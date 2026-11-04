Amerikai választás 2026: zárnak a szavazóhelyiségek, mutatjuk az első eredményeket – Kíméletlen vereség vár Trump pártjára?

Virginiát behúzták a demokraták
Az előrejelzések alapján a demokrata Mark Warner folytatja az állam szenátoraként.
Rengeteg adat jön hamarosan
Keleti parti idő alapján 7-kor, nálunk hajnali 1 órakor számos államban zárnak a szavazóhelyiségek. Ezek
- Florida oroszlánrésze,
- Georgia,
- New Hampshire túlnyomó része,
- Dél-Karolina,
- Vermont,
- Virginia,
- valamint Indiana és Kentucky fennmaradó részei.
Nem túl lelkes egy ismert republikánus kutató
Vagy a republikánusoknak teljesen befellegzett… vagy hamarosan tanúi leszünk egy olyan hatalmas különbségnek a korai szavazatok és a választás napján leadott szavazatok között, amilyet 2020 óta nem láttunk
- kommentálja az eddigieket Patrick Ruffini republikánus közvélemény-kutató, az Echelon Insights alapítója az X-en.
A republikánus Victoria Spartz rosszul áll Indianában
"Spartz komoly bajban van" - írja az X-en Lakshya Jain, a liberális Argument blog adatelemzője.
A korai szavazatok alapján a verseny teljesen kiegyenlítettnek tűnik, ami arra utal, hogy ez valószínűleg egy nagyon-nagyon „kék” év
- vetített előre egy számottevő demokrata hullámot Jain.
Spartz is in real trouble here. At 6:21 PM Eastern, this is now consistent with a tossup race based off the early ballots, and tells you that this probably is a really, really blue year. You don't get this type of drop in a blue ripple or even a modest wave. Buckle your seatbelts— Lakshya Jain (@lxeagle17) November 3, 2026
Újabb biztató adatmorzsa a demokratáknak, de még nagyon korán van
Az Indiana 5-ös választókerületéből beérkező első szavazatok alapján (valószínűleg korai voksokról beszélünk) Hamilton megyében 27 százalékpontos előnnyel vezet a demokrata jelölt, J.D. Ford.
2024-ben ebben a megyében Kamala Harris mindössze 2 százalékponttal nyerte meg az elsőre közölt korai voksokat, majd végül 6 pontos különbséggel elveszítette Hamilton megyét.
(NYT)
Megsértődött Trump az exit poll miatt
A Fox News-felmérés – ami mindig a legrosszabb – olyan sértő kérdéseket tesz fel. Minden kérdés egy alaptalan támadás, és minden válaszra csak annyit lehet mondani: „BAROMSÁG!” Ez már évek óta így megy
- méltatlankodott az amerikai elnök a Truth Socialön.
Kentuckyban nagyon alacsony a feldolgozottság
Kentucky állam hat körzetéből négyben már érkeztek alacsony feldolgozottságú eredmények, ahogyan a szenátusi választásról is: mind a négy körzetben és a szenátusi székért vívott harcban is a republikánusok vezetnek, de a feldolgozottság az ötös körzeten kívül mindenhol 5% alatt van, az ötös körzetben is csak 6%.
Kentuckyban is körvonalazódik a kiinduló helyzet
A kentuckyi szenátusi versenyben alig 1 százalékos feldolgozottságnál
- a republikánus Andy Barr 65,6%,
- a demokrata Charles Booker 32,6%-on áll.
Zachary Donnini, a Votehub elemzője érdekes részletről számolt be. A vidékies Laurel megyében 47 százalékpontra csökkent a republikánusok előnye a korai szavazatban, ami 16 pontos negatív elmozdulás a 2024-es 63 százalékponthoz képest.
KY U.S. Senate Laurel County Early Vote: 2024: Donald Trump +63 2026: Andy Barr +47 This 16 point swing towards Democrats is large, but it may change as Election Day results are reported.— Zachary Donnini (@ZacharyDonnini) November 3, 2026
Jönnek az újabb eredmények Indianából
Indiana 3-as körzetében Kelly Thompson demokrata jelölt több mint 11 ezer szavazattal, 59,1%-on állva vezet az inkumbens Marlin A. Stutzmannal szemben 28%-os feldolgozottságnál.
Az államban négy másik körzetből is jöttek részeredmények, ezek azonban még nagyon alacsony feldolgozottságon állnak:
- A négyes körzetben aJim Baird vezet 61,5%-kal, 5%-os feldolgozottság mellett
- A hatosban Jefferson Shreve 58,1%-kal vezet, de itt nincs még egy százalékos a feldolgozottság
- A nyolcasban 7% a feldolgozottság, Mark Messmer 53,8%-on áll
- Végül a kilencesben Eric Houchin 5%-os feldolgozottság mellett 61,5%-on áll
Mind a négy jelölt republikánus.
