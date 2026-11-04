Megszólalt Irán legfőbb vezére a Trump-párt vereségéről: van itt egy hatalmas tévedés

Hatalmas tévedésben vannak azok, akik azt várják, hogy az Egyesült Államok Iránnal kapcsolatos viselkedése változni fog – idézi több közel-keleti lap Modzstaba Hámenei iráni ajatollahot, az ország legfőbb vezérét.

Bárki, aki abban reménykedik, hogy változik ez az uralkodó berendezkedésű rendszer, aki abban reménykedik, hogy az Egyesült Államok elfordul az iráni nemzettel szembeni ellenséges viselkedésétől, nagyon súlyos tévedésben van”

– jelentette ki Hámenei az IRNA által publikált közlemény szerint.

Az iráni háború a republikánusok időközi választáson való bukásának egyik fő oka: a máig megoldatlan konfliktus az egekbe emelte az amerikai üzemanyag-árakat és szembe ment Donald Trump egyik fő ígéretével, aki azzal kampányolt, hogy nem lesz több végtelenségig húzódó közel-keleti háború.

Korábban Mohamed Galibáf, Irán főtárgyalója is kommentálta a republikánusok bukását: azt írta X-oldalán, hogy szerinte az amerikai választók egyértelműen nemet mondtak a háborúra.

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