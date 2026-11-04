Putyin merész kijelentést tett, miközben Ukrajnát bombázza: szerinte Oroszország soha senkit nem fenyegetett

Külföldiek is átvehettek kitüntetéseket Moszkvában az elnöktől, amikor Putyin szól hozzájuk is néhány szót, és tett egy elég merész kijelentést is:

Különösen fontos most, hogy sok országban az emberek (…) lássák, hogy először is, Oroszország soha senkit nem fenyegetett, és nem is fenyeget senkit

– mondta Putyin.

Ezt követően kifejtette, hogy „együttműködésre” törekednek.

Az elnök kijelentése annak fényében minimum kétkedésre ad okot, hogy Oroszország jelenleg is háborút vív a szomszédos Ukrajnával miután 2022 februárjában agresszorként léptek fel, és katonai inváziót indítottak. Az is magyarázatra szorul, hogy Moszkva több alkalommal is kemény véleményt fogalmazott meg azokkal szemben, akik ellentmondtak az állításaikkal szemben, korábban is fegyveres konfliktusok sorát vívták számos országban. Az való igaz, hogy Putyin nem határozta meg pontosan, hogy mit ért „fenyegetés” alatt.

Oroszországot jelenleg a világ rengeteg országában - főként Európában - a legnagyobb globális fenyegetésként tartják számon.

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