Részleges eredmények Indianából
Indiana 5-ös körzetében mindössze 31%-os feldolgozottságnál
- a demokrata J.D. Ford 63,6%-on áll,
- míg a hivatalban lévő republikánus, Victoria Spartz 36,4%-on.
Fontos kiemelni, hogy ez bizonyára a "kék délibáb" hatása. a demokraták korai szavazatokban való vezetését látjuk, ami várhatóan csökkeni fog. A kérdés, hogy mennyivel.
Mindenesetre ez egy biztató adatmorzsa a demokraták számára, hiszen Spartz 2024-ben 19 százalékpontos fölénnyel nyert ebben a körzetben.
Trump a Fox News-t nézi
A Fox News-on nézem a választás előtti eredményeket, de ki nem állhatom Jessica Tarlov hangját — BUTA, MINT A FÖLD, de a hangja az, amitől falra mászok. Át kell kapcsolnom valahova máshova, amíg az a LÚZER le nem kerül a képernyőről — később visszajövök! DONALD J. TRUMP elnök
- üzent az Egyesült Államok elnöke a Truth Social-oldalán, utalva a konzervatív hírcsatorna egyik demokrata kommentátorára.
Bezártak az első urnák
Kentucky és Indiana legtöbb részén keleti parti idő szerint este 6-kor (magyar idő szerint éjfélkor) zárnak a szavazóhelyiségek.
Tehát ebben a pillanatban.
Hol zajlanak a legfontosabb képviselőházi csaták?
Ahogy éjfél után elkezdenek csordogálni az első eredmények, a következő kongresszusi körzetek árulkodhatnak az országos tendenciákról és a képviselőházi erőviszonyokról:
- Kentucky 6-os,
- Indiana 5-ös,
- Virginia 1-es és 5-ös,
- Florida 7-es, 9-es, 13-as, 14-es, 22-es, 27-es,
- Észak-Karolina 1-es,
- Dél-Karolina 1-es,
- Pennsylvania 1-es,
- New York 17-es és 21-es.
Részletesebben az alábbi cikkünkben olvashatnak ezekről a körzetekről:
Hol dől el a szenátus sorsa?
Jelenleg 47 demokrata és 53 republikánus szenátor koptatja a Kongresszus felsőházának padjait.
Ez azt jelenti, hogy a demokratáknak négy szenátusi helyet kell megfordítaniuk, hogy megszerezzék a többséget.
És hogy ez hol sikerülhet?
Az alábbi hét párharcot érdemes figyelni:
- Maine: a republikánus inkumbens, Susan Collins és ellenfele, Troy Jackson;
- Michigan: Mike Rogers kontra a progresszív demokrata, Abdul El-Sayed;
- Ohio: a hivatalban lévő republikánus, Jon Husted vagy a visszatérésben reménykedő demokrata, Sherrod Brown;
- Iowa: a republikánus Ashley Hinson a demokrata Josh Turekkel száll szembe;
- Kansas: az inkumbens Roger Marshall demokrata kihívója a metodista lelkész, Adam Hamilton;
- Texas: a republikánus állami főügyész, Ken Paxton James Talarico állami törvényhozóval csap össze;
- Alaszka: a hivatalban lévő republikánus, Dan Sullivan kihívója a korábbi demokrata kongresszusi képviselő, Mary Peltola.
(Michigant tegnap a Cook Political Report érmedobás helyett a demokraták felé hajló kategóriába sorolta át.)
Kijött a CNN exit pollja: kezdhet igazán aggódni Trump?
Az amerikai választók túlnyomó többsége elégedetlen az ország helyzetével, a gazdaság állapotával és Donald Trump elnöki teljesítményével – derül ki a CNN választói felmérésének előzetes, országos eredményeiből. A megkérdezettek nagyjából háromnegyede csalódott az Egyesült Államokban zajló folyamatok miatt, tízből négyen pedig kifejezetten dühösnek érzik magukat a kialakult helyzetben.
Milliárdos tétek forognak kockán: kiderült, mit jósolnak a fogadók a sorsdöntő választásról
Több mint 1,48 milliárd dollárnyi (azaz közel 500 milliárd forintnyi) tétet tettek meg a mai amerikai félidős választásokra, ami az eddigi legnagyobb próbatételük elé állítja a Kalshihoz és a Polymarkethez hasonló előrejelzési piacokat - írja a Reuters. A platformok most fokozott figyelem kereszttüzében bizonyíthatják, hogy képesek-e a hagyományos közvélemény-kutatásoknál megbízhatóbban megjósolni a választások kimenetelét.
