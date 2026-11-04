Saját párttársa mondta ki: a baj Trump maga

Úgy gondolom, a lényeg az, hogy – tudja – Trump elnök, aki szerintem nagyon jó kabinetet állított össze, néha nem megfelelően, nem igazán elnöki módon beszél
– mondta Grothman.
Sok emberrel beszélek, és elmondhatom, hogy ez elriasztja az embereket
– tette hozzá.
Grothman, aki a wisconsini KFIZ rádiónak nyilatkozott, élesen bírálta Trump azon kijelentését is, miszerint a vereség nem következett volna be, ha ő is szerepelt volna a szavazólapon.
Tudja, beszélek nagyon jól tájékozott emberekkel, akik csak áradoznak azokról a csodálatos dolgokról, amelyeket szerintük ő tett, de aztán egyszerűen felforrnak, amikor a személyiségéről beszélnek
– mondta Grothman.
Tegnap este ott állt, és arról beszélt, hogy ez nem történt volna meg, ha én is szerepeltem volna a jelöltlistán, vagy bla-bla-bla-bla-bla. De igen, megtörtént volna, és valahogy a körülötte lévőknek rá kell hatniuk, és véget kell vetniük ennek
– jelentette ki a képviselő.
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