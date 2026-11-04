Egyértelmű, miért bukott ekkorát Trump: drámai számok jelentek meg

A Voter Poll 79 ezer amerikait kérdezett meg arról, hogy melyik kérdéseket tartják jelenleg a legégetőbbnek, az eredmények magukért beszélnek. A legfontosabb kérdésben egyértelműen a gazdaság tartolt (39 százalék), utána a demokrácia helyzete (32 százalék), majd a bevándorlás (14 százalék) következett. Kevesebben jelölték meg az egészségügyet (8 százalék), a külpolitikát (4 százalék) és a bűnözést (3 százalék). Ehhez kapcsolódóan

a megkérdezettek háromnegyede úgy vélte, hogy a gazdaság nincs jó állapotban, mindössze 25 százalék vélekedett erről pozitívan.

Szintén a gazdasággal összefüggésben a többség úgy látta, hogy Donald Trump amerikai elnök irányítása alatt a külpolitikai lépések nem javítottak az ország gazdasági helyzetén. 65 százalék szerint rontott rajta, 27 százalék szerint javított, míg 8 százalék gondolta úgy, hogy nem jelentett érdemi változást. Nagyon súlyosan értékelték a választók az infláció miatti nehézségeket, 79 százalék úgy vélte, hogy ez nehézségeket okozott számukra, 59 százalék pedig aggodalmát fejezte ki az üzemanyagárak alakulása miatt, majdnem ugyanennyien (58 százalék) az élelmiszerek árával kapcsolatban is ugyanígy nyilatkozott. A megkérdezettek 62 százaléka szerint Trump politikája vezetett a romló tendenciához.

Az Iránnal vívott háborút a válaszadók 63 százaléka rossz döntésnek tartja, a 74 százalék szerint a konfliktus befolyásolta a szavazatát.

A demográfiai csoportokra is kitért a felmérés, jelentős elmozdulásokat látni az egyes vizsgálati szegmensekben:

A 18-29 éves korosztályban a demokraták 72, a republikánusok 25 százalékot kaptak,

a 30-44 évesek között 60-36 az arány szintén a demokraták javára,

a 45-64-es korosztályban már majdnem egál alakult ki, itt még mindig a demokraták nyertek 51-47-re,

míg a 65 év felettieknél a republikánusok győztek 51-48-ra.

A rasszok szerint is adatokat szolgáltattak:

Az amerikai fehérek 51 százaléka szavazott a republikánusokra, 48 a demokratákra,

a feketéknél ez az arány 89-9 százalék a demokraták javára,

a latinóknál 62-35 szintén a demokraták felé,

az ázsiaiaknál 70-29,

míg a más csoportba tartozóknál 53-43-ra nyertek a demokraták.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images