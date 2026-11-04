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Amerika Választ

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Úgy néz ki, brutális vereséget szenvednek a republikánusok: megtörte a csendet Donald Trump elnök
Globál

Úgy néz ki, brutális vereséget szenvednek a republikánusok: megtörte a csendet Donald Trump elnök

Portfolio
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Röviden kommentálta Donald Trump amerikai elnök a Republikánus Párt várhatóan súlyos választási vereségét Truth Social oldalán.

Minden jel arra mutat, hogy a republikánusok súlyos választási vereséget szenvednek az időközin, a szenátust és a képviselőházat is el fogják bukni.

Miközben a Republikánus Párt vezetői úgy látják, Donald Trump elnök kormányzása okolható a párt általános kudarcáért, az amerikai vezető szerint más olvasata van a választási eredményeknek.

Nem voltam rajta a szavazólapokon, ha rajta lettem volna, TAROLTUNK VOLNA!”

– írta ki Truth Social oldalára az amerikai vezető, majd megköszönte a figyelmet.

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Címlapkép forrása: The White House / Public Domain

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