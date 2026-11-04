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Sokkolóan őszintén kitálalt az amerikai alelnök: ezért bukott el valójában a Republikánus Párt
Globál

Sokkolóan őszintén kitálalt az amerikai alelnök: ezért bukott el valójában a Republikánus Párt

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J. D. Vance amerikai elnök hosszú X-posztban fejtette ki, miért szenvedett súlyos vereséget a Republikánus Párt a félidős választásokon.

Vance republikánus adatelemzők és közvélemény-kutatók mérései alapján vonta le a tanulságokat pártja vereségéből.

Az alelnök elmondta, megkérdezte a „legokosabb adatelemzőt, akit ismer”, hogy a választói összetétel azt jelenti-e, hogy a mérések ellenére a republikánusoknak van esélye a győzelemre.

Nem. Lehet, hogy jobban teljesítünk, mint amit a közvélemény-kutatások jósolnak. De az adatok azt mutatják, hogy sok Trump/Vance 2024-es szavazó dühös, és azt tervezi, hogy a másik oldalra szavaz. A szavazóink eljönnek, de lehet, hogy nem ránk szavaznak

– idézte az adatelemzőt Vance.

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Az alelnök szerint ezért fő probléma az volt, hogy sokan, akik 2024-ben Trumpra szavaztak, 2026-ban a demokratákra szavaztak

Sok belső viszály és vita lesz arról, hogy mi történt és miért. Az egyik közvélemény-kutató, akit nagyon tisztelek, azt mondta nekem, hogy a kampány végső szakaszában a gazdasági üzeneteink nem voltak elég élesek. Biztos vagyok benne, hogy ez igaz

– jegyezte meg az alelnök.

Vance egy másik, általa ismert közvélemény-kutató véleményét is ismertette, akinek a felméréseiből kiderült, hogy sok 2024-es Trump-szavazó dühös volt, és a demokratákra akart szavazni.

Megkérdezte azokat a szavazókat, akik elfordultak tőlünk, mi késztetné őket arra, hogy visszatérjenek a csapatunkhoz. A négy leggyakoribb válasz, amelyek a válaszok szinte teljes egészét kitették, a következők voltak:
1) Vessünk véget a háborúnak
2) Fókuszáljunk a megélhetési költségekre/inflációra
3) Amerika legyen az első
4) Változtassuk meg a kapcsolatunkat Izraellel.
A szavazóink megmutatták, mit gondolnak. És a fenti négy ok miatt szavazott sokan közülük a demokratákra

– osztotta meg az eredményeket pontosan eltaláló közvélemény-kutató következtetéseit Vance.

Azért vesztettünk, mert háború folyik. Ezt tegnap este maga az elnök is elmondta

– mondta az alelnök az iráni háborúra utalva, jelezve azt, nem biztos, hogy megérte elveszíteni hat évre a szenátusi többséget Iránért.

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Címlapkép forrása: Evan Vucci-Pool/Getty Images

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