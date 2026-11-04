Kritikus a helyzet Ukrajnában: ez a nukleáris erőműveket is érinti

Az ukrán energiaügyi minisztérium a Telegramon közölte, hogy az ország energetikai rendszere ellen intézett rendszeres és súlyos orosz csapások miatt

az atomerőművek kénytelenek voltak visszafogni a teljesítményüket.

A tárca tájékoztatása szerint a létesítmények csak fokozatosan térhetnek majd vissza a névleges kapacitásukhoz, ahogy a szakemberek helyreállítják a támadásokban megrongálódott hálózatokat. Az áramellátás helyzete jelenleg Kijevben és a Kijevi területen a legkritikusabb. Ezekben a térségekben a berendezések súlyos sérülései miatt hálózati korlátozásokat kellett életbe léptetni.

Szerdán Ukrajna legtöbb megyéjében előre ütemezett áramszünetekre kell számítani, míg a fővárosban, a Kijevi területen, valamint a Harkivi területen rendkívüli lekapcsolásokat alkalmaznak. Oroszország korábban, november 3-án hajtotta végre a legnagyobb szabású támadását az ukrán villamosenergia-rendszer ellen. A csapások célpontjai között volt egy olyan nagyfeszültségű alállomás is, amely kulcsfontosságú a Hmelnickiji atomerőmű működése szempontjából.

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