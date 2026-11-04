Történelmi pofáraesés, elesett Trumpék legféltettebb bástyája: átfordították a demokraták Texast

A teológushallgató és állami törvényhozó a Donald Trump amerikai elnök által támogatott texasi főügyészt, Ken Paxtont győzte le a félidős választáson, dacára annak, hogy Elon Musk 168 millió dolláros hirdetési kampánnyal segítette a republikánus jelöltet.
Texas legutóbb 1988-ban választott demokrata szenátort.
Talarico a kampányát a vagyoni egyenlőtlenségek és a korrupció elleni fellépésre, valamint a keresztény értékekre építette fel. Tudatosan próbálta kerülni a hagyományos jobb- és baloldali megosztottságot, ehelyett a társadalmi elitet állította szembe az átlagemberekkel. Stratégiájának részeként nem hívott országos demokrata politikusokat – például Barack Obamát – a rendezvényeire, hogy ellenfele ne tudja összemosni a helyi ügyeket a Washingtonban politizáló pártvezetéssel. Ennek ellenére hatalmas médiafigyelmet kapott, hiszen szerepelt Joe Rogan podcastjában, és miután a Fehér Ház egy ritkán alkalmazott műsoridő-szabályra hivatkozva megakadályozta a fellépését a népszerű késő esti talkshow-kban, az online nézettsége és a kisadományokból származó bevételei is rekordot döntöttek.
A republikánus vereségben kulcsszerepet játszott a párton belüli megosztottság és Paxton botrányoktól terhelt múltja.
Bár a főügyészt 2023-ban alkotmányos vádeljárás (impeachment) alá vonták, és rengeteg korrupciós vád érte az elmúlt években, Trump a májusi előválasztáson mégis őt támogatta a hivatalban lévő szenátorral, John Cornynnal szemben. Paxton jelölése miatt számos prominens republikánus nyíltan Talarico mellé állt, míg Cornyn és a korábbi elnök, George W. Bush olyan adománygyűjtést tartott a párt szenátorjelöltjeinek, amelyből a texasi főügyészt kihagyták.
A kampány hajrájában Talarico egyre inkább Dávid és Góliát harcaként állította be a küzdelmet, amelyet nem is annyira Paxton, hanem a főügyészt dollármilliókkal összeggel támogató Elon Musk ellen vív. A demokrata politikus azzal vádolta a Texasban komoly üzleti érdekeltségekkel rendelkező milliárdost, hogy saját szenátort akar vásárolni magának. A republikánusok és Musk válaszul Talarico korábbi, transzneműekkel és a nemi identitással kapcsolatos kijelentéseit támadták a közösségi médiában és a televíziós hirdetésekben.
A texasi vereség komoly személyes kudarc Donald Trump számára, aki korábban háromszor is magabiztosan nyert az államban,
2024-ben 14 pontos győzelmet aratot az elnökválasztáson. Trump októberben három kampánygyűlést is tartott a helyszínen, hogy megmentse szövetségese esélyeit.
A győzelemhez a független és a kiábrándult republikánus szavazók mellett nagyban hozzájárult a rekordméretű előzetes választói részvétel is. A spanyol ajkú választók – akik 2024-ben még nagy arányban támogatták Trumpot –, valamint a fiatalok és a korábbi szavazásoktól távol maradók ezúttal tömegesen álltak be a demokrata jelölt mögé.
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