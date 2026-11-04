Átfogó támadásra készülnek Trump ellenségei: az elnök gazdagodása és az iráni háború kiemelt téma lesznek

A demokrata politikusok máris egyértelmű üzenetekkel jelezték a szándékaikat. Robert Garcia, a képviselőházi felügyeleti bizottság vezető demokrata tagja kedd késő este a közösségi médiában mindössze annyit írt, hogy
Fogadjanak ügyvédet!"
Ezzel párhuzamosan Ron Wyden, a szenátus pénzügyi bizottságának rangidős demokrata politikusa az X-en
egyetlen szóval, az "Idézések" kifejezéssel vázolta terveit.
Bár az ügyvédek általában azt tanácsolják az ügyfeleiknek és a vállalatoknak, hogy vegyék komolyan a kongresszusi felszólításokat, a törvényhozás idézési jogköre nem korlátlan. Donald Trump kormányzata ugyanis már többször jelezte, hogy ragaszkodik a szövetségi ügynökségek, és különösen az elnök tevékenységének titkosságához (az úgynevezett végrehajtói kiváltsághoz). Emellett az is valószínűtlen, hogy a jelenlegi igazságügyi minisztérium büntetőeljárást indítana azokkal szemben, akik figyelmen kívül hagyják a kongresszusi idézéseket, főleg, ha a vizsgálatok Trump tanácsadóit vagy a kormányzat kinevezettjeit érintik.
Ennek ellenére a washingtoni jogászok már gőzerővel készítik fel az ügyfeleiket a várható lépésekre.
A CNN jogi berkekből származó információi szerint az ügyvédi irodák között máris komoly verseny indult azért, hogy ők képviselhessék a kongresszusi vizsgálatok potenciális célpontjait.
A jelentős washingtoni lobbitevékenységet folytató Squire Patton Boggs ügyvédi iroda a közelmúltban egy részletes listát is összeállított az ügyfelei számára a várható vizsgálati témákról. Ezek között szerepelnek
- Donald Trump ingatlanfejlesztési projektjei,
- az elnök és családtagjai állítólagos jogalap nélküli gazdagodása,
- az iráni háború
- és a bevándorlási szabályok betartatásának gyakorlata.
- A demokraták emellett várhatóan vizsgálni fogják a Kormányzati Hatékonysági Minisztérium (DOGE) által 2025-ben elrendelt leépítések szövetségi közszolgálatra gyakorolt hatását,
- továbbá a mesterséges intelligenciával és a megélhetési költségekkel kapcsolatos kérdéseket is.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
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