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Sötét titkok derültek ki déli szomszédunknál, tíz rendőrt vettek őrizetbe a durva túlkapások miatt
Globál

Sötét titkok derültek ki déli szomszédunknál, tíz rendőrt vettek őrizetbe a durva túlkapások miatt

Portfolio
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Tíz rendőrt – köztük kilenc jelenleg is szolgálatban lévő és egy már leszerelt tisztet – vettek őrizetbe szerdán Szerbiában a belügyminisztérium közlése szerint. A gyanúsítottakat azzal vádolják, hogy a tavalyi belgrádi korrupcióellenes tüntetések idején túlkapásokat követtek el, és bántalmazták az előállított demonstrálókat. Ez az első komolyabb felelősségre vonás a szerbiai tiltakozások során alkalmazott rendőri erőszak ügyében – írja a Reuters.

A belügyi tárca tájékoztatása alapján az elitegységben szolgáló rendőrök 2025. augusztus 14-én és 15-én, a belgrádi kormányzati negyed garázsában kínoztak és félemlítettek meg több őrizetest.

A hivatalos közlemény szerint a gyanúsítottak fizikai erőszakkal és fenyegetésekkel súlyos fájdalmat okoztak az előállítottaknak. A bántalmazások célja információk kicsikarása, a megfélemlítés, valamint a tüntetők törvénytelen megbüntetése volt.

A hatóságok a letartóztatottak személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, csupán a monogramjukat közölték.

Az országos tiltakozási hullám még a 2024. november 1-jei újvidéki tragédia után robbant ki, amikor a felújított vasútállomás előtetőjének leomlása tizenhat ember életét követelte. A 2025-ben és 2026-ban is zajló megmozdulások során a hatóságok rendszeresen könnygázt, villanógránátokat, tömegoszlató járműveket, sőt hangágyút vetettek be a demonstrálókkal szemben.

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A tüntetéseken részt vevő diákok és aktivisták közül sokan számoltak be a rendőri brutalitás okozta fizikai sérülésekről és lelki traumákról.

A folyamatos tüntetések végül alapvető politikai változást hoztak az európai uniós tagjelölt országban. Az Aleksandar Vučić volt elnökhöz hű, populista Szerb Haladó Párt (SNS) elveszítette a hatalmát az előrehozott parlamenti választásokon, amelyen a hivatalos vezető nélkül induló Egyetemista Lista aratott győzelmet.

A diákok, az ellenzéki politikusok és a jogvédő szervezetek régóta politikai erőszakkal, a média elnyomásával, a szervezett bűnözéssel való összefonódással és rendszerszintű korrupcióval vádolták Vučićot és pártját, ők azonban következetesen tagadták ezeket a vádakat.

Az október 25-i választások óta már több, az előző rendszerhez közel álló embert vettek őrizetbe a hatóságok.

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Címlapkép forrása: Maxim Konankov/NurPhoto via Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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