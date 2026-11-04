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Megállás nélkül támad Oroszország: felmerült a megoldás, Európa vezető hatalma segíthet
Globál

Megállás nélkül támad Oroszország: felmerült a megoldás, Európa vezető hatalma segíthet

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Ukrajna mielőbb újabb Patriot légvédelmi rakétákhoz szeretne jutni Németországtól a kritikus infrastruktúrát érő folyamatos orosz támadások kivédésére, úgy tűnik Berlin a segítségére is siethet a kérdésben - írta meg a RBK Ukraine.

Az ukrán államfő Boris Pistorius német védelmi miniszterrel találkozott, ezt követően beszámolt arról, hogy az orosz erők gyakorlatilag az ország minden régiójában napi szinten támadják az energetikai hálózatot. Zelenszkij hangsúlyozta, hogy a ballisztikus rakéták elhárítása különösen nagy kihívást jelent, mivel az ukrán légvédelem tartós hiányt szenved a Patriot rendszerekhez való elfogórakétákból, így az emberéletek védelme érdekében sürgősen új megoldásokra van szükség.

Ukrajna már rendelkezik egy jelentős szerződéssel, amelynek keretében a következő két évben német gyártású PAC-2-es rakétákat vásárol.

A felek most azon dolgoznak, hogy felgyorsítsák ezeknek az eszközöknek a leszállítását, ami az elnök szerint nagy segítséget jelentene az ukrán lakosságnak a téli időszak átvészelésében.

A megbeszélésen megállapodtak abban is, hogy a szakértői csoportok megvizsgálják a szállítások felgyorsításának lehetőségeit, és áttekintik az egyéb védelmi igényeket. A tárgyalások érintették az IRIS-T légvédelmi rendszerek utánpótlását, valamint az F-16-os vadászgépekhez szükséges lőszerek biztosítását is, miközben Zelenszkij köszönetet mondott Berlinnek az eddigi, életek ezreit megmentő támogatásért.

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A berlini egyeztetésekre azt követően került sor, hogy az ukrán elnök vezette delegáció a német fővárosba érkezett a légvédelem megerősítéséről és az energiaszektor támogatásáról tárgyalni. A német szállítások felgyorsítása azért is kulcsfontosságú Kijev számára, mert bár az Egyesült Államok jóváhagyta 500 darab PAC-3-as elfogórakéta eladását 2,1 milliárd dollár értékben, ezek a fegyverek csak évek múlva érkezhetnek meg Ukrajnába.

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Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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