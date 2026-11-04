Először jelent meg Trump a kamerák előtt a vereség után: elmondta, mi lehetett a kudarc egyik fő oka

J. D. Vance amerikai alelnök hosszú X-posztban elemezte a választási vereség okait, és arra jutott, hogy a fő tényező az iráni háború volt. Vance kétségbe vonta, hogy a háborúért megérte-e hat évre elveszíteni a republikánus szenátusi többséget.
Trump a vereség utáni első nyilvános nyilatkozatában elismerte, hogy az iráni háború döntő lehetett a vereségben.
Szerintem ez nagyrészt igaz, mert rövid távon kissé megemelte a benzin árát. Ugyanakkor, ha újra meg kellene tennem, újra megtenném, mert hosszú távon ez az egyetlen megoldás. Nem hagyhatjuk, hogy Irán atomfegyverhez jusson
– mondta Trump, hozzátéve:
Az iráni ügyet meg kellett oldanunk, és továbbra is foglalkozunk vele.
Trump azt is elmondta, „egy cseppet sem” aggódik amiatt, hogy a Kongresszus mindkét házában többségbe került demokraták esetleg ismét megpróbálnák elmozdítani tisztségéből.
Úgy gondolom, ez tönkretenné a Demokrata Pártot, ha megtennék. Indok nélküli elmozdítás. Mi? Azért, mert sikeres az országunk? Országunk most sikeresebb, mint valaha a történelme során
– mondta Trump az újságíróknak a Fehér Ház báltermében.
Az amerikai elnök szerint amennyiben az ő neve lett volna a szavazólapokon, a republikánusok megnyerték volna a választásokat.
Úgy értem, ha én is szerepeltem volna a szavazólapon, nyertünk volna. Látták az embereket; tömve voltak a termek, több ezer és több ezer ember volt minden gyűlésen. És ha én is szerepeltem volna a szavazólapon, nyertünk volna
– jegyezte meg.
Az elnök megvédte magát azoktól a kritikáktól, melyek szerint túl sokat foglalkozik a Fehér Ház átépítésével. A választások utáni első megjelenése is ezzel volt kapcsolatos, és először nem a vereségről kezdett el beszélni, hanem az építési munkálatokról.
A politikusi karrierje előtt ingatlanmágnásként ismert Trump azt mondta, valójában nagyon kevés időt tölt a Fehér Házban, de szeret az építkezéssel foglalkozni, ez megnyugtatja őt.
Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images
Már a vérellátókat is elérte a legújabb kibertámadás-hullám
A hűtési és a leolvasztási küszöbértékeket állították veszélyesen magas szintre.
Először jelent meg Trump a kamerák előtt a vereség után: elmondta, mi lehetett a kudarc egyik fő oka
Úgy tűnik, az amerikai elnök nem akarja elengedni az iráni háborút.
Sürgősen vigye vissza, aki bevásárolt ebből a darált mákból!
Auchan-terméket hívott vissza a Nébih.
Kivégzi a home office-t a Magyarországon is ismert bank
A hír alapján nem egyértelmű, a magyar leánybankra is ki fog-e terjedni a döntés.
Ügynökakták: bocsánatot kérnek a katolikus püspökök
"Voltak közöttük olyanok, akik valóban együttműködtek a pártállammal."
CBS: Trump egyik legfőbb emberét áldozhatja be a történelmi vereség után
Meg vannak számlálva a háborús miniszter napjai?
Azonnali lépést tett Magyarországon a Revolut: leállította a kereskedést több népszerű termékkel
Nem adtak egyelőre magyarázatot a furcsa intézkedésre.
Napokon belül megkezdi a NAV a bizalmi vagyonkezelések ellenőrzését
A rendeltetésszerű joggyakorlásra fognak összpontosítani.
Short Emberiség Long Anthropic
Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b
A Revolut már a negyedik legértékesebb bankcsoport a magyar piacon
Újabb mérföldkőhöz érkezett a Revolut. A digitális bankot egy újabb tőkebevonási kör lezárásával 115 milliárd dollárra értékelik a befektetők. Ezzel a magyar piacon a negyedik legérték
A mezőny végére estünk autózásban, szellemautókkal is előznek minket
Harminc éve Magyarország még a régió egyik legjobban motorizált országa volt, mára azonban szinte minden szomszédunk lehagyott minket. A BB tengely tizenegy országában három évtized... The pos
9000 milliárd dollárnyi kockázat - Az AI-forradalom megtérülése
Becslések szerint az Egyesült Államokban 2025 és 2032 között közel 9000 milliárd dollárnyi AI-infrastruktúrához kapcsolódó beruházás valósulhat meg. Ez a gazdaság méretéhez viszonyítva
Miért nem tart Trump a félidős választásoktól?
Az amerikai politika egyik legérdekesebb ellentmondása, hogy miközben Donald Trump továbbra is dominálja a hazai és nemzetközi politikai színteret, ellenfelei képtelenek egyértelmű alternatívá
Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt
HitelesAndrás - Keress, kövess, költözz! Wekerle Plusz lakáshitel: feltételek és tudnivalók igénylés előtt A Wekerle Plusz első bejelentése után sok kérdés maradt megválaszolatlanul, a ne
EUDR 2026
Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait
A nagy nyugdíjlázadás, avagy a túlméretes jóléti állam agóniája
Nem így hívják, de ez van mögötte, a fiatalok elégedetlenségi hullámának, ami a megélhetési nehézségekhez és az állami közszolgáltatásokkal való elégedetlenséghez kapcsolódik, alapvet
Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!
Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz
Kereskedés külföldi részvényekkel
Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.
Végigsöpört Amerikán a kék hullám: mennyi ereje maradt Trumpnak?
A piacokon is sok izgalom várható.
Ez a mai amerikai választás igazi tétje: miről szól valójában a félidős szavazás?
A keddi Checklistben elmagyarázzuk, miért is fontos a midterm.
Eger nagyságú várost veszítünk el gyógyítható betegségekben: miért tart itt Magyarország?
Vendégünk volt Szalóki Katalin, az Innovatív Gyógyszergyártók Egyesületének igazgatója.