Csúnyán kiakadtak a Vuhani Virológiai Intézetben, ahonnan a gyanú szerint az egész Covid-járvány elszabadult

Jó hírnév megsértése miatt indult bírósági eljárás Kínában az egyesült államokbeli Missouri állam, valamint annak jelenlegi és korábbi főügyészei ellen. A helyi hatóságok és tudományos intézetek által benyújtott kereset szerint az amerikai politikusok hamis információkat gyártottak és terjesztettek a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban, amiért most több mint 53 milliárd dolláros kártérítést követelnek tőlük.

Egy kedden közzétett hivatalos közlemény szerint a közép-kínai Hupej tartományban működő Vuhani Középfokú Népbíróság hivatalosan is befogadta a keresetet. A pert a vuhani önkormányzat, a Vuhani Virológiai Intézet és a pekingi székhelyű Kínai Tudományos Akadémia közösen indította.

A felperesek azzal vádolják Missouri államot, annak két korábbi főügyészét, Eric Schmittet és Andrew Bailey-t, valamint a jelenlegi főügyészt, Catherine Hanawayt, hogy

rosszhiszemű, joggal való visszaélést megvalósító pereket szerveztek és vittek végig az Egyesült Államokban.

A beadvány szerint az alperesek koholmányokat terjesztettek, miközben megbélyegző és diszkriminatív kijelentéseket tettek a kínai intézményekre.

A bírósági dokumentumok hangsúlyozzák, hogy ezek a lépések súlyosan sértették a kínai felek jó hírnevét, és jelentős pénzügyi veszteségeket okoztak számukra. A kínai fél hivatalos nyilvános bocsánatkérést, a felperesek jó hírnevének helyreállítását, valamint anyagi jóvátételt követel. A South China Morning Post értesülései szerint a követelt kártérítés összege eléri a 356,44 milliárd jüant, ami 53,44 milliárd amerikai dollárnak felel meg.

A mostani per a két fél között régóta húzódó jogi csatározás legújabb állomása. A konfliktus még 2020 áprilisában kezdődött, amikor Missouri állam a világon elsőként pert indított Hupej tartomány és más kínai alperesek ellen, hogy felelősségre vonja őket a koronavírus-járvány okozta gazdasági károkért. A missouri főügyészség egyelőre nem reagált a kínai bírósági eljárás hírére.

Forrás: Reuters