8°C derült
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 64
232 139
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
CBS: Trump egyik legfőbb emberét áldozhatja be a történelmi vereség után
Globál

CBS: Trump egyik legfőbb emberét áldozhatja be a történelmi vereség után

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
A CBS News több, jól értesült forrása alapján arról írt, Donald Trump amerikai elnök a körülötte lévő tanácsadóktól és több emberrel telefonon beszélgetve azt kérdezte, maradnia kellene-e posztján a súlyos választási vereség után Pete Hegseth hadügyminiszternek.

Fehér házi munkatársak szerint a republikánus választási vereséget Brad Cooper admirálisra, az Egyesült Államok Központi Parancsnokságának vezetőjére, valamint Dan Caine tábornokra, vezérkari főnökre fogják hárítani, akik mindketten jelentős szerepet játszottak az iráni háború irányvonalának kialakításában.

Más források szerint az elnök még nem döntött Hegseth leváltásáról.

A demokraták már korábban próbáltak – sikertelenül – impeachment-eljárást kezdeményezni Hegseth ellen, de mivel a félidős választások után a Kongresszus mindkét házában többségbe kerültek, most újra megkísérelhetik.

Egy forrás a CBS News-nak elmondta, hogy Ron DeSantis leköszönő floridai republikánus kormányzót emlegetik Hegseth lehetséges utódjaként.

Még több Globál

Először jelent meg Trump a kamerák előtt a vereség után: elmondta, mi lehetett a kudarc egyik fő oka

Oroszország mélyén csapna le a NATO, Moszkva rakétákat halmoz – Háborús híreink Ukrajnából szerdán

Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

Anna Kelly, a Fehér Ház szóvivője azonban nyilatkozatában kijelentette, hogy Trump elnök

teljes mértékben bízik Hegseth miniszterben.

J. D. Vance alelnök a választási vereséget elemző X-posztjában a kudarcért mindenekelőtt az Irán ellen indított háborút tette felelőssé, melynek egyik fő arca éppen Pete Hegseth.

Kapcsolódó cikkünk

Sokkolóan őszintén kitálalt az amerikai alelnök: ezért bukott el valójában a Republikánus Párt

Címlapkép forrása: Alex Wong/Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Mennyi pénz kell ahhoz havonta, hogy ne érjen utol a nyugdíjas elszegényedés?
Akkora pofont adtak az amerikaiak Donald Trumpnak, hogy a fal adta a másikat – Mutatjuk a történelmi választás sokkoló eredményeit
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility