Kiszivárogtak a tervek: így kerülhet közelebb az EU-csatlakozáshoz Ukrajna

Az Európai Bizottság óvatos terveket készít, hogy Ukrajna csatlakozhasson az Unióhoz. Korlátozott célokat tűznek ki a 2027-es tárgyalási előrehaladáshoz, ugyanakkor igyekeznek elkerülni, hogy a csatlakozásra vonatkozóan kötelezettségvállalást tegyenek. Brüsszelben úgy látják, hogy a kelet-európai országot

a jövőben közelebb kell vonni az európai intézményrendszerhez, ezzel is megnehezítve Moszkva agresszióját.

A megszerzett dokumentum egyik legfontosabb eleme, hogy Kijevnek lépnie kell a jogállami reformok terén, ebben gyorsítást várnak el nyugatról. Az ezzel kapcsolatos legfontosabb követelményeket még 2027 első felében teljesíteni kell. Meghatároztak hét olyan szakpolitikai területet, amelyeken már jövőre le tudják zárni a tárgyalásokat ideális esetben, a várakozások szerint ezeket november 4-é mutatják be.

Hangsúlyozzák, hogy az Ukrajnával együtt haladó Moldovánál növekszik a különbség, mivel a kis ország jóval gyorsabban tud haladni. A dokumentumok szerint Kisinyov jövőre 20 szakpolitikai területen tudja lezárni a tárgyalásokat. Kijevnek az oktatás és a kultúra szerepel az év első felében, ezt követi a szellemi tulajdon, a foglalkoztatás- és szociálpolitika, az iparpolitika, a kutatás, a külkapcsolatok, valamint a kül- és biztonságpolitika a másodikban.

A biztató haladás ellenére az nyilvánvaló, hogy a két országra még számos kihívás vár, elég csak az orosz fenyegetést említeni. Oroszország 2022-ben indított nagyszabású katonai inváziót Ukrajna ellen, a harcok azóta is tartanak, egyre gyakrabban a szomszédos Moldovát is fenyegetve eszkalációval. Ezek mellett is a nehéz gazdasági helyzetben lévő kormányoknak számos reformot és átalakítást kell eszközölniük, hogy megfeleljenek az EU előírásainak.

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