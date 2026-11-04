Irán is kommentálta Trump pártjának választási vereségét: szerintük ez egyértelmű üzenet

Irán parlamenti házelnöke és főtárgyalója, Mohamed Galibáf is kommentálta a Republikánus Párt súlyos választási vereségét X-oldalán.

Lelkiismeret vagy a megélhetési költségek, az amerikaiak NEMET MONDTAK A HÁBORÚRA, mi pedig támogatjuk ezt az üzenetet. Ha az amerikai kormány elárulja a közvéleményt és nemzetközi urait és zsarolóit szolgálja ki továbbra is, azt is megtanulja majd, hogy a mi NEM-ünk rémálmot jelent”

– írta ki közösségi oldalára az iráni vezető.

Mohamed Galibáf vezette az Egyesült Államokkal való tárgyalásokat az iráni háború lezárásáról. Donald Trump amerikai elnök elismerte, hogy részben az iráni háború okozta a republikánusok kudarcát és többször is arról beszélt, hogy nem folytatja a katonai konfliktust a perzsa országgal.

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