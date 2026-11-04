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Történelmi csúcs készül: Oroszország és az Egyesült Államok vezetője is tárgyalóasztalhoz ülhet
Globál

Történelmi csúcs készül: Oroszország és az Egyesült Államok vezetője is tárgyalóasztalhoz ülhet

Portfolio
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A Bloomberg arról ír, hogy a kínai külügyminisztérium szóvivője elismerte, kapcsolatban állnak egy nagy hármas találkozó kérdésében.

Mao Ning, a kínai külügyminisztérium szóvivője szerdán úgy nyilatkozott, hogy kapcsolatban állnak az Egyesült Államokkal és Oroszországgal is, hogy egy hármas vezetői találkozót leszervezzenek. Donald Trump amerikai elnök a kínai Sencsenben, az APEC (Asia-Pacific Economic Cooperation – Ázsiai és Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés) csúcsán ülhet le Vlagyimir Putyin orosz és Hszi Csin-ping kínai kollégájával. Korábban a Fehér Ház és a Kreml vezetője is kifejezte a nyitottságát egy esetleges megbeszélés előtt.

Kína továbbra is kommunikál az illetékes felekkel a kínai, orosz és amerikai vezetők közötti lehetséges találkozóval kapcsolatban

– hangsúlyozta Mao Ning.

Az amerikai lap megjegyezte, hogy egy ilyen találkozó elsősorban Moszkva számára jelentene előrelépést, mivel a globális diplomáciai színtéren segítene Putyinnak kitörni a nemzetközi elszigeteltségből. A másik komoly nyertes Hszi lehet, aki közvetítőként léphetne fel Amerika és az oroszok között. A témák között vélhetően az ukrajnai háború lezárása is szerepelhet, az iráni konfliktus, a nukleáris leszerelés és a kereskedelmi kérdések mellett. A kelet-európai kérdés ugyanakkor a német elnök, Frank-Walter Steinmeier szerint nem lesz a témák között, legalábbis Hszi nem tervezi ezt.  

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