Súlyos figyelmeztetést kapott Európa: Ukrajna a végsőkig kitart, de az oroszok háborúra készülhetnek a kontinens ellen

Zelenszkij berlini beszédében hangsúlyozta, hogy
az orosz vezetés véglegesen ellenségként könyvelte el az egységes Európát, és ez a hozzáállás biztosan nem fog egy éven belül megváltozni.
Ugyanakkor biztatónak nevezte, hogy a világ más országai egyre inkább a biztonság forrásaként tekintenek a kontinensre. Mint fogalmazott, bár ez a potenciál egyelőre nagyrészt kiaknázatlan, a jövőben hatalmas erővé válhat. Az Egyesült Államok szerepére kitérve hozzátette, hogy jó hírként értékeli az esélyt arra, miszerint Amerika része maradhat az Európa számára kulcsfontosságú biztonsági szövetségnek.
Az államfő rendkívül nehéznek nevezte Ukrajna jelenlegi helyzetét, ám biztosította a hallgatóságot arról, hogy
az ország nem fog megtörni, és soha nem adja meg magát.
Kijelentette, hogy Ukrajna mindig erős és európai marad, ugyanakkor feltette a kérdést a nyugati vezetőknek, hogy vajon mi fog történni az ő országaikban.
A fenyegetés mértékét elemezve az elnök arra kérte az európaiakat, hogy vizsgálják meg alaposabban azokat a katonai létesítményeket, amelyeket Oroszország az elmúlt években épített ki. Zelenszkij értékelése szerint ezek a fejlesztések túlságosan nagy léptékűek ahhoz, hogy kizárólag az Ukrajna elleni hadviselést szolgálják. Maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is úgy nyilatkozott korábban, hogy bár
Moszkva nem törekszik a konfliktusra, készen áll egy Európa elleni háborúra.
Az európai országok vezetői komolyan veszik ezeket a kockázatokat. Wes Streeting brit védelmi miniszter kijelentette, hogy az Egyesült Királyságnak 2030-ig fel kell készülnie egy esetleges Oroszországgal vívott háborúra. Friedrich Merz német kancellár pedig arra intette az Európai Uniót, hogy ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, Putyin célja ugyanis nem csupán Ukrajna legyőzése, hanem az európai demokrácia aláásása is.
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