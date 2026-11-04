Oroszország mélyén csapna le a NATO, Moszkva rakétákat halmoz – Háborús híreink Ukrajnából szerdán

Raktárak lángolnak Odesszában
Oroszország november 4-én csapásokat mért a dél-ukrajnai Odesszára, a helyi hatóságok szerint raktárépületek lángolnak.
Az orosz csapatok cipőgyártásra használt kereskedelmi raktárakat támadtak Odessza külvárosában. Tűz ütött ki, és két jármű megsemmisült
- számolt be Oleh Kiper, az Odessza Regionális Katonai Közigazgatás vezetője.
Kritikus a helyzet Ukrajnában: ez a nukleáris erőműveket is érinti
Az energetikai infrastruktúrát ért nagyszabású orosz támadások következtében csökkenteni kellett az ukrán atomerőművek áramtermelését - közölte az Ukrinform.
Hírszerzési jelentés: felpörögtek az oroszok, félelmetes mennyiségű rakétát halmozott fel Moszkva
Az Ukrán Védelmi Hírszerzés (HUR) jelentése szerint az oroszok rengeteg fegyvert halmoztak fel az elmúlt az időszakban – számolt be az RBK Ukraine.
Gyökeres fordulat a NATO stratégiájában: Oroszország mélyén is lecsapnának
Az ukrajnai és a közel-keleti háborúk tapasztalatai miatt a NATO alapjaiban gondolja újra az Oroszországgal szembeni védelmi stratégiáját, azt sem kizárva, hogy mélységi csapásokat vegyenek számba - közölte a Wall Street Journal.
Oroszország ismét az energetikai infrastruktúrát támadta
Moszkva az éjszaka során hat ukrán megyében támadta az energetikai infrastruktúráját, a jelentések szerint Ternopil, Kirovohrad, Rivne, Volhínia, Odessza és Zsitomir megyék érintettek. Több térségben átmenetileg áramszünetet regisztráltak, de a legtöbb helyen már helyreállították a sérüléseket, vagy jelenleg is dolgoznak rajta.
Kiszivárogtak a tervek: így kerülhet közelebb az EU-csatlakozáshoz Ukrajna
A Politico több olyan dokumentumhoz is hozzájutott, amelyek az Európai Bizottság terveiről szólnak Ukrajna integrációjáról.
310 drónnal támadtak az oroszok
Az ukrán napi drónjelentés szerint november 4-re virradóra összesen 310 drónnal támadtak az oroszok az országra. A légvédelem ezek közül mintegy 272-t megsemmisített, de 19 helyszínről robbanásokat jelentettek. A támadó eszközök közül 81 volt sugárhajtású.
Szétlőtték az orosz Ozon raktárát Adigejszkben
Dróntámadás érte a vállalat logisztikai raktárát Adigejszkben, az alkalmazottakat evakuálták. Az Ozon közleménye szerint személyi sérülésekről nem tudni. A csapást követően az épületekben tűz ütött ki, a hatóságok dolgoznak a helyszínen.
(TASzSz)
Súlyos figyelmeztetést kapott Európa: Ukrajna a végsőkig kitart, de az oroszok háborúra készülhetnek a kontinens ellen
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Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb aktualitásaival.
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