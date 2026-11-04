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Amerika Választ

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Eldőlt mandátumok Függőben: 68
228 139
Választás előtt Betöltetlen: 2
214 219
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54 44
Választás előtt * Fix szenátori hely: 65
47 53
100 MANDÁTUM
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Szép csendben elismerték Trump emberei: ez már akkora vereség volt, hogy szó sem lehet csalásról
Globál

Szép csendben elismerték Trump emberei: ez már akkora vereség volt, hogy szó sem lehet csalásról

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Túl nagyot nyertek a demokraták ahhoz, hogy választási csalással lehessen vagdalkozni – ismerték el Donald Trump elnök segítői a CNN-nek.

Túl nagy volt ahhoz, hogy el lehessen csalni”

– mondta a lap egyik forrása, az elnököt idézve, aki a 2024-es választásokról mondta ugyanezt.

A lap úgy tudja: Trump és szövetségesei eredetileg meg akarták támadni a választási eredményeket, főleg Kaliforniában és Alaszkában, azonban a „kék cunami” után kérdés, mi lesz ebből.

A Demokrata Párt fölényesen megnyerte a szenátusért, képviselőházért folytatott küzdelmet és a kormányzói székek többségét is behúzták. Ron DeSantis floridai kormányzó nemrég arról beszélt, hogy a demokraták most akkorát nyertek, hogy a republikánusok ezzel lényegében a 2028-as választást is elbukták.

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