Amerikai választások: bizakodóak a politikusok
Bár a nyilvánosság előtt a demokraták és a republikánusok egyaránt optimistán nyilatkoznak az amerikai választások várható kimeneteléről, a színfalak mögött Donald Trump elnök már jóval borúlátóbb. Mindeközben az ország több pontján technikai problémák nehezítik a voksolást, New York államban például negyedmillió szavazólapot nem tudtak beolvasni a gépek - írta a CNN.
Még be sem jöttek az eredmények, Trump szövetségese máris asztalt borított: "őszintének kell lennünk!"
A republikánus jelöltek számára súlyos tehertétel a félidős választásokon az elhúzódó iráni háború és az elszabaduló üzemanyagár – erről beszélt Ron DeSantis leköszönő floridai kormányzó hétfő este Stephen A. Smith rádióműsorában. A republikánus politikus figyelmeztette pártját, hogy nem tagadhatják le a választók előtt a közel-keleti konfliktus gazdasági következményeit, valamint azt sürgette, hogy ne a technológiai óriásvállalatok érdekeit képviseljék - írja a Hill.
Gond akadt a Trump-kormányzat választási megfigyelőivel
Kifogást emeltek egyes michigani választási tisztviselők, miután úgy hallották, hogy a Dearbornban és Flintben jelen lévő szövetségi választási megfigyelők a munkavállalók képzettsége felől érdeklődtek.
Ezt nem engedélyezi a törvény
- közölte a helyi választási hivatal szóvivője. Hozzátette: a Trump-kormányzat igazságügyi tárcája egyetértett velük, és ígéretet tett a választási megfigyelők tájékoztatására.
A michigani szóvivő szerint a szövetségi megfigyelők Lansingben megpróbáltak beszélni a választókkal, ami engedélyezett, ha a szavazólap leadása után és a szavazóhelyiségen kívül történik.
(AP)
Amerikai választás 2026: becsapósak lehetnek az első számok, akár hetekig várni kell a győztes kihirdetésére
A mai amerikai félidős választáson a levélszavazatok feldolgozásának üteme és az államonként eltérő szabályok miatt könnyen előfordulhat, hogy napokat vagy akár heteket kell várni arra, hogy kiderüljön, melyik párt szerzi meg a többséget a szenátusban és a képviselőházban. A korai adatok ráadásul csalókák lehetnek, így az első részeredményeket érdemes óvatosan kezelni - írja a New York Times hasábjain a lap politikai elemzője, Nate Cohn.
A Fehér Házban várja az eredményeket Trump
Az amerikai elnök támogatóinak szűk csoportjával a Fehér Ház keleti termében (East Room, az épület legnagyobb szobája) várja az eredményeket, Trump szakmai stábja pedig a környező szobákból figyeli az eseményeket.
A legutóbbi félidős eredményvárót - akkor már exelnökként - Trump Mar-A-Lagoban tartotta, az akkori rendezvény mindenképpen emlékezetesre sikerült, mert a republikánusoknak nem túl kedvező eredmények beérkezésekor a biztonsági szolgálat kiterelte a floridai birtokról a sajtó munkatársait.
(CNN)
Rekordrészvétel lehet
Az AP saját számításai alapján magyar idő szerint este fél 10-ig
59,7 millió ember adta le a voksát.
Ez a szám a négy évvel ezelőtti félidős választásokon ugyanekkor valamivel 58 millió fölött volt.
(AP News)
Később lesznek eredmények Észak-Karolina egyes részein
Az észak-karolinai választási bizottság meghosszabbította a szavazást több olyan állami körzetben, ahol ma reggel fennakadások voltak számítógép- vagy nyomtatóproblémák miatt. Bár a helyzetet időközben megoldották, a választási eredmények közzétételét helyi idő szerint este fél 8 (magyar idő szerint hajnali fél 2) helyett 20:15-re halasztották (2:15).
(New York Times)
Schumer izgul, de derűlátó
Nem akarunk előre inni a medve bőrére, ezért émelygősen optimistaként írnám le a hangulatunkat
- nyilatkozta Chuck Schumer demokrata szenátusi frakcióvezető Brooklynban, miután leadta szavazatát.
Egy évvel ezelőtt senki sem hitte, hogy képesek leszünk erre. Senki sem gondolta volna, hogy akár csak közel is kerülünk ahhoz, hogy visszaszerezzük a szenátust
- tette hozzá Schumer.
(Wall Street Journal)
Befejeződött a szavazatszámlálás Guamon
Az amerikai külterületen véget ért a szavazatok számlálása, a nem hivatalos adatok szerint a kormányzói és a kongresszusi széknél is fordítás történt: a demokrata kormányzót Tony Adanak republikánus politikus válthatja, a republikánus kongresszusi képviselőt viszont Alicia Anne Garrido Limtiaco demokrata jelölt.
