra Trump: lövik Iránt!

Az Egyesült Államok katonai csapást mért az Iránhoz tartozó Kesm-szigetre. A művelet célpontjai olyan iráni erők voltak, amelyek amerikai katonai eszközöket támadtak a térségben - számolt be a Times of Israel.

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Bombázással készül a félidős választásokra Trump: lövik Iránt!
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„A demokrácia győzött” – Súlyos vereséget szenvedett Trump csapata a bíróságon

Elutasította az amerikai legfelsőbb bíróság Donald Trump amerikai elnök és a szövetségi kormány keresetét, akik 20 ezer embert akartak levenni a szavazólapokról Kaliforniában – írta meg az AP.

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„A demokrácia győzött” – Súlyos vereséget szenvedett Trump csapata a bíróságon
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Az infláció döntő tényező lesz

Az amerikaiak nagy többsége elégedetlen azzal, ahogy Donald Trump elnök az inflációt kezeli - áll a Financial Times című londoni üzleti napilap és a londoni székhelyű Focaldata közvélemény-kutató kedden ismertetett közös felmérésében.

A 2163 regisztrált amerikai választó bevonásával október 30. és november 1. között készült, a félidős amerikai kongresszusi választások napján nyilvánosságra hozott reprezentatív vizsgálat résztvevőinek

68 százaléka fogalmazott meg kedvezőtlen véleményt az elnök által az infláció és a megélhetési költségek terén nyújtott teljesítményről.

A független - vagyis a két nagy párt, a republikánusok és a demokraták egyikénél sem bejegyzett - szavazók körében 77 százalék az elégedetlenek aránya.

A Financial Times hangsúlyozza, hogy az árstabilitással és a megélhetéssel kapcsolatban Trumpról rossz véleményt megfogalmazó választók aránya tíz százalékponttal emelkedett a lap és a Focaldata által májusban elvégzett első hasonló felmérés óta, akkor ugyanis 58 százalék ítélte meg negatívan az elnök tevékenységét ezen a területen.

Az új FT/Focaldata-felmérés szerint a Demokrata Párt szavazótáborában 90 százalékhoz közeli azoknak az aránya, akik kedvezőtlen véleménnyel vannak arról, ahogy Tump az iráni háború kezdete óta emelkedő inflációt kezeli, és a republikánus választók körében is csaknem 40 százalék vélekedik ugyanígy.

Arra a kérdésre, hogy mit tartanának a félidős választások legfontosabb eredményének, az összes bejegyzett választó közül

82 százalék sorolta az első három hely valamelyikére az alacsonyabb árakat és az erősebb gazdasági teljesítményt.

A második leggyakoribb válasz 57 százalékkal a kormányzati korrupció visszaszorítása volt, a bevándorlás és a határellenőrzés szigorítását ugyanakkor csak a válaszadók 28 százaléka jelölte meg a félidős választások után megoldandó három legfontosabb kérdés egyikeként.

(MTI)

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Eljött az ítélet napja: csúnya gyomrost kaphat Trump, fenekestül felfordulhat Amerika – 5 pontban a legfontosabb kérdések

Ma tartják a félidős választásokat az Egyesült Államokban. Nagyjából 250 millió amerikai állampolgár jogosult a szavazásra, és rekordmennyiségű ember, több mint 50 millióan már előzetesen leadták a voksukat személyesen vagy levélben. A lelkesedés és a részvételi hajlandóság a demokrata oldalon tűnik nagyobbnak, miközben a Republikánus Párt igyekszik mindent megtenni a várható veszteségek minimalizálásáért. De mi a tét pontosan? És mire lehet elég a demokraták mozgósítása? Most megválaszoljuk a legfontosabb kérdéseket.

