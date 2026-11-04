Évtizedek óta nem látott járvány tombol az Egyesült Államokban: elvehetik az ország különleges státuszát

A pennsylvaniai egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint eddig 1467 igazolt kanyarós esetet regisztráltak az államban, és 283 beteget kellett kórházban ápolni.

Országos szinten még aggasztóbb a helyzet, mivel az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) adatai alapján az Egyesült Államokban már 4852 fertőzöttet azonosítottak.

A járvány súlyosságát jelzi, hogy

néhány nappal a legújabb pennsylvaniai eset előtt New York államban is elhunyt egy gyermek a betegség következtében, amire több mint harminc éve nem volt példa.

Bár a helyi beszámolók több áldozatról szólnak, a CDC hivatalos nyilvántartásában idén mindössze három, kanyaróval összefüggő haláleset szerepel, ráadásul az érintett államokat sem nevezték meg.

A helyi és a szövetségi adatok közötti ellentmondás hátterében egy módszertani váltás áll, amelyet Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter hivatali ideje alatt vezettek be. Ennek értelmében a CDC már nem az egyes államok egészségügyi hatóságainak jelentéseire támaszkodik a halálozások nyomon követésekor, hanem a Nemzeti Egészségügyi Statisztikai Központ (NCHS) halálozási adatait veszi alapul.

A szövetségi járványügyi központ korábban már jelezte, hogy további szakértői támogatást küld Pennsylvaniába a járvány kivizsgálására és megfékezésére.

A járvány terjedése miatt a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) szakértői bizottsága a jövő héten dönt arról, hogy az Egyesült Államok továbbra is megtarthatja-e a 2000-ben megszerzett kanyarómentes státuszát.

A rendkívül fertőző vírusos betegség jellegzetes kiütésekkel, lázzal és köhögéssel jár, súlyos esetekben pedig olyan életveszélyes szövődményeket okozhat, mint a tüdőgyulladás vagy az agyvelőgyulladás.

A kanyaró ellen egyébként van hatékony védőoltás, amelyet gyerekeknek kötelező beadatni Magyarországon.

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