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Globál

Átfogó támadásra készülnek Trump ellenségei: az elnök gazdagodása és az iráni háború kiemelt téma lesznek

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Átfogó kongresszusi vizsgálatokra készülnek a demokrata törvényhozók az Egyesült Államokban, miután a párt többséget szerzett a képviselőházban és a szenátusban is. A leendő bizottsági elnökök már ebben a hónapban megkezdhetik az érintett személyek és szervezetek átvilágítását, a hivatalos idézések kiküldésére pedig az új kongresszus jövő év eleji megalakulása után nyílik majd teljes körű lehetőségük - számolt be a CNN.

A demokrata politikusok máris egyértelmű üzenetekkel jelezték a szándékaikat. Robert Garcia, a képviselőházi felügyeleti bizottság vezető demokrata tagja kedd késő este a közösségi médiában mindössze annyit írt, hogy

Fogadjanak ügyvédet!"

Ezzel párhuzamosan Ron Wyden, a szenátus pénzügyi bizottságának rangidős demokrata politikusa az X-en

egyetlen szóval, az "Idézések" kifejezéssel vázolta terveit.

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Bár az ügyvédek általában azt tanácsolják az ügyfeleiknek és a vállalatoknak, hogy vegyék komolyan a kongresszusi felszólításokat, a törvényhozás idézési jogköre nem korlátlan. Donald Trump kormányzata ugyanis már többször jelezte, hogy ragaszkodik a szövetségi ügynökségek, és különösen az elnök tevékenységének titkosságához (az úgynevezett végrehajtói kiváltsághoz). Emellett az is valószínűtlen, hogy a jelenlegi igazságügyi minisztérium büntetőeljárást indítana azokkal szemben, akik figyelmen kívül hagyják a kongresszusi idézéseket, főleg, ha a vizsgálatok Trump tanácsadóit vagy a kormányzat kinevezettjeit érintik.

Ennek ellenére a washingtoni jogászok már gőzerővel készítik fel az ügyfeleiket a várható lépésekre.

A CNN jogi berkekből származó információi szerint az ügyvédi irodák között máris komoly verseny indult azért, hogy ők képviselhessék a kongresszusi vizsgálatok potenciális célpontjait.

A jelentős washingtoni lobbitevékenységet folytató Squire Patton Boggs ügyvédi iroda a közelmúltban egy részletes listát is összeállított az ügyfelei számára a várható vizsgálati témákról. Ezek között szerepelnek

  • Donald Trump ingatlanfejlesztési projektjei,
  • az elnök és családtagjai állítólagos jogalap nélküli gazdagodása,
  • az iráni háború
  • és a bevándorlási szabályok betartatásának gyakorlata.
  • A demokraták emellett várhatóan vizsgálni fogják a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) által 2025-ben elrendelt leépítések szövetségi közszolgálatra gyakorolt hatását,
  • továbbá a mesterséges intelligenciával és a megélhetési költségekkel kapcsolatos kérdéseket is.
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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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