Donald Trump élőben kommentálta a választási vereséget, merész következtetést vont le

Donald Trumpot meglepte a demokraták előretörése az amerikai félidős választásokon, de a republikánusok vereségét nem tekinti a saját elnökségéről szóló ítéletnek. Az amerikai elnök magyar idő szerint szerda hajnalban a Fox Newsnak arról beszélt, hogy kész együttműködni az új kongresszusi többséggel, ugyanakkor vétóival is nyomást gyakorolna rá. Kritizálta az őt éltető jobboldali csatornát, mert szerinte túl sokat foglalkozott a Demokrata Párt jelöltjeivel. Sajnálja, hogy az amerikaiak nem értették meg, hogy tulajdonképpen megszerezte Grönlandot, a választási vereség egyik okát abban látja, hogy rá nem lehetett szavazni.

Trump a FoxNews két kommentátorának, Bret Baiernek és Martha MacCallumnak adott telefoninterjúban elismerte, hogy jobb országos eredményre számított. Várakozásait a kampánygyűlésein tapasztalt lelkesedéssel és a rendezvények sikerével indokolta. Úgy fogalmazott,

kissé meglepett a demokraták fölényes szereplése.

Az elnök ugyanakkor gratulált az ellenzéki pártnak, amelynek jelöltjei szerinte „jól dolgoztak és keményen küzdöttek a győzelemért”. Úgy vélte, a demokraták tizenegy éve vártak erre az eredményre, de a választási kudarcot nem tartja személyes elutasításának.

Saját teljesítményét továbbra is kiemelkedőnek nevezte: állítása szerint gazdasági szempontból és más területeken is az amerikai elnökség történetének legsikeresebb két évét tudhatja maga mögött.

A republikánusok veszteségeiért nagyrészt a párt jelöltjeit okolta.

Értékelése szerint saját szavazótábora több indulóval sem volt elégedett, és azt sem fogadta jól, amikor az általa támogatott politikusok később szembefordultak vele. Trump ezzel azt hangsúlyozta, hogy a hozzá hű választók számára a jelöltek elnökhöz fűződő viszonya is meghatározó volt.

Részletesen kifejtette, hogy szerinte az ő választási eseményein soha nem látott tömeg volt, de mivel nem volt a szavazólapokon, a republikánus szenátusi és kongresszusi jelöltekről mondtak csak véleményt a választók. Mivel rá most nem lehetett voksolni, kevesen mehettek el szavazni.

Külön kitért Darline Graham dél-karolinai republikánus szenátor vereségére, amelyet elmondása szerint különösen sajnál. Felidézte, hogy Graham testvére, Lindsey Graham halálát gyászolva kampányolt, majd a választáson is kudarcot szenvedett. A texasi jelöltállításról szólva Ken Paxtont jó embernek nevezte, John Cornyn támogatásától pedig azért zárkózott el, mert nem tartotta őt lojálisnak.

Trump elismerte, hogy az iráni háború és az energiaárak emelkedése is ronthatta pártja esélyeit. Szerinte

a választók valószínűleg nem voltak hajlandók vállalni a benzin drágulásával járó rövid távú következményeket.

Kitartott ugyanakkor amellett, hogy történelmi távlatból helyesnek fogják ítélni döntését, még ha az politikailag kellemetlen választási estéhez vezetett is. Trump megismételte azt a sokat hangoztatott állítását is, hogy az amerikai támadás nélkül Irán két héten belül atomfegyverhez jutott volna.

A demokratákkal való együttműködés lehetőségéről kedvezően beszélt, és jelezte, hogy kedden több politikusukkal is egyeztetett, neveket azonban nem említett. A bevándorlást olyan területként nevezte meg, amelyen szerinte közös megoldás születhet.

Az együttműködéshez vezető utat ugyanakkor részben az elnöki vétók sorozatában látja.

Vétójogát az elnök egyik legerősebb eszközének nevezte, és arra számít, hogy néhány hónapnyi elutasítás után a demokraták maguk keresik majd a megállapodást a törvényjavaslataikról. Kormányában a választási eredmények miatt nem tervez személyi változtatásokat.

A Fox Newsszal szemben is megfogalmazott bírálatokat: kevesebb mint tíz perccel az interjú előtt a Truth Socialön részben a csatornát tette felelőssé a vereségekért, amiért rendszeresen megszólaltatja a demokrata ellenzéket.

Az interjúban sem fogta vissza magát, a Fox közvélemény-kutatásait támadta, mire a műsorvezető arra emlékeztette, hogy az esti eredmények éppen meglehetősen közel állnak a csatorna felméréseihez.

Külpolitikai kérdésekről szólva Trump megerősítette, hogy meg kívánja szüntetni az Izraelnek nyújtott, általa évi négymilliárd dollárra tett amerikai támogatást. Elmondása szerint erről hónapok óta egyeztetett Benjamin Netanjahuval, és már hetekkel korábban megállapodtak. Az elnök azzal érvelt, hogy Izrael elég gazdag saját védelmi kiadásainak finanszírozásához, amerikai fegyvereket pedig a támogatás megszűnése után is vásárolhat.

Saját magát méltatva elmondta, hogy az amerikai emberek sok eredményt nem vettek figyelembe a választáson, úgy látja, hogy ilyen az, hogy az amerikai gazdaság még soha nem volt ilyen erős, valamint hogy Grönlandot tulajdonképpen megszerezte az Egyesült Államok számára, de az amerikaiak ezt nem tudatosították.

A 2028-as elnökválasztásra készülő republikánusokról azt mondta, hogy pártjában sok tehetséges politikus van, de egyelőre korainak tartotta konkrét utódjelöltek megnevezését. A demokraták között is lát erős lehetséges indulókat, őket azonban saját maga úgy fogalmazott

azért nem akarom megnevezni őket, mert nem akarom felhívni rájuk a figyelmet.

Az interjú végén Trump ismét saját gazdasági és határvédelmi eredményeit hangsúlyozta, miközben Európáról borúlátó képet festett. Franciaországot és Olaszországot is súlyos nehézségekkel küzdő országként említette, az Egyesült Államokról viszont azt állította, hogy virágzik. A választási eredmények elfogadására és a demokratákkal való együttműködésre vonatkozó ismételt kérdésre igennel válaszolt.

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