Aggasztó számok érkeztek Pekingből - Mi lesz így a dízelellátással?

Jelentősen visszaeshet Kína gázolajexportja novemberben, mivel a belföldi készletek többéves mélypontra apadtak. A kínai finomítók eddig nagyjából félmillió tonnányi dízelre kötöttek szerződést a következő hónapra, ami látványos fékezést jelent a nyár végi csúcsokhoz képest - írja a Reuters.

A kereskedelmi adatok és piaci források szerint a kínai üzemanyag-kivitel komoly ingadozást mutat az amerikai–izraeli–iráni háború februári kirobbanása óta. A pekingi vezetés a konfliktus hatására exportkorlátozásokat vezetett be a belföldi ellátásbiztonság fenntartása érdekében, így a finomítóknak hónapról hónapra külön engedélyt kellett kérniük a külföldi értékesítéshez, ami alapjaiban befolyásolta az ázsiai piac kínálatát.

Júliusban azonban enyhítettek a kiviteli szabályokon, aminek hatására a gázolajexport többéves csúcsra ugrott. A kínai vállalatok augusztusban 1,33 millió, szeptemberben pedig már 1,8 millió tonna dízelt szállítottak külföldre. Ez a hatalmas mennyiség az elemzők szerint alaposan leapasztotta az ország belső tartalékait.

Bár a november második felére esedékes szállításokról még nem zárult le minden tárgyalás, az előzetes iparági becslések szerint a jövő havi teljes kivitel a 800 ezer tonnát sem éri majd el.

A vámadatok alapján ez július óta a legalacsonyabb havi exportmennyiség lesz.

Forrás: Reuters

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