(Newsweek)
Amerikai választások: informatikai hiba miatt alakult ki a botrány: több százezer szavazatot érint a fennakadás
Programozási hiba miatt nem tudják beolvasni a szavazólapokat a szavazatszámláló gépek a New York állambeli Westchester megyében. A technikai fennakadás több mint negyven települést és akár kétszázötvenezer voksot is érinthet, a választópolgárok ezért pótlapokon adhatják le a szavazataikat - közölte a CNN.
Megvan az eddigi legrosszabb választási vicc
Letartóztattak egy férfit Oklahoma Cityben, miután több száz gyanús feliratokkal ellátott borítékot küldött szét az Egyesült Államok köztisztviselőinek a választások előtt. A borítékokban elsőre gyanúsnak tűnő fehér por volt, de az eddig átvizsgált levelekben kivétel nélkül lisztet, vagy élesztőt találtak.
(AP News)
Itt az első apró eredmény
Elkezdtek bejönni az eredmények Guamról. A csendes-óceáni sziget a dátumválasztó vonal túloldalán helyezkedik el, így mindig innen jönnek az első számok.
A mostani adatok szerint a kormányzói szék bezsebelésére jobb esélye van a republikánus Tony Adanak, a kongresszusi széket viszont egyelőre a demokrata Alicia Anne Garrido Limtiaco viszi.
(Guardian)
Elkezdődött a csalással való vádaskodás
Elkezdtek csalással vádaskodni Donald Trump szövetségesei: az ügy apropóját az adja, hogy Westchester megyében, New Yorkban, leálltak a szavazatszámáló gépek.
Nem vagyok meglepve. A New York-i demokraták mindent és bármit megtesznek, hogy csaljanak"
- írta ki Claudia Tenney New York-i republilkánus képviselő közösségi oldalára.
Két demokrata állam is kitilthatja a versenyekről a transznemű sportolókat
A demokrata többségű Colorado és Washington államokban is népszavazás lesz, melyen döntenek majd a helyi választók arról, hogy tiltsák-e ki a transznemű (biológiailag férfinek született) sportolókat a női versenysportokról.
Az ügy azért érdekes, mert ha átmegy a népszavazás, más stabil demokrata többségű államokban is tárgyalásra kerülhet ez a kényes kérdés.
Jelenleg 29 amerikai államban, többnyire republikánus államokban tiltják a transznemű sportolókat a női sportrendezvényekről.
(AP)
Trump közösségi oldalán őrjöng a washingtoni tükörmedence miatt
Miközben a republikánus vezetők arra buzdítják híveiket, hogy szavazzanak, az elnök Truth Social oldalán dühöng a washingtoni tükörmedence miatt.
Tegnap az elnök ezen a helyszínen tartotta utolsó kampánybeszédét, most azon elégedetlenkedik, hogy a Daily Mail szerinte teljesen tévesen tudósított a helyszínről, hiszen a tegnapi esemény valójában nem is egy kampánybeszéd volt, hanem egy zártkörű sajtótájékoztató, és csak viccelt azzal, hogy át akarja nevezni a medencét Trump medencére.
Arra is kitért, hogy szerinte Ted Lieu demokrata kongresszusi képviselő hazudik, amikor azzal kampányol, hogy Trump át akarja nevezni a washingtoni tükörmedencét.
Mindez azt mutatja, hogy mennyire ÁLHÍREK A Hírek. Egyértelműen kimondtam, hogy viccelek. Az Álhírgyárosok annyira korruptak!"
- írja az amerikai elnök.
Üzent a választóknak JD Vance
Az amerikai alelnök X-oldalán osztotta meg gondolatait.
"Eljött a nap, Amerika. Álljatok ki, és üzenjétek meg a radikális baloldalnak, hogy nem kérünk a baromságaikból.
Országszerte kiváló republikánus jelöltek indulnak, most rajtatok a sor, hogy biztosítsátok, hogy megválasszák őket.
Tervezzétek meg a szavazást, hozzatok magatokkal egy barátot, és nyerjük meg ezt az egészet."
Today’s the day America. Get out there and send a message to the radical left that we don’t want their bullshit. We have an amazing slate of Republican candidates nationwide, it’s your job now to make sure they get elected. Make a plan to vote, bring a friend, and let’s win this thing.— JD Vance (@JDVance) November 3, 2026
Van egy dolog, amiben már biztosan győztek a republikánusok - Egyszerűen felfoghatatlan mennyiségű pénz égett el
Komoly pénzügyi fölénnyel fordulnak rá a republikánusok az idei amerikai félidős választásokra, elsősorban a párthoz kötődő külső támogatói csoportok kiemelkedő adománygyűjtésének köszönhetően. Noha az egyéni demokrata jelöltek közvetlenül több pénzt gyűjtöttek össze riválisaiknál, a teljes kampányköltés már átlépte a csillagászati 11,9 milliárd dollárt, a hirdetési piacon pedig a jobboldal van lépéselőnyben - jelentette az AP News.
