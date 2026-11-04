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Kimondta a MAGA-mozgalom egykori üdvöskéje a történelmi vereség után: Trumppal nincs jövő
Globál

Kimondta a MAGA-mozgalom egykori üdvöskéje a történelmi vereség után: Trumppal nincs jövő

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Marjorie Taylor Greene, aki egykor Donald Trump ismert és kitartó támogatója volt, de később összekülönbözött vele, a mostani félidős választásokat követően azt írta, a Republikánus Pártnak ki kell tennie Trumpot, ha azt akarja, hogy legyen jövője.

Greene korábban Trump feltétel nélküli követője és a jelenlegi elnök köré szerveződő Make America Great Again (MAGA) mozgalom egyik legismertebb arca volt, egyben republikánus képviselő. Trump második elnöksége alatt azonban a két politikus összekülönbözött egymással, többek között az Epstein-akták miatt. Greene idén a republikánus képviselőségtől is elbúcsúzott.

Hogy a Republikánus Pártnak a jövőben bármilyen esélye legyen, akkor ki kell zárnia Donald Trumpot a pártból

– fogalmazott az X-en megosztott posztjában Marjorie Taylor Greene.

Teljesen tönkretette a pártot, és a Republikánus Párt jelenlegi állapota egy háborúpárti, korrupt, nagyvállalat-központú szervezet, amely egyáltalán nem tükrözi választói konzervatív értékeit

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Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

– tette hozzá.

A volt képviselőnő ugyanakkor megjegyezte, „erősen kétli”, hogy kizárnák Trumpot a Republikánus Pártból, mivel sok megválasztott republikánus csak az ő támogatásának köszönhetően nyert, a kormányában dolgozók pedig meg fogják védeni és hűségesek maradnak hozzá.

Valószínűleg mindenkit és mindenki mást fognak hibáztatni, éss továbbra is imádni fogják Trumpot. És ha továbbra is ezt az irányvonalat követik, a Republikánus Párt évtizedekig nem lesz képes országos szinten győzni

– zárta posztját Greene.

A Republikánus Párt a félidős választásokon történelmi vereséget szenvedett: a képviselőházi és a szenátusi többséget is elvesztette a demokratákkal szemben, és olyan államokban is kikapott, ahol évtizedek óta nem.

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Címlapkép forrása: Â© 2024 Bill Clark via Getty Images

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