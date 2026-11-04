Letaglózó pofonba futott bele Donald Trump: ott nyertek a demokraták, ahol ezt senki sem hitte volna

A demokrata siker azért is számít hatalmas meglepetésnek, mert

két évvel ezelőtt Donald Trump elnök több mint 17 százalékpontos előnnyel nyerte meg Dél-Karolinát.

A most legyőzött Darline Grahamet – aki korábban az állami közigazgatásban dolgozott – idén júliusban nevezte ki Henry McMaster kormányzó, miután a washingtoni politika meghatározó alakjának számító Lindsey Graham öt szenátusi ciklus után szívproblémák miatt hirtelen elhunyt.

Darline Graham ezt követően úgy döntött, hogy elindul a teljes ciklusért is, és bár megnyerte a republikánus előválasztást,

hamar bírálatok kereszttüzébe került a szakpolitikai járatlansága miatt.

Egy előválasztási vitán például maga ismerte el, hogy nemzetbiztonsági kérdésekben nem valami jártas. Gyengeségei miatt a Cook Political Report választási elemzőközpont már szeptemberben "biztos" republikánusról "valószínű" republikánusra módosította a körzet besorolását.

A kampányfinanszírozásban a demokrata kihívó hatalmas fölényre tett szert a kampányát a ciklus közepén a nulláról felépítő Grahammel szemben. A választást megelőző utolsó elszámolási időszakban Andrews több mint 4 millió dollárt gyűjtött – nagyrészt online adományokból –, és két hét alatt 4,6 millió dollár feletti összeget költött el. Ezzel szemben Graham kampánya mindössze 90 ezer dollárnyi támogatást tudott felmutatni, amiből 65 ezer dollárt költött el.

úgy tűnik, A hajrában hiába mozgósítottak a külső támogatók, a republikánus hátterű Senate Leadership Fund 13 millió dollárral segítette Grahamet.

A demokrata vezetéshez kötődő Senate Majority PAC az utolsó pillanatban 750 ezer dollárt fordított digitális hirdetésekre.

A jelöltek a múlt havi vitájukon élesen támadták egymást.

Graham azzal vádolta ellenfelét, hogy képtelen szembeszállni a "szocialista demokratákkal", és folyamatosan változtatja az álláspontját, megtévesztve a választókat. Kifogásolta például, hogy bár Andrews a fegyvertartáshoz való jog támogatójának vallotta magát, korábban a fegyvertartás szigorításáért küzdő Everytown szervezet vezető tanácsadója volt, emellett a transzneműek korábbi, határozott támogatásából is visszakozott a kampányban.

Andrews ezzel szemben úgy érvelt, hogy republikánus riválisa csupán kritikátlan végrehajtója lenne Donald Trump politikájának. Ennek némileg ellentmondott, hogy Graham a múlt hónapban látványosan szembefordult az elnökkel, amikor Trump bejelentette, hogy feloldja az Oroszországgal szembeni szankciókat, megkerülve egy olyan új törvényt, amelyet éppen Graham néhai bátyjáról neveztek el. A szenátor akkor – közvetlenül egy Trumppal közös kampányesemény előtt – kijelentette, hogy nem bízik sem Vlagyimir Putyinban, sem Oroszországban, ezért személy szerint inkább fenntartaná a nyomásgyakorlást a háború lezárása és az üzemanyagárak csökkentése érdekében.

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