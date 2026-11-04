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Hírszerzési jelentés: felpörögtek az oroszok, félelmetes mennyiségű rakétát halmozott fel Moszkva
Globál

Hírszerzési jelentés: felpörögtek az oroszok, félelmetes mennyiségű rakétát halmozott fel Moszkva

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Az Ukrán Védelmi Hírszerzés (HUR) jelentése szerint az oroszok rengeteg fegyvert halmoztak fel az elmúlt az időszakban – számolt be az RBK Ukraine.

Az ukrán hírszerzés úgy véli, hogy Moszkva októberre már mintegy 700 darab ballisztikus rakétával és több ezer különböző típusú cirkálórakétával rendelkezett. Információk szerint az orosz hadiipari kapacitások havonta legalább kétszáz ilyen típusú fegyver előállítását teszi lehetővé, ezek közül nagyjából 110 lehet ballisztikus.

Az egyes típusok készleteiből listát is nyilvánosságra hoztak:

  • A 9M723 Iszkander-M típusból 115 darab áll raktárakban, havonta körülbelül 65-öt tudnak előállítani.
  • Az Sz-400-as légvédelmi rakétarendszernél használt RM-48U típusból 400 darabos készlet állhat Moszkva rendelkezésére, ebből minden hónapban 40 gördülhet le a gyártósorról.
  • A 3M55 Onyik teljes számát 600 darabosra becsülik. A hajóelhárító rakétákat továbbfejlesztették, hogy a földi célpontok ellen is bevethessék azokat, ezek a robbanófejek és a hatótávolság növelésével jártak. Ezekből az első hét hónapra vonatkozóan vannak adatok, összesen 55 fegyver legyártását becsülik a teljes idő alatt.
  • A 3M22 Cirkon rakétákból 120-at halmoztak fel, ebből januártól július legvégéig 30-at állítottak elő.
  • A Kh-101 cirkálórakétákat előszeretettel használják a nagyszabású támadásoknál az oroszok, a havi gyártási mennyiség is ezt jelzi, 80 darabot állítanak elő belőlük. Fontos megjegyezni, hogy ezzel a típussal sem elégedettek Moszkvában, ezért további finomításokat terveznek.
  • Szintén hatalmas a készlet a 3M14 Kalibr cirkálórakétákból, 450 áll a hadsereg rendelkezésére, egy hónap alatt pedig körülbelül 29-et gyártanak.

A Kidzsalok gyártását átmenetileg leállították, mivel nem voltak elégedettek a teljesítményével, kifejezetten a célzási képességet nevezték meg problémának. A kieső kapacitást azonban átirányítják más részlegekre, így az egyes alkatrészeket vagy szükséges anyagokat más eszközök előállításánál használják fel. Az ukrán hírszerzés azt is kiemelte, hogy Moszkva jelenleg egy új, továbbfejlesztett rakétarendszeren dolgozik, ennek a hatótávolságát 500 és 700 kilométer környékére becsülik. Moszkva az elmúlt időszakban

egyre nagyobb készleteket halmoz fel a rakétáiból, amit egyesek úgy vélnek, hogy akár nagyobb konfliktusra való felkészülés jele is lehet.

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