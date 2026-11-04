Egyetlen képet küldött a Fehér Ház az amerikai lakosságnak Trump történelmi bukása után – Ez sokaknak kiábrándító lehet

A Fehér Ház az X-en posztolt egy rövid üzenetet Donald Trump fotójával.

Közérdekű közlemény: Trump továbbra is az Önök elnöke

– áll a Fehér Ház által megosztott fotón, amelyen az amerikai elnök néz szembe a nézővel hivatali asztalára támaszkodva.

A poszthoz fűzött megjegyzés ismerős lehet Trump Truth Social-üzeneteiből, amelyek sokszor ugyanezzel a fordulattal zárulnak:

Köszönöm a figyelmüket ebben a kérdésben.

Thank you for your attention to this matter. https://t.co/Q1ZGYM7idV — The White House (@WhiteHouse) November 4, 2026

Az amerikai félidős választásokon történelmi demokrata győzelem született: a Trumppal szemben álló párt mind a Képviselőházban, mind a Szenátusban megszerezte a többséget, olyan államokban is törvényhozót adva, ahol évtizedek óta nem.

Ennek ellenére az amerikai elnöknek továbbra is erős jogkörei maradnak.

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