Sötét titkok derültek ki déli szomszédunknál, tíz rendőrt vettek őrizetbe a durva túlkapások miatt

A belügyi tárca tájékoztatása alapján az elitegységben szolgáló rendőrök 2025. augusztus 14-én és 15-én, a belgrádi kormányzati negyed garázsában kínoztak és félemlítettek meg több őrizetest.
A hivatalos közlemény szerint a gyanúsítottak fizikai erőszakkal és fenyegetésekkel súlyos fájdalmat okoztak az előállítottaknak. A bántalmazások célja információk kicsikarása, a megfélemlítés, valamint a tüntetők törvénytelen megbüntetése volt.
A hatóságok a letartóztatottak személyazonosságát nem hozták nyilvánosságra, csupán a monogramjukat közölték.
Az országos tiltakozási hullám még a 2024. november 1-jei újvidéki tragédia után robbant ki, amikor a felújított vasútállomás előtetőjének leomlása tizenhat ember életét követelte. A 2025-ben és 2026-ban is zajló megmozdulások során a hatóságok rendszeresen könnygázt, villanógránátokat, tömegoszlató járműveket, sőt hangágyút vetettek be a demonstrálókkal szemben.
A tüntetéseken részt vevő diákok és aktivisták közül sokan számoltak be a rendőri brutalitás okozta fizikai sérülésekről és lelki traumákról.
A folyamatos tüntetések végül alapvető politikai változást hoztak az európai uniós tagjelölt országban. Az Aleksandar Vučić volt elnökhöz hű, populista Szerb Haladó Párt (SNS) elveszítette a hatalmát az előrehozott parlamenti választásokon, amelyen a hivatalos vezető nélkül induló Egyetemista Lista aratott győzelmet.
A diákok, az ellenzéki politikusok és a jogvédő szervezetek régóta politikai erőszakkal, a média elnyomásával, a szervezett bűnözéssel való összefonódással és rendszerszintű korrupcióval vádolták Vučićot és pártját, ők azonban következetesen tagadták ezeket a vádakat.
Az október 25-i választások óta már több, az előző rendszerhez közel álló embert vettek őrizetbe a hatóságok.
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