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Orosz provokációt füleltek le a NATO határánál, elszabadultak az indulatok egy ukrán bázisnál – Háborús híreink Ukrajnából szerdán
Globál

Orosz provokációt füleltek le a NATO határánál, elszabadultak az indulatok egy ukrán bázisnál – Háborús híreink Ukrajnából szerdán

Portfolio
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Donald Tusk lengyel miniszterelnök kedden bejelentette, hogy provokációt akadályoztak meg Lengyelország és Oroszországnál határánál a kalinyingrádi exklávénál – írja az Onet.pl. Összecsapások törtek ki a tüntetők és a hatóságok között hétfő késő este egy Kijev közelében található katonai körletnél, miután a közösségi médiában hírek terjedtek el az ott elhelyezett újoncok állítólagos bántalmazásáról. Az ukrán hatóságok keddi közlése szerint vizsgálatot indítottak az ügyben, a történteket mesterségesen gerjesztett provokációnak tartják. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
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Szétlőtték az orosz Ozon raktárát Adigejszkben

Dróntámadás érte a vállalat logisztikai raktárát Adigejszkben, az alkalmazottakat evakuálták. Az Ozon közleménye szerint személyi sérülésekről nem tudni. A csapást követően az épületekben tűz ütött ki, a hatóságok dolgoznak a helyszínen.

(TASzSz)

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Súlyos figyelmeztetést kapott Európa: Ukrajna a végsőkig kitart, de az oroszok háborúra készülhetnek a kontinens ellen

Oroszország ellenségként tekint a békés és egységes Európára, a kiépített katonai infrastruktúrája pedig túl kiterjedt ahhoz, hogy kizárólag Ukrajna ellen irányuljon – figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij a Berlini Biztonsági Konferencián.

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Súlyos figyelmeztetést kapott Európa: Ukrajna a végsőkig kitart, de az oroszok háborúra készülhetnek a kontinens ellen
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Orosz provokációt füleltek le a NATO határánál, elszabadultak az indulatok egy ukrán bázisnál – Háborús híreink Ukrajnából szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

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Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images

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