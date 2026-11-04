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Nem csak a Kongresszusban arattak történelmi győzelmet a demokraták: rég nem látott tarolás az államok élén is
Globál

Nem csak a Kongresszusban arattak történelmi győzelmet a demokraták: rég nem látott tarolás az államok élén is

MTI
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Portfolio
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Az előrejelzések szerint mintegy 15 éve először demokrata pártiak nyerték el a kormányzói posztok többségét a keddi amerikai félidős választásokon.

A balközép párt jelöltjei várhatóan az 50 kormányzói hely közül legkevesebb 26-ot töltenek be, a konzervatív republikánusoknak legkevesebb 20 kormányzójuk lesz, több hely sorsa még nem dőlt el.

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Kedden az 50 amerikai tagállamból 36-ban tartottak kormányzóválasztást.

A demokrata pártiak legkevesebb négy kormányzói helyet elhódítottak a republikánusoktól,

Keisha Lance Bottoms Georgiában, Rob Sand Iowában, Gina Hinojosa Texasban és Amy Action Ohióban győzött.

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A történelemben először várhatóan legkevesebb négy afroamerikai kormányzót választottak meg egyszerre, a georgiai Keisha Lance Bottoms az első valaha megválasztott női afroamerikai kormányzó.

Wes Moore demokrata párti kormányzót újraválasztották Marylandben, párttársát, David Crowleyt pedig Wisconsinban választották meg a távozó Tony Evers demokrata párti kormányzó utódjául.

Floridában a republikánus Byron Donalds követi az ugyancsak republikánus Ron DeSantist a kormányzói székben.

A keddi választások előtt három afroamerikai kormányzót választottak meg az Egyesült Államok történetében, közöttük Moore-t, egy külön időközi választáson.

A demokrata párti Deb Haaland lett Új-Mexikó kormányzója, az első őshonos indián nő egy tagállam élén.

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A kormányzók a tagállamok végrehajtó hatalmának legfőbb vezetői, felügyelik a közigazgatást, a törvények tiszteletben tartását, olyan területeken döntenek, mint az oktatáspolitika, az egészségügyi ellátás és a közbiztonság.

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