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Bezuhant a gázár, de Trump még lökhet egy nagyot rajta
Globál

Bezuhant a gázár, de Trump még lökhet egy nagyot rajta

Portfolio
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Nagy esésbe fordult a holland TTF gáztőzsdén jegyzett földgáz ára a múlt heti csúcs óta, miután a piac elkezdte beárazni azt, hogy Donald Trump a félidős választási vereség után lezárná a közel-keleti konfliktust – írja Ole Hansen, a Saxo nyersanyagpiaci stratégiáért felelős vezetője.
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A TTF-jegyzés a múlt héten 104 euró/MWh-ig emelkedett, ami a 2022-es európai gázválság óta a legmagasabb szint.

Azóta viszont nagyott esett, jelenleg 88,1 euró/MWh a jegyzés, tehát pár nap alatt közel 16 eurót csökkent.

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Hansen szerint az időjárás mellett az európai gázkereskedők a Közel-Keletre figyelnek, azon belül is arra, van-e esély tárgyalásos rendezésre, amely újraindíthatná az LNG-szállítmányok áthaladását a Hormuzi-szoroson.

A szakértő úgy becsli, hogy

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nagyjából száz nagy LNG-tartályhajónyi szállítmány hiányzik a korábbi évekhez képest.

Hansen hozzáteszi, hogy bár egy megállapodás azonnali árzuhanást hozna, mert kiárazódna a geopolitikai kockázati felár, de a fizikai ellátási gondot nem oldaná meg egyből.

Az európai tárolók eközben 74,3 százalékon állnak a kitárolási szezon kezdetén, szemben a nagyjából 90 százalékos ötéves szezonális átlaggal. Ez érezhetően kisebb puffert jelent egy elhúzódó hideg vagy egy váratlan kiesés esetére. Magyarországon valamennyivel jobb a helyzet, a hazai készletek közel 77 százalékot mutatnak, fogyasztásarányos összevetésben pedig még nagyobb az előny.

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A szakértő azt is kiemeli, hogy

a tárolói készlet Európa téli fogyasztásának jellemzően kevesebb mint 30 százalékát fedezi.

A maradékot folyamatos vezetékes import és LNG-szállítmányok adják, vagyis a tárolók önmagukban egyébként sem jelentenek megoldást. A kereslet ráadásul nemcsak a hőmérséklettől függ, hanem attól is, milyen gyakran jönnek Dunkelflaute-időszakok, amikor az alacsony szél- és naptermelés miatt nő a gáztüzelésű erőművek szerepe.

A címlapkép mesterséges intelligenciával készült. Forrás: Portfolio

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