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Szűkszavúan kommentálta a Kreml Trump súlyos vereségét: ebben reménykedünk
Globál

Szűkszavúan kommentálta a Kreml Trump súlyos vereségét: ebben reménykedünk

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Oroszország őszintén bízik abban, hogy Donald Trump amerikai elnök a kongresszusi időközi választások után is folytatni fogja az ukrán konfliktus rendezésére irányuló béketeremtő erőfeszítéseit – mondta Dmitrij Peszkov Kreml-szóvivő a Life magazinnak, amikor az amerikai félidős választásokról kérdezték.

Trump elnök továbbra is hivatalban marad. Őszintén bízunk abban, hogy béketeremtő erőfeszítéseit is folytatni fogja. Vannak már eredmények. Hamarosan sor kerül a háromoldalú tárgyalások következő fordulójára

– fogalmazott Peszkov.

A szóvivő ezzel az Abu-Dzabiba tervezett, az Egyesült Államok, Oroszország és Ukrajna közötti tárgyalásokra utalt, amelyekre november 10-én és 11-én kerülhet sor.

Sikeres béketeremtő erőfeszítések, valamint Melania Trump humanitárius tevékenysége. Reméljük, hogy mindez folytatódni fog

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– jegyezte meg a Kreml szóvivője, utalva az amerikai First Lady által a Herszon megyei Oleskiben közvetített tűzszünetre.

Peszkov, arra a kérdésre válaszolva, hogy vajon az új, demokrata többségű Kongresszus nem fogja-e akadályozni az amerikai vezető béketeremtő erőfeszítéseit, azt mondta:

Ez Amerika belső ügye.

A Republikánus Párt a Kongresszus mindkét házában elvesztette a többséget a félidős választásokon, és olyan államokban is kikapott, ahol évtizedek óta nem győzött demokrata törvényhozó.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images

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