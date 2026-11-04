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Először jelent meg Trump a kamerák előtt a vereség után: elmondta, mi lehetett a kudarc egyik fő oka
Globál

Először jelent meg Trump a kamerák előtt a vereség után: elmondta, mi lehetett a kudarc egyik fő oka

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Donald Trump amerikai elnök először jelent meg nyilvánosan és kamerák előtt a republikánusok történelmi vereségét hozó félidős választásokon elszenvedett kudarc óta. Trump elismerte, az iráni háborúnak döntő része lehetett a bukásban, de szerinte megérte megindítani azt.

J. D. Vance amerikai alelnök hosszú X-posztban elemezte a választási vereség okait, és arra jutott, hogy a fő tényező az iráni háború volt. Vance kétségbe vonta, hogy a háborúért megérte-e hat évre elveszíteni a republikánus szenátusi többséget.

Trump a vereség utáni első nyilvános nyilatkozatában elismerte, hogy az iráni háború döntő lehetett a vereségben.

Szerintem ez nagyrészt igaz, mert rövid távon kissé megemelte a benzin árát. Ugyanakkor, ha újra meg kellene tennem, újra megtenném, mert hosszú távon ez az egyetlen megoldás. Nem hagyhatjuk, hogy Irán atomfegyverhez jusson

– mondta Trump, hozzátéve:

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Az iráni ügyet meg kellett oldanunk, és továbbra is foglalkozunk vele.

Trump azt is elmondta, „egy cseppet sem” aggódik amiatt, hogy a Kongresszus mindkét házában többségbe került demokraták esetleg ismét megpróbálnák elmozdítani tisztségéből.

Úgy gondolom, ez tönkretenné a Demokrata Pártot, ha megtennék. Indok nélküli elmozdítás. Mi? Azért, mert sikeres az országunk? Országunk most sikeresebb, mint valaha a történelme során

– mondta Trump az újságíróknak a Fehér Ház báltermében.

Az amerikai elnök szerint amennyiben az ő neve lett volna a szavazólapokon, a republikánusok megnyerték volna a választásokat.

Úgy értem, ha én is szerepeltem volna a szavazólapon, nyertünk volna. Látták az embereket; tömve voltak a termek, több ezer és több ezer ember volt minden gyűlésen. És ha én is szerepeltem volna a szavazólapon, nyertünk volna

– jegyezte meg.

Az elnök megvédte magát azoktól a kritikáktól, melyek szerint túl sokat foglalkozik a Fehér Ház átépítésével. A választások utáni első megjelenése is ezzel volt kapcsolatos, és először nem a vereségről kezdett el beszélni, hanem az építési munkálatokról.

A politikusi karrierje előtt ingatlanmágnásként ismert Trump azt mondta, valójában nagyon kevés időt tölt a Fehér Házban, de szeret az építkezéssel foglalkozni, ez megnyugtatja őt.

Címlapkép forrása: Andrew Harnik/Getty Images

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