Georgia államban kamu SMS-ekkel zavarják a választókat
Valaki kamu SMS-ekkel zaklatja Georgia állam Fulton megyéjének választóit: azt állítja nekik, hogy a kijelölt szavazóhelyiségeket áthelyezték, bezárták.
Georgia állam figyelmeztette az érintetteket, hogy ne dőljenek be a kamu SMS-eknek és tájékozódjanak a hivatalos weboldalon arról, hova kell menniük voksolni, mielőtt útnak indulnak.
Mindenhol elkezdődött a választás
Megnyíltak az urnák Hawaii államban, ezzel egész Amerikában nyitva vannak a szavazóhelyiségek.
Az első részeredmények magyar idő szerint éjfél körül várhatók.
CNN: Trump optimista
Trump elnök állítólag nagy reményekkel várja a választás eredményeit, a hozzá közelállók szerint optimista az elnök a Republikánus Párt szereplését illetően - tudta meg a CNN.
Schumer: senki nem gondolta volna ezt még egy éve
Jó esély van rá, hogy a Demokrata Párt visszaveszi a szenátust, ezt egy évvel ezelőtt még senki nem gondolta volna - nyilatkozta a párt felsőházi frakcióvezetője, Chuck Schumer az amerikai médiának, miután leadta szavazatát.
Schumer szerint a Demokrata Párt fantasztikus jelölteket állított, de
elismerte, hogy Donald Trump botrányai is kellettek ahhoz, hogy pártjának esélyei ennyire javuljanak.
Floridában is baj volt a gépekkel
Florida Broward megyéjében teljesen leálltak a szavazógépek - a helyiek egyáltalán nem tudták leadni voksaikat. Több választót hazaküldtek.
A probléma mindössze 20 percig állt fenn, reggel urnanyitás után, de csak most vált nyilvánossá.
A megyében kb. 2 millió ember él, nem világos, pontosan hány választópolgárt érintett az incidens.
(CNN)
Már csak Hawaii államra várunk
Mindenhol elkezdődött a szavazás az Egyesült Államokban, kivéve Hawaii államot, ahol egy óra múlva nyílnak az urnák.
Alaszkában is nyílnak az urnák
A sarkkörhöz közeli amerikai államban is elkezdődött a szavazás.
Az előzetes pollok alapján az alapvetően republikánus irányba hajló Alaszkában is a demokratáknak áll a zászló, Mary Peltolának jó esélye van, hogy elhódítja Dan Sullivantől az alaszkai szenátori széket.
A választás tisztaságával kapcsolatosan azonban már most komoly aggályokat fogalmaznak meg a republikánusok.
Sorsdöntő naphoz érkezett Amerika: egy területen már megvan a győztes, izzik az internet a csatatérállamokban
Ma félidős választásokat tartanak az Egyesült Államokban, ahol többek között a Képviselőház mind a 435 helyéről, a Szenátus 37 helyéről és 36 állam kormányzójáról is döntenek a szavazók. Az előrejelzések egyértelműen a demokratáknak kedveznek, a Silver Bulletin választási modellje 95 százalékos esélyt ad a képviselőházi többségükre, a szenátusban pedig 78 százalékra teszi a fordulat esélyét. Egy demokrata többségű kongresszus jelentősen megnehezítheti a Trump-kormány következő két évét, mert beleszólhat a kinevezésekbe és a költségvetésbe, valamint nyomást gyakorolhat az iráni háború lezárására is. A Google Trends adatai alapján megéztük, hogyan alakult az internetes érdeklődés a választások idején, valamint, hogy a két párt iránti érdeklődés milyen képet mutat az egyes csatatérállamokban.
Még mindig gond van New Yorkban
Továbbra sem működnek megfelelően a szavazógépek New York Westchester megyéjében, az is kiderült, hogy miért:
nem megfelelő vastagságú a papír, amit a szavazáshoz használnak, így nem tudja a gép beolvasni a leadott szavazatokat.
A választást monitorozó tisztviselők mindenkit arra bíztatnak, hogy voksoljanak, mindenkinek meg lesz számolva a leadott szavazata.
(CNN nyomán)
Trump: kevesebb pénz fog Izraelnek menni
Donald Trump elnök felébredt: a Fox News műsorán beszélt arról, hogy "megállapodott" Benjámin Netanjahu izraeli miniszterelnökkel arról, hogy 2027-től 4 milliárd dollárral kevesebb pénzt fog küldeni Izraelnek az Egyesült Államok.
