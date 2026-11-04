6°C fátyolfelhős
Budapest

Amerika Választ

Amerika Választ

KÉPVISELŐHÁZ

Eldőlt mandátumok Függőben: 74
225 136
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
435 MANDÁTUM

Szenátus

Eldőlt mandátumok * Függőben: 3
54 43
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
  • Megjelenítés
Súlyos figyelmeztetést kapott Európa: Ukrajna a végsőkig kitart, de az oroszok háborúra készülhetnek a kontinens ellen
Globál

Súlyos figyelmeztetést kapott Európa: Ukrajna a végsőkig kitart, de az oroszok háborúra készülhetnek a kontinens ellen

Portfolio
Itt állítsd be, hogy a Portfolio az elsők között legyen a Google híreiben
Oroszország ellenségként tekint a békés és egységes Európára, a kiépített katonai infrastruktúrája pedig túl kiterjedt ahhoz, hogy kizárólag Ukrajna ellen irányuljon – figyelmeztetett Volodimir Zelenszkij a Berlini Biztonsági Konferencián.

Zelenszkij berlini beszédében hangsúlyozta, hogy

az orosz vezetés véglegesen ellenségként könyvelte el az egységes Európát, és ez a hozzáállás biztosan nem fog egy éven belül megváltozni.

Ugyanakkor biztatónak nevezte, hogy a világ más országai egyre inkább a biztonság forrásaként tekintenek a kontinensre. Mint fogalmazott, bár ez a potenciál egyelőre nagyrészt kiaknázatlan, a jövőben hatalmas erővé válhat. Az Egyesült Államok szerepére kitérve hozzátette, hogy jó hírként értékeli az esélyt arra, miszerint Amerika része maradhat az Európa számára kulcsfontosságú biztonsági szövetségnek.

Az államfő rendkívül nehéznek nevezte Ukrajna jelenlegi helyzetét, ám biztosította a hallgatóságot arról, hogy

Még több Globál

Orosz provokációt füleltek le a NATO határánál, elszabadultak az indulatok egy ukrán bázisnál – Háborús híreink Ukrajnából szerdán

Amerikai választás 2026: elképesztően tarolnak a demokraták, történelmi bukás vár Trump pártjára

Akkora pofont adtak az amerikaiak Donald Trumpnak, hogy a fal adta a másikat – Mutatjuk a történelmi választás sokkoló eredményeit

az ország nem fog megtörni, és soha nem adja meg magát.

Kijelentette, hogy Ukrajna mindig erős és európai marad, ugyanakkor feltette a kérdést a nyugati vezetőknek, hogy vajon mi fog történni az ő országaikban.

A fenyegetés mértékét elemezve az elnök arra kérte az európaiakat, hogy vizsgálják meg alaposabban azokat a katonai létesítményeket, amelyeket Oroszország az elmúlt években épített ki. Zelenszkij értékelése szerint ezek a fejlesztések túlságosan nagy léptékűek ahhoz, hogy kizárólag az Ukrajna elleni hadviselést szolgálják. Maga Vlagyimir Putyin orosz elnök is úgy nyilatkozott korábban, hogy bár

Moszkva nem törekszik a konfliktusra, készen áll egy Európa elleni háborúra.

Az európai országok vezetői komolyan veszik ezeket a kockázatokat. Wes Streeting brit védelmi miniszter kijelentette, hogy az Egyesült Királyságnak 2030-ig fel kell készülnie egy esetleges Oroszországgal vívott háborúra. Friedrich Merz német kancellár pedig arra intette az Európai Uniót, hogy ne ringassa magát hamis biztonságérzetbe, Putyin célja ugyanis nem csupán Ukrajna legyőzése, hanem az európai demokrácia aláásása is.

Kapcsolódó cikkünk

Orosz provokációt füleltek le a NATO határánál, elszabadultak az indulatok egy ukrán bázisnál – Háborús híreink Ukrajnából szerdán

Címlapkép forrása: EU

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

Címlapról ajánljuk

Portfolio Blogger

RSM Blog

EUDR 2026

Az EUDR, vagyis az Európai Unió erdőirtásmentes termékekről szóló rendelete 2026 őszén újabb fontos szakaszához érkezett. A legfontosabb változás az ellátási lánc szereplőinek feladatait

PR cikk

Konferencia ajánló

Banking Technology 2026

Banking Technology 2026

2026. november 10.

Financial Intermediation Conference 2026

2026. november 11.

Professional Investment Day 2026

2026. november 11.

Future of Construction 2026

2026. november 12.

Hírek, eseményajánlók első kézből: iratkozzon fel exkluzív rendezvényértesítőnkre!

Fórum

Trader

Díjmentes online előadás

Családi vagyonstratégia

Változó adókörnyezet, a cégértékesítés és a váratlan döntéshozatali kiesés példáin keresztül mutatjuk be, hogyan építhető fel jövőbiztos családi vagyonstruktúra. Szakértőink jogi, adózási és befektetési szempontból elemzik a legfontosabb összefüggéseket.

Interaktív online előadás

Kereskedés külföldi részvényekkel

Bemutatjuk melyik platformunk a legoptimálisabb külföldi részvények vásárlásához, tanácsadó szolgáltatásunk bemutatása.

Ez is érdekelhet
Amerikai választás 2026: elképesztően tarolnak a demokraták, történelmi bukás vár Trump pártjára
Tisza-kormány: december 24-e munkaszüneti nap lett, százmilliárdok után nyomoznak
Megvan az ukrán-orosz találkozó időpontja, másik kontinensen okozhatnak galibát az ukrán hírszerzők - Háborús híreink kedden
Partnereink Bankmonitor Avis Opten Budai Egészségközpont MHC Mobility