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Eljött az ítélet napja: csúnya gyomrost kaphat Trump, fenekestül felfordulhat Amerika – 5 pontban a legfontosabb kérdések
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Kiverte a biztosítékot Donald Trump embere: egymás után törhetik meg a republikánusok egyeduralmát

Kedden választ Amerika. Bár a legtöbb figyelem a képviselőházi és a szenátusi versenyt övezi a félidős választásokon, a szövetségi szintű összecsapások mellett rendkívül kiélezettek az állami szavazások is. 36 államban új kormányzót választanak, és több tucat helyen szerepelnek a szavazólapokon olyan tisztségek, mint a választások lebonyolításáért felelős tisztviselők, államügyészek, agrár-, vagy oktatáspolitikai vezetők. A félidős választással egy időben ráadásul szinte az összes államban lógnak a levegőben törvényhozói helyek is. Donald Trump népszerűtlensége, a megélhetési kérdések, az iráni háború és úgy összességében a republikánusok ellen fordult országos közhangulat ezeket a helyi szintű küzdelmeket is befolyásolják: Ohio, Alaszka és Texas is évtizedek óta először választhat demokrata kormányzót.

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Kiverte a biztosítékot Donald Trump embere: egymás után törhetik meg a republikánusok egyeduralmát
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Mutatjuk a legfrissebb számokat: megalázó vereséget szenvedhet Donald Trump – Vagy van még kiút?

Kedden választ Amerika. Persze nem elnököt, hiszen Donald Trump elnöki ciklusa 2029 januárjáig tart. Az amerikai félidős választásokon, így az idein is, a szövetségi törvényhozás két kamarájáért folyik a legádázabb küzdelem. A Kongresszus alsóházáról legutóbb megírtuk, hogy ott voltaképpen kezdettől fogva a demokratáknak lejtett a pálya, akik könnyedén átfordíthatják azt a néhány képviselőházi helyet, ami a többség megkaparintásához kell a republikánusoktól. Nem így a felsőházban. A kezdeti elemzések úgy saccoltak, hogy szinte csodára lenne szüksége a demokratáknak ahhoz, hogy átvegyék a szenátus irányítását. Az erős jelölteknek, a borús megélhetési helyzetnek, az iráni háborúnak és Donald Trump negatív rekordokat döntögető megítélésének hála azonban simán összejöhet a demokrata bravúr. Mi több, a legtöbb elemző szerint immár nem a republikánusok, hanem a demokraták a favoritok a szenátusban, a győzelem pedig még több lehetőséget adna a kezükbe, hogy ellensúlyt képezzenek a Trump-kormányzattal szemben. De a verseny nincs még lefutva, mutatjuk, melyik csatatérállamokat érdemes szoros figyelemmel követni.

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Mutatjuk a legfrissebb számokat: megalázó vereséget szenvedhet Donald Trump – Vagy van még kiút?
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Nincs miért táncra perdülnie Trumpnak: évtizedek óta nem látott cunami gyűrheti maga alá – Mutatjuk, hol a legnagyobb a tét

Kedden választ Amerika. Bár Donald Trump még marad két évig az elnöki székben, és a szenátusi székeknek is csak a harmada van játékban, a félidős kongresszusi választáson újraválasztják a szövetségi törvényhozás alsóházának egészét. A 435 tagú képviselőházban ugyanis csak két évre szól a politikusok mandátuma, így a hat évre, egymáshoz képest elcsúsztatva megválasztott szenátorokhoz képest élesebben tükrözi a pártok aktuális erőviszonyait és a közhangulatot. Trump második ciklusának közepére az amerikai közvélemény a Fehér Házat és a Kongresszust is irányító republikánusok ellen fordult, így a legvalószínűbb forgatókönyvnek az tűnik, hogy a demokraták megszerzik az alsóházi többséget. De az sem mindegy, hogy öt, tíz vagy akár harminc fős lesz a fölényük. Mutatjuk, mely csatatereken dőlhet el a képviselőház sorsa.

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Nincs miért táncra perdülnie Trumpnak: évtizedek óta nem látott cunami gyűrheti maga alá – Mutatjuk, hol a legnagyobb a tét

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