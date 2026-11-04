Egyelőre úgy néz ki, elbukják a republikánusok az egyik legfontosabb bázisukat

A floridai eredmények minden amerikai választás alatt nagyon izgalmasak: sok képviselőt küldenek a házba, relatíve korai időpontban (magyar idő szerint hajnal egykor) zárnak, ráadásul legendásan gyorsan számolnak. Már meg is érkeztek az első eredmények, és bár még messze nem eldőlt a játszma, úgy tűnik Trump kezdhet aggódni.

Az állam 28 körzetéből 26-ban már vannak adatok,

egyelőre 9-16 az állás a demokraták javára.

Cikkünk közlésekor a 10-es, 19-es, 20-as és 24-es körzet már el is dőlt, a 19-esben Jim Schwartzel republikánus jelölt futott be 58,7%-kal, a másik három körzetből viszont demokrata képvselő fog a házba menni.

Érdemes megjegyegyezni, hogy a demokrata vezetés a "kék délibáb" hatás miatt még valamennyivel csökkenhet ugyan, a verseny több körzetben is szoros, de a jelenlegi számok sem Floridában, sem a többi, már eredményeket közlő államban nem túl bíztatóak Trump számára.

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