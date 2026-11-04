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Elismerte a republikánus politikus: elárulták a választókat Trumpék, három fontos dolgot csúnyán elszúrt a Republikánus Párt
Globál

Elismerte a republikánus politikus: elárulták a választókat Trumpék, három fontos dolgot csúnyán elszúrt a Republikánus Párt

Portfolio
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Kritizálta a Republikánus Pártot és annak vezetését Thomas Massie leköszönő kongresszusi képviselő a várható választási eredmények ismeretében.

A mai eredmény nem arról szól, hogy hitet tettek az emberek a demokraták vagy a szocialista elvek mellett; arról szól, hogy felelősségre vonták a republikánusokat, mert elárulták az ígéreteiket”

– írja Massie.

A politikus szerint három egyszerű dolgot kellett volna betartani a Republikánus Pártnak, ahogy ő fogalmaz, ez a három dolog:

  1. Az „Amerika az első” elv követése,
  2. egy újabb háború elindításának elkerülése,
  3. a szexuális célú embercsempészek felelősségre vonása.

Massie kritikáját az iráni háború és az Epstein-fájlok kapcsán fogalmazta meg.

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A leköszönő republikánus képviselő régóta kritizálja Donald Trump elnökségét, mivel úgy látja, a politikus cselekedetei elnökként köszönőviszonyban sincsenek a kampány alatt elhangzott ígéretekkel. Emiatt Trump meg is vonta Massie-től a támogatást az időközi választásokra nézve, így az általa képviselt Kentucky állambeli választókörzetben egy másik jelölt, Ed Gallrein került ki győztesen az előválasztásból.

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