A Reuters kommentárjában azt írja: Izrael erőteljes támogatása miatt Donald Trump elnök egyre több kritikát kap demokrata oldalról.
(Reuters)
Választási dzsembori Trump oldalán
Az amerikai elnök Truth Social oldalára kiposztolta minden egyes államban minden egyes általa támogatott republikánus jelölt nevét, ezzel instruálva támogatóit arra, hogy kire szavazzanak.
Még több szavazóhelyiség nyílik
Colorado, Montana, Nebraska, New Mexico, Utah és Wyoming szavazói járulhatnak az urnákhoz.
CNN: még nyerhetnek a republikánusok – Így okozhat meglepetést Trump pártja
Bár a legtöbb prognózis úgynevezett „kékhullámot” – fölényes demokrata győzelmet – jósol a mai kongresszusi választáson, a CNN érdekes elemzést tett közzé, melyben leírják, hogy őrizhetik meg mégis a törvényhozás fölötti uralmukat Donald Trump republikánus párttársai.
Trump nagyot bukhat az amerikai választáson - Mutatjuk, mi történhet most a pénzeddel!
Különösen fontos naphoz érkeztek a világ részvénypiacai. Az amerikai félidős választások alapjaiban változtathatják meg Donald Trump politikai mozgásterét, miközben a befektetők egy több mint 70 éve tartó, szinte hihetetlen tőzsdei sorozat folytatásában bízhatnak. Megnéztük, mit várnak a nagy elemzőházak, milyen veszélyek leselkednek a befektetéseinkre, és hogy mit mutatnak a korábbi választások tapasztalatai.
Fennakadás van New Yorkban
New York állam Westchester megyéjében gond van a szavazógépekkel - a helyiek le tudják adni szavazataikat, viszont a számlálás átmenetileg leállt - jelentette be Letitia James főállamügyész X-oldalán.
James azt ígéri a választóknak, hogy mindenkinek a szavazata számítani fog, a problémát megoldják.
My office is monitoring this issue with scanners in Westchester and is in touch with the state and local Boards of Elections as they work on a solution. Westchester voters can still safely fill out and turn in their ballots at their polling locations. Your votes will count.— NY AG James (@NewYorkStateAG) November 3, 2026
Mikor lesznek eredmények?
Az első részeredmények ma éjfél körül kezdhetnek érkezni, amikor több államban bezárnak a szavazóhelyiségek; az utolsó urnazárások budapesti idő szerint reggel 7-kor, Alaszkában lesznek.
Számos versenyt már a választás éjszakáján vagy másnap reggel eldönthetnek a hírügynökségek, de
a billegő államokban napok kérdése lehet a végleges eredmény, így a kongresszusi többség sorsa akár napokig is nyitva maradhat.
A levélszavazatok, a katonai és külföldi voksok, valamint az államonként eltérő feldolgozási és hitelesítési szabályok miatt a hivatalos, végleges eredmények sok helyen csak hetekkel később állnak rendelkezésre.
Nagyot hibázott Trump Iránnal
A máig megoldatlan iráni háború hatásait az amerikai választók a bőrükön érzik - az amerikai benzinárak elszálltak, ez az egyik fő oka annak, hogy a Republikánus Párt és Donald Trump súlyos vereségre számíthat a kongresszusi választáson.
A Watson School of International Affairs számítása szerint
az amerikai háztartások átlagosan 635 dollárral, összesen 83,2 milliárd dollárral fizettek többet eddig a benzinért a háború kezdete óta, mintha Trump elnök nem ad utasítást Irán megtámadására.
Utah államban is áradás van
Áradás miatt bezárták a szavazóhelyiségeket Utah állam San Juan megyéjében és online szavazásra álltak át.
A megyében az azonos nevű folyó öntött ki. A térségben nagyjából 14 ezer ember él.
(Guardian nyomán)
Egyelőre nincs híre rendbontásnak
Az elmúlt évek amerikai választásait sokszor erőszakos események, fegyveres felvonulások, szavazóhelyiségek elleni támadások és más, veszélyes cselekmények kísérték, így a mai időközi választások kapcsán is az az egyik fő kérdés, hogy lehet-e számítani nagyobb rendbontásra, a választások megzavarására.
A jó hír az, hogy eddig nincs hír nagyobb, sőt még kisebb rendbontásról se a választások körül, de már látszanak a fő feszültségpontok.
Alaszkában csalással vádolták meg a demokratákat, mert a regnáló szenátorral majdnem névazonos jelöltet indítottak a versenyen. A michigani szenátusi jelöltet, Abdul El-Sayedet pedig majdhogynem napi szinten vádolják a republikánusok iszlamizmussal, terrorizmussal és más szélsőséges dolgokkal. Mindemellett van rá reális esély, hogy Minnesota egyik kongresszusi képviselőjét, Ilhan Omart, megfosztják amerikai állampolgárságától, a Trump-adminisztráció eljárást indított ellene, mivel azt gyanítják, hazudott nevéről és életkoráról, amikor Amerikába vándorolt családjával.
