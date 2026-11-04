CBS: Trump egyik legfőbb emberét áldozhatja be a történelmi vereség után

Fehér házi munkatársak szerint a republikánus választási vereséget Brad Cooper admirálisra, az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának vezetőjére, valamint Dan Caine tábornokra, vezérkari főnökre fogják hárítani, akik mindketten jelentős szerepet játszottak az iráni háború irányvonalának kialakításában.
Más források szerint az elnök még nem döntött Hegseth leváltásáról.
A demokraták már korábban próbáltak – sikertelenül – impeachment-eljárást kezdeményezni Hegseth ellen, de mivel a félidős választások után a Kongresszus mindkét házában többségbe kerültek, most újra megkísérelhetik.
Egy forrás a CBS News-nak elmondta, hogy Ron DeSantis leköszönő floridai republikánus kormányzót emlegetik Hegseth lehetséges utódjaként.
Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője azonban nyilatkozatában kijelentette, hogy Trump elnök
teljes mértékben bízik Hegseth miniszterben.
J. D. Vance alelnök a választási vereséget elemző X-posztjában a kudarcért mindenekelőtt az Irán ellen indított háborút tette felelőssé, melynek egyik fő arca éppen Pete Hegseth.
Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images
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