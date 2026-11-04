11°C derült
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 68
228 139
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 2
54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
FONTOS BBC: külföldi hatalom keze lehet abban, hogy Trump ekkorát bukott – Egyetlen ország lehet a felelős
Oroszország mélyén csapna le a NATO, Moszkva rakétákat halmoz – Háborús híreink Ukrajnából szerdán
Globál

Oroszország mélyén csapna le a NATO, Moszkva rakétákat halmoz – Háborús híreink Ukrajnából szerdán

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Az Ukrán Védelmi Hírszerzés (HUR) jelentése szerint az oroszok rengeteg fegyvert halmoztak fel az elmúlt az időszakban – számolt be az RBK Ukraine. A jelentések szerint cirkálórakétából ezres nagyságrendben állhat rendelkezésükre készletek, míg ballisztikus rakétákból is több száz állhat a raktárakban. Az ukrajnai és a közel-keleti háborúk tapasztalatai miatt a NATO alapjaiban gondolja újra az Oroszországgal szembeni védelmi stratégiáját, azt sem kizárva, hogy mélységi csapásokat vegyenek számba - közölte a Wall Street Journal. Ez teljesen új megközelítést jelenten az eddigiekhez képest, ugyanis nem pusztán kivédeni akarják az ellenséges támadást, hanem a probléma forrását elpusztítani. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfrissebb eseményeivel.
Megosztás

Raktárak lángolnak Odesszában

Oroszország november 4-én csapásokat mért a dél-ukrajnai Odesszára, a helyi hatóságok szerint raktárépületek lángolnak.

Az orosz csapatok cipőgyártásra használt kereskedelmi raktárakat támadtak Odessza külvárosában. Tűz ütött ki, és két jármű megsemmisült

- számolt be Oleh Kiper, az Odessza Regionális Katonai Közigazgatás vezetője.

(RBK Ukraine)

Megosztás

Kritikus a helyzet Ukrajnában: ez a nukleáris erőműveket is érinti

Az energetikai infrastruktúrát ért nagyszabású orosz támadások következtében csökkenteni kellett az ukrán atomerőművek áramtermelését - közölte az Ukrinform.

Tovább a cikkhez
Kritikus a helyzet Ukrajnában: ez a nukleáris erőműveket is érinti
Megosztás

Hírszerzési jelentés: felpörögtek az oroszok, félelmetes mennyiségű rakétát halmozott fel Moszkva

Az Ukrán Védelmi Hírszerzés (HUR) jelentése szerint az oroszok rengeteg fegyvert halmoztak fel az elmúlt az időszakban – számolt be az RBK Ukraine.

Tovább a cikkhez
Hírszerzési jelentés: felpörögtek az oroszok, félelmetes mennyiségű rakétát halmozott fel Moszkva
Megosztás

Gyökeres fordulat a NATO stratégiájában: Oroszország mélyén is lecsapnának

Az ukrajnai és a közel-keleti háborúk tapasztalatai miatt a NATO alapjaiban gondolja újra az Oroszországgal szembeni védelmi stratégiáját, azt sem kizárva, hogy mélységi csapásokat vegyenek számba - közölte a Wall Street Journal.

Tovább a cikkhez
Gyökeres fordulat a NATO stratégiájában: Oroszország mélyén is lecsapnának
Megosztás

Oroszország ismét az energetikai infrastruktúrát támadta

Moszkva az éjszaka során hat ukrán megyében támadta az energetikai infrastruktúráját, a jelentések szerint Ternopil, Kirovohrad, Rivne, Volhínia, Odessza és Zsitomir megyék érintettek. Több térségben átmenetileg áramszünetet regisztráltak, de a legtöbb helyen már helyreállították a sérüléseket, vagy jelenleg is dolgoznak rajta.

(Ukrajinszka Pravda)

Megosztás

Kiszivárogtak a tervek: így kerülhet közelebb az EU-csatlakozáshoz Ukrajna

A Politico több olyan dokumentumhoz is hozzájutott, amelyek az Európai Bizottság terveiről szólnak Ukrajna integrációjáról.

Tovább a cikkhez
Kiszivárogtak a tervek: így kerülhet közelebb az EU-csatlakozáshoz Ukrajna
Megosztás

310 drónnal támadtak az oroszok

Az ukrán napi drónjelentés szerint november 4-re virradóra összesen 310 drónnal támadtak az oroszok az országra. A légvédelem ezek közül mintegy 272-t megsemmisített, de 19 helyszínről robbanásokat jelentettek. A támadó eszközök közül 81 volt sugárhajtású.

(Ukrajinszka Pravda)

Megosztás

Szétlőtték az orosz Ozon raktárát Adigejszkben

Dróntámadás érte a vállalat logisztikai raktárát Adigejszkben, az alkalmazottakat evakuálták. Az Ozon közleménye szerint személyi sérülésekről nem tudni. A csapást követően az épületekben tűz ütött ki, a hatóságok dolgoznak a helyszínen.

(TASzSz)

Megosztás

Súlyos figyelmeztetést kapott Európa: Ukrajna a végsőkig kitart, de az oroszok háborúra készülhetnek a kontinens ellen

Oroszország ellenségként tekint a békés és egységes Európára, a kiépített katonai infrastruktúrája pedig túl kiterjedt ahhoz, hogy kizárólag Ukrajna ellen irányuljon – figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij a Berlini Biztonsági Konferencián.

Tovább a cikkhez
Súlyos figyelmeztetést kapott Európa: Ukrajna a végsőkig kitart, de az oroszok háborúra készülhetnek a kontinens ellen
Megosztás

Orosz provokációt füleltek le a NATO határánál, elszabadultak az indulatok egy ukrán bázisnál – Háborús híreink Ukrajnából szerdán

Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.

Tegnapi tudósításunkat itt olvashatja vissza:

Kapcsolódó cikkünk

Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden

Címlapkép forrása: Alex Nikitenko/Global Images Ukraine via Getty Images

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

Grandio Blog

Short Emberiség Long Anthropic

Az Anthropic a mesterséges intelligencia egyik legnagyobb tőzsdei bevezetésére készül, de vajon a vállalat növekedése valóban indokolja a tervezett értékelést? Az IPO-dokumentum lenyűgöző b

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Limit, Stop, vagy Piaci? Megbízások, amikkel nem lősz mellé!

Ismerd meg a tőzsdei megbízások világát, és tanulj meg profin navigálni a piacokon! Megvizsgáljuk, mit takarnak a limit, stop és piaci megbízások, és mikor érdemes ezeket alkalmazni. Bemutatjuk a leggyakoribb stratégiákat, amelyekkel a magyar és nemzetköz

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták
Ami még az állampapírnál is jobb befektetés - díjmentes, interaktív, online előadás
Donald Trump élőben kommentálta a választási vereséget, merész következtetést vont le
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility