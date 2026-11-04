Közép-Európából kapott tanácsot Donald Trump a választási vereség után

Lengyelországban a politikusok pártállástól függően reagáltak az amerikai félidős választások eredményére.

Az elnök emberei

Karol Nawrocki államfő közismerten jó viszonyt ápol a választásokat elvesztő republikánusok vezetőjével, Donald Trump amerikai elnökkel.

Marcin Przydacz, a varsói államfői hivatal külpolitikai irodájának vezetője azt mondta, Lengyelország továbbra is szoros együttműködést fog folytatni az Egyesült Államokkal, mivel ez a két ország közös érdeke.

A várakozásoknak megfelelően (…) a szavazók a változás mellett döntöttek. Korábban a republikánusok nyertek, ma pedig a demokraták

– áll Przydacz bejegyzésében.

Zbigniew Boguckit, az államfői hivatal vezetőjét a TV Republika konzervatív hírtelevízióban arról kérdezték, hogy az új amerikai erőviszonyok változása miatt nem csökkennek-e Lengyelországban az állandó amerikai támaszpont létrehozásának esélyei.

A történelem azt mutatja, hogy amikor Washingtonban kormányváltásra kerül sor, néha a döntések is változnak

– válaszolt Bogucki. A lengyelországi bázis szerinte „ma zöld jelzést kapott”, és ezt a lehetőséget gyorsan ki kell használni.

Úgy vélekedett: a republikánusok

nem nyerték meg ugyan a félidős választásokat, de nem is szenvedtek súlyos vereséget.

Donald Tusk és kormánya

Donald Tusk kormányfő nem tartozik a Trump számára kedves politikusok közé, és ő maga is olykor finoman kritikus hangot üt meg az amerikai elnökkel szemben.

Tusk szerdán újságírói kérdésre reagálva reményét fejezte ki, hogy az amerikai választási eredmények „stabilizálják a helyzetet a (közép-európai) térségben is”.

A republikánus Donald Trump továbbra is elnök marad

– szögezte le, hozzáfűzve: bár ő erre nem jogosult, azt tanácsolná Trumpnak, hogy

ne éljen vissza a vétójoggal mint kormányzási eszközzel.

A kormányfő ezzel a vele ellentétes politikai táborhoz tartozó Nawrocki által gyakran alkalmazott vétójogra célzott.

Örülök, hogy a demokrácia továbbra is nagyon élénk

– jelentette ki Tusk.

Radoslaw Sikorski külügyminiszter az X-en egy, Donald Trump elnökre célzó és a bibliai idézetet átfogalmazó bejegyzést tett közzé:

Bizony mondom nektek, mielőtt megszólal a kakas, háromszor megtagadják őt.

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