Folyamatosan nyílnak a szavazóhelyiségek
Ohióban, Észak-Karolinában és Nyugat-Virginiában is várják a szavazókat a helyiségek.
Új államokban kezdődött meg a szavazás
Florida, Delaware, Georgia, Illinois, Louisiana, Maryland, Massachusetts, Michigan, Missouri, Pennsylvania, Rhode Island, Dél-Karolina államban, valamint a különleges jogállású fővárosban, Washingtonban is megindult a szavazás a félidős választásokon.
Floridában szavazóhelyiségeket kellett áthelyezni a veszélyes áradások miatt
A délkeleti Floridát sújtó veszélyes áradások miatt összesen 18 szavazóhelyiséget kellett az utolsó pillanatban áthelyezni az államban.
Ron DeSantis kormányzó hétfőn hét megyére hirdetett veszélyhelyzetet az áradások miatt.
A szavazóhelyiségekeket a választások előtti 24 órán belül kellett áthelyezni, de veszélyhelyzet esetén a törvény szerint erre lehetőség van.
(CNN)
Megnyíltak a szavazóhelyiségek
Reggel van a nyugati parton, megnyíltak az első szavazóhelyiségek Amerikában.
- Connecticut
- Indiana
- Kentucky
- Maine
- New Hampshire
- New Jersey
- New York
- és Virginia
államokban várják a választókat.
Már majdnem 58 millióan szavaztak
57,7 millió amerikai már leadta a voksát november 3-a előtt, a CNN elemzése szerint a demokraták körében lényegesen nagyobb lehet a mozgósítás.
Amerikai választás 2026: kié lesz a többség, és hogyan értelmezd az eredményeket?
November 3-án tartják a félidős választásokat az Egyesült Államokban. Nagyjából 250 millió amerikai állampolgár jogosult a szavazásra, és több mint 50 millió választó már előzetesen leadta a voksát személyesen vagy levélben. Az amerikai választók a 435 fős Képviselőház teljes összetételéről és a 100 fős Szenátus 35 szenátoráról döntenek. A Portfolio folyamatosan nyomon követi a választás eseményeit, eredményeit, cikkekben és a címlapról elérhető infografikán is.
Trump a választásokról
Trump elnök több posztot is kiírt Truth Social közösségi oldalára, a michigani és alaszkai választásokról beszél.
Michigan kapcsán Abdul El-Sayed szenátorjelöltet kritizálja, aki szerinte "utálja a zsidókat, a feketéket és a fehéreket" és "csak a bolondok szavaznak rá."
Alaszka kapcsán arról ír: a demokraták "hamis jelöltje," Daniel J. Sullivan teljesen eltűnt, szerinte azért, mert a Demokrata Párt fél attól, hogy perbe fogja őket az igazságszolgáltatás.
Öt republikánus fellegvárat is elbukhatnak Trumpék
Az egyik utolsó, választás előtt publikált közvélemény-kutatás szerint öt, hagyományosan republikánus oldalra hajló állam szenátusi versenyét is elbukhatják a Republikánusok.
A demokraták állnak nyerésre Texasban, Ohióban, Kansasban, Alaskában és Iowában is.
Texas 1988, Kansas 1932 óta nem választott demokrata szenátort.
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Az infláció döntő tényező lesz
Az amerikaiak nagy többsége elégedetlen azzal, ahogy Donald Trump elnök az inflációt kezeli - áll a Financial Times című londoni üzleti napilap és a londoni székhelyű Focaldata közvélemény-kutató kedden ismertetett közös felmérésében.
A 2163 regisztrált amerikai választó bevonásával október 30. és november 1. között készült, a félidős amerikai kongresszusi választások napján nyilvánosságra hozott reprezentatív vizsgálat résztvevőinek
68 százaléka fogalmazott meg kedvezőtlen véleményt az elnök által az infláció és a megélhetési költségek terén nyújtott teljesítményről.
A független - vagyis a két nagy párt, a republikánusok és a demokraták egyikénél sem bejegyzett - szavazók körében 77 százalék az elégedetlenek aránya.
A Financial Times hangsúlyozza, hogy az árstabilitással és a megélhetéssel kapcsolatban Trumpról rossz véleményt megfogalmazó választók aránya tíz százalékponttal emelkedett a lap és a Focaldata által májusban elvégzett első hasonló felmérés óta, akkor ugyanis 58 százalék ítélte meg negatívan az elnök tevékenységét ezen a területen.
