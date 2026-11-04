Kimondta a Republikánus Párt egyik legerősebb vezetője: ez akkora bukás, hogy 2032-ig nem lehet helyrehozni

Szinte biztosan nem fogja a Republikánus Párt visszaszerezni a Kongresszust 2028-ban, reális esély erre legközelebb talán 2032-ben lesz – közölte Ron DeSantis floridai kormányzó.

A politikus, aki 2024-ben indult az elnöki posztért is, de végül alulmaradt Trumppal szemben, azt írta X-oldalára:

A demokraták 55 szenátusi széket és több mint 250 képviselőházi széket szereznek meg. Ahogy elnézem a szenátust és ezt a hatalmas többséget a képviselőházban, nagyon valószínűtlennek tartom, hogy a republikánusok visszahódítják a Kongresszust 2028-ban. Lehet, hogy nem lesz erre esély 2032-ig.”

DeSantis azt is kommentálta a választások kapcsán: Florida marad a 10 legnagyobb államból az utolsó, melynek republikánus kormányzója lesz. Az államot egyébként nem DeSantis fogja vezetni, mivel nem indulhat egy harmadik kormányzói ciklusért. Utódja Byron Donalds lesz.

DeSantis követői felhánytorgatják a kormányzónak azokat a sérelmeket, amelyek számos elemzés szerint most a republikánusok bukását hozták: az iráni háborút, az Epstein-akták kezelését és a korrupciót.

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