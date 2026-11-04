Elfogadja Trump a választás eredményeit? – Egyértelmű választ adott az elnök az égető kérdésre

Teljes mértékben hajlandó vagyok elfogadni az eredményeket”
– mondta a lapnak az Egyesült Államok elnöke.
Hozzátette:
Együtt fogunk dolgozni a demokratákkal, majd, tudja, várjuk, hogy velük dolgozzunk. Majd valamit biztosan kitalálunk”
– mondta az elnök.
Jelenleg úgy néz ki, hogy a törvényhozás mindkét kamarájában jelentős többségbe kerülnek a Demokrata Párt jelöltjei, Trump elnöknek brutális ellenszélben kell majd kormányoznia.
Címlapkép forrása: The White House / Public Domain
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