Az új FT/Focaldata-felmérés szerint a Demokrata Párt szavazótáborában 90 százalékhoz közeli azoknak az aránya, akik kedvezőtlen véleménnyel vannak arról, ahogy Tump az iráni háború kezdete óta emelkedő inflációt kezeli, és a republikánus választók körében is csaknem 40 százalék vélekedik ugyanígy.
Arra a kérdésre, hogy mit tartanának a félidős választások legfontosabb eredményének, az összes bejegyzett választó közül
82 százalék sorolta az első három hely valamelyikére az alacsonyabb árakat és az erősebb gazdasági teljesítményt.
A második leggyakoribb válasz 57 százalékkal a kormányzati korrupció visszaszorítása volt, a bevándorlás és a határellenőrzés szigorítását ugyanakkor csak a válaszadók 28 százaléka jelölte meg a félidős választások után megoldandó három legfontosabb kérdés egyikeként.
(MTI)
Eljött az ítélet napja: csúnya gyomrost kaphat Trump, fenekestül felfordulhat Amerika – 5 pontban a legfontosabb kérdések
Ma tartják a félidős választásokat az Egyesült Államokban. Nagyjából 250 millió amerikai állampolgár jogosult a szavazásra, és rekordmennyiségű ember, több mint 50 millióan már előzetesen leadták a voksukat személyesen vagy levélben. A lelkesedés és a részvételi hajlandóság a demokrata oldalon tűnik nagyobbnak, miközben a Republikánus Párt igyekszik mindent megtenni a várható veszteségek minimalizálásáért. De mi a tét pontosan? És mire lehet elég a demokraták mozgósítása? Most megválaszoljuk a legfontosabb kérdéseket.
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Kedden választ Amerika. Bár a legtöbb figyelem a képviselőházi és a szenátusi versenyt övezi a félidős választásokon, a szövetségi szintű összecsapások mellett rendkívül kiélezettek az állami szavazások is. 36 államban új kormányzót választanak, és több tucat helyen szerepelnek a szavazólapokon olyan tisztségek, mint a választások lebonyolításáért felelős tisztviselők, államügyészek, agrár-, vagy oktatáspolitikai vezetők. A félidős választással egy időben ráadásul szinte az összes államban lógnak a levegőben törvényhozói helyek is. Donald Trump népszerűtlensége, a megélhetési kérdések, az iráni háború és úgy összességében a republikánusok ellen fordult országos közhangulat ezeket a helyi szintű küzdelmeket is befolyásolják: Ohio, Alaszka és Texas is évtizedek óta először választhat demokrata kormányzót.
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Kedden választ Amerika. Persze nem elnököt, hiszen Donald Trump elnöki ciklusa 2029 januárjáig tart. Az amerikai félidős választásokon, így az idein is, a szövetségi törvényhozás két kamarájáért folyik a legádázabb küzdelem. A Kongresszus alsóházáról legutóbb megírtuk, hogy ott voltaképpen kezdettől fogva a demokratáknak lejtett a pálya, akik könnyedén átfordíthatják azt a néhány képviselőházi helyet, ami a többség megkaparintásához kell a republikánusoktól. Nem így a felsőházban. A kezdeti elemzések úgy saccoltak, hogy szinte csodára lenne szüksége a demokratáknak ahhoz, hogy átvegyék a szenátus irányítását. Az erős jelölteknek, a borús megélhetési helyzetnek, az iráni háborúnak és Donald Trump negatív rekordokat döntögető megítélésének hála azonban simán összejöhet a demokrata bravúr. Mi több, a legtöbb elemző szerint immár nem a republikánusok, hanem a demokraták a favoritok a szenátusban, a győzelem pedig még több lehetőséget adna a kezükbe, hogy ellensúlyt képezzenek a Trump-kormányzattal szemben. De a verseny nincs még lefutva, mutatjuk, melyik csatatérállamokat érdemes szoros figyelemmel követni.
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Kedden választ Amerika. Bár Donald Trump még marad két évig az elnöki székben, és a szenátusi székeknek is csak a harmada van játékban, a félidős kongresszusi választáson újraválasztják a szövetségi törvényhozás alsóházának egészét. A 435 tagú képviselőházban ugyanis csak két évre szól a politikusok mandátuma, így a hat évre, egymáshoz képest elcsúsztatva megválasztott szenátorokhoz képest élesebben tükrözi a pártok aktuális erőviszonyait és a közhangulatot. Trump második ciklusának közepére az amerikai közvélemény a Fehér Házat és a Kongresszust is irányító republikánusok ellen fordult, így a legvalószínűbb forgatókönyvnek az tűnik, hogy a demokraták megszerzik az alsóházi többséget. De az sem mindegy, hogy öt, tíz vagy akár harminc fős lesz a fölényük. Mutatjuk, mely csatatereken dőlhet el a képviselőház sorsa.
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