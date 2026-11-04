5°C derült
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 56
240 139
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Évtizedek óta nem látott járvány tombol az Egyesült Államokban: elvehetik az ország különleges státuszát
Globál

Évtizedek óta nem látott járvány tombol az Egyesült Államokban: elvehetik az ország különleges státuszát

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Tovább súlyosbodik a kanyarójárvány az Egyesült Államokban, a pennsylvaniai egészségügyi hatóságok szerdán már az idei hatodik halálos áldozatról számoltak be az államban. Pennsylvania vált az országos járvány gócpontjává, a helyi és a szövetségi adatok között ugyanakkor komoly eltérések mutatkoznak az új eljárásrend miatt – írja a Reuters.

A pennsylvaniai egészségügyi minisztérium tájékoztatása szerint eddig 1467 igazolt kanyarós esetet regisztráltak az államban, és 283 beteget kellett kórházban ápolni.

Országos szinten még aggasztóbb a helyzet, mivel az amerikai Járványügyi és Betegségmegelőzési Központ (CDC) adatai alapján az Egyesült Államokban már 4852 fertőzöttet azonosítottak.

A járvány súlyosságát jelzi, hogy

néhány nappal a legújabb pennsylvaniai eset előtt New York államban is elhunyt egy gyermek a betegség következtében, amire több mint harminc éve nem volt példa.

Még több Globál

Sötét titkok derültek ki déli szomszédunknál, tíz rendőrt vettek őrizetbe a durva túlkapások miatt

Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

Oroszország mélyén csapna le a NATO, Moszkva rakétákat halmoz – Háborús híreink Ukrajnából szerdán

Bár a helyi beszámolók több áldozatról szólnak, a CDC hivatalos nyilvántartásában idén mindössze három, kanyaróval összefüggő haláleset szerepel, ráadásul az érintett államokat sem nevezték meg.

A helyi és a szövetségi adatok közötti ellentmondás hátterében egy módszertani váltás áll, amelyet Robert F. Kennedy Jr. egészségügyi miniszter hivatali ideje alatt vezettek be. Ennek értelmében a CDC már nem az egyes államok egészségügyi hatóságainak jelentéseire támaszkodik a halálozások nyomon követésekor, hanem a Nemzeti Egészségügyi Statisztikai Központ (NCHS) halálozási adatait veszi alapul.

A szövetségi járványügyi központ korábban már jelezte, hogy további szakértői támogatást küld Pennsylvaniába a járvány kivizsgálására és megfékezésére.

A járvány terjedése miatt a Pánamerikai Egészségügyi Szervezet (PAHO) szakértői bizottsága a jövő héten dönt arról, hogy az Egyesült Államok továbbra is megtarthatja-e a 2000-ben megszerzett kanyarómentes státuszát.

A rendkívül fertőző vírusos betegség jellegzetes kiütésekkel, lázzal és köhögéssel jár, súlyos esetekben pedig olyan életveszélyes szövődményeket okozhat, mint a tüdőgyulladás vagy az agyvelőgyulladás.

A kanyaró ellen egyébként van hatékony védőoltás, amelyet gyerekeknek kötelező beadatni Magyarországon.

Kapcsolódó cikkünk

A harmadik halálos áldozatot szedte a fertőző kór Amerikában, amire már van 60 éve oltás

A címlapkép illusztráció. Címlapkép forrása: Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Mennyi pénz kell ahhoz havonta, hogy ne érjen utol a nyugdíjas elszegényedés?
BBC: külföldi hatalom keze lehet abban, hogy Trump ekkorát bukott – Egyetlen ország lehet a felelős
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility