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Valóságos vérfürdő: felmosták a padlót Donald Trump pártjával, átveszik a hatalmat a demokraták a Kongresszusban
Globál

Valóságos vérfürdő: felmosták a padlót Donald Trump pártjával, átveszik a hatalmat a demokraták a Kongresszusban

Portfolio
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A Demokrata Párt megszerezte a Kongresszus mindkét házának irányítását az amerikai félidős választásokon az NBC News előrejelzése szerint. Úgy tűnik, az amerikai választók határozott nemet mondtak Donald Trump politikájára és magára a Republikánus Pártra.

Magyar idő szerint hajnali 5 után derült ki, hogy

a demokraták a képviselőházi győzelem után a szenátusban is többséget szereztek.

A Demokrata Párt az alsóházban közel két évtizede nem látott, akár 255-180 arányú többségre tehet szert, míg a felsőházban olyan hagyományosan republikánus államokban hódított el mandátumokat, mint

Iowa, Kansas, Ohio, Észak- és Dél-Karolina, valamint a régóta célpontnak számító Texas.

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Trump 2024-ben többnyire kétszámjegyű fölénnyel nyerte ezeket az államokat, Dél-Karolinát például 18 százalékpontos különbséggel. Pár hónappal ezelőtt még elképzelhetetlennek tűnt ez a választási eredmény.

A New York Times előrejelzése alapján 55-45 arányú demokrata többség lehet a felsőházban, ahol eddig a republikánusok voltak többen 47-53 arányban.

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Az előbbi államokban gyakran maga Trump választotta ki a jelölteket párttársai aggályai ellenére. Bár az elnök a kampányban arra kérte a választókat, hogy úgy szavazzanak, mintha az ő neve is szerepelne a szavazólapon, a vereség után a közösségi médiában már azt írta, azrt veszítettek, mert ő nem szerepelt a szavazólapon, különben "földcsuszamlásszerű" győzelmet arattak volna.

A választói elégedetlenség hátterében több tényező áll. Az exit poll alapján a szavazók 43 százaléka kifejezetten Trump elutasítása végett adta le a voksát,

a megkérdezettek 71 százaléka – köztük a republikánusok 41 százaléka – pedig úgy látja, nincs elegendő kongresszusi kontroll az elnök felett.

Komoly tehertételt jelentett a republikánusoknak a gazdasági helyzet és a február végén Izraellel közösen indított iráni háború is, amelynek hatására megugrottak az üzemanyagárak. A latino választók is nagy arányban fordultak el az elnöktől a magas árak és a szigorú bevándorláspolitika miatt.

Az eredmény történelmi változásokat hoz a Kongresszusban. A képviselőház élére Hakeem Jeffries kerülhet, aki az Egyesült Államok első fekete házelnöke lesz, amennyiben a november 16-i héten esedékes belső választás után, január 3-án megszerzi a szükséges 218 szavazatot. A szenátusban Chuck Schumer térhet vissza a többségi vezetői posztra, a demokraták pedig abban a helyzetben lesznek, hogy megakadályozzák Trump esetleges jelöltjeinek kinevezését a legfelsőbb bíróságra.

A januárban felálló új kongresszusban a demokraták idézési jogot és vizsgálati jogköröket kapnak, amelyeket a kormányzat elszámoltatására kívánnak használni.

A képviselőházi bizottságok várományos vezetői, köztük Robert Garcia és Jamie Raskin már jelezték, hogy vizsgálatot indítanak a Trump család üzleti ügyei és gazdagodása, a kriptovaluta-birodalmukba érkező külföldi kifizetések, a vitatott elnöki kegyelmek, a bevándorlási razziák, valamint a Fehér Ház felújítási projektjei miatt. Emellett korlátozni tervezik az elnök költekezési és háborúindítási jogköreit is.

A hatalomátadásig hátralévő időszakban a leköszönő republikánus többség még megpróbálhat átnyomni néhány törvényjavaslatot, például saját adó- és kiadási prioritásaikat, valamint az adósságplafon megemelését a 2027-es határidő előtt. A súlyos vereség egyúttal megkérdőjelezi a republikánus frakcióvezetők, John Thune szenátusi vezető és a képviselőházat három éve irányító Mike Johnson házelnök politikai túlélését, továbbá jelentősen megnehezítheti J. D. Vance alelnök helyzetét is a 2028-as elnökjelöltségért folytatott küzdelemben.

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Címlapkép forrása: Finn Gomez/Getty Images

Ennek a cikknek az előkészítésében AI-asszisztens működött közre, a végleges tartalmat újságírónk szerkesztette és ellenőrizte.

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