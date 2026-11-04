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Egyetlen, rövid üzenetet küldött Donald Trumpnak a befolyásos demokrata vezető: úgy néz ki, kemény idők várnak az elnökre
Globál

Egyetlen, rövid üzenetet küldött Donald Trumpnak a befolyásos demokrata vezető: úgy néz ki, kemény idők várnak az elnökre

Portfolio
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„Ideje ügyvédet fogadni” – ezt a rövid üzenetet küldte Robert Garcia, a Képviselőház felügyeleti bizottságának vezető demokratája Donald Trump amerikai elnöknek.

Minden jel szerint taroltak a demokraták az időközi választáson – ha megszerzik a Képviselőházat (ami mostanra szinte biztossá vált), Robert Garcia lesz a felügyeleti bizottság elnöke. Ez a szervezet felelős a szövetségi kormány tevékenységének ellenőrzéséért.

Ideje ügyvédet fogadni”

– üzente Garcia Donald Trump elnöknek.

A Demokrata Párt annyi kommentárt fűzött Garcia üzenetéhez, hogy a demokrata politikus korábban megfogadta, hogy kivizsgálja a „Trump bűnöző család”, a vállalati korrupció, a DHS és ICE körüli botrányok és az Epstein-fájlok minden mozzanatát.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

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