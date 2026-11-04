Kerek perec kimondta véleményét az ország, amelyet minden idők legnagyobb hackertámadásával vádolt meg az FBI

Észak-Korea jelenleg nem látja értelmét annak, hogy tárgyalóasztalhoz üljön az Egyesült Államokkal – jelentette ki Kim Jodzsong, az észak-koreai vezető, Kim Dzsongun húga. A magas rangú politikus emellett határozottan visszautasította azokat a vádakat, amelyek szerint Phenjan állna a Binance kriptotőzsdét ért, több mint 6 milliárd dolláros lopás mögött.

A KCNA állami hírügynökség által szerdán közölt nyilatkozatban a kormányzó párt igazgatójaként is tevékenykedő Kim Jodzsong úgy fogalmazott, hogy

az amerikai Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) kriptovaluta-lopással kapcsolatos vádaskodása hűen tükrözi Washington Észak-Koreával szembeni ellenséges politikájának lényegét.

A politikus emellett élesen bírálta az amerikai–dél-koreai közös hadgyakorlatokat, az atomfegyver-mentesítésre vonatkozó washingtoni követeléseket, valamint az amerikai külügyminisztérium emberkereskedelemről szóló globális jelentését is, amelyben az ázsiai országot is megemlítették.

Kim Jodzsong hangsúlyozta, hogy bár a békéhez vezető út része a párbeszéd, az nem feltétlenül esik egybe az észak-koreai nemzeti érdekekkel. Kijelentette, hogy minden probléma megoldásának alapköve az amerikai ellenséges politika feladása, és világossá tette, hogy nem

látnak okot a tárgyalásra olyan megbízhatatlan szereplőkkel, akik nem hajlandók felhagyni a konfrontációval.

A közlemény alig néhány órával azelőtt jelent meg, hogy a dél-koreai védelmi minisztérium bejelentette, miszerint Észak-Korea egy azonosítatlan lövedéket lőtt ki a keleti partjai mentén fekvő tenger irányába. Phenjan idén már több fegyverkísérletet is végrehajtott, egyebek mellett hiperszonikus rakétákat tesztelt, és felbocsátott egy több mint 900 kilométert repülő eszközt is. A mostani kilövést megelőzően az állami média arról számolt be, hogy Kim Dzsongun egy rombolót építő haditengerészeti hajógyárban tett látogatást, ahol az erős flotta fontosságát méltatta.

A nyilatkozat azért is kapott kiemelt figyelmet, mert az utóbbi időben felerősödtek a találgatások egy még ebben a hónapban esedékes csúcstalálkozóról Donald Trump amerikai elnök és Kim Dzsongun között. Trump még augusztusban jelezte, hogy az év folyamán találkozna az észak-koreai vezetővel, ám Phenjan eddig nem reagált a felvetésre, és múlt héten egy magas rangú szöuli tisztviselő is úgy nyilatkozott, hogy egyelőre kevés esélyt látnak a kétoldalú csúcsra.

Szakértők szerint Észak-Korea továbbra is a saját feltételeihez köti a diplomáciai nyitást. Im Ulcshol, a dél-koreai Kjongnam Egyetem professzora szerint Kim Jodzsong csupán megerősítette, hogy a tárgyalások előfeltétele a washingtoni irányvonal megváltoztatása. Jeremy Chan, az Eurasia Group elemzője pedig úgy véli, Phenjan nyitott marad a párbeszédre, de csak a saját szabályai szerint. Szerinte az észak-koreai vezetés ostoba lenne kihagyni a lehetőséget, hogy Trump csúcstalálkozó iránti vágyát kihasználva a lehető legtöbb engedményt csikarja ki az Egyesült Államokból, ám erre ebben a hónapban várhatóan még nem kerül sor.

Forrás: Reuters

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