Áll a bál a Fehér Házban: teljesen összeomlott a morál, tisztogatás, tömeges távozás jöhet

A hírportál azt írja a Reutersnek nyilatkozó meg nem nevezett tisztviselő alapján: vezető tanácsadók tömeges távozásokra, a kabinet lehetséges átalakítására, valamint arra készülnek, hogy a januárban hivatalba lépő demokraták büntetőeljárásokat és vizsgálatokat indítanak majd ellenük. A tisztviselő szerint jelenleg rendkívül nyomasztó a légkör az elnöki hivatalban.

Hozzátette, hogy a belső közvélemény-kutatások előre jelezték a várható republikánus veszteségeket, ám Trump figyelmen kívül hagyta a figyelmeztetéseket, és nem volt hajlandó változtatni az Iránnal kapcsolatos irányvonalán.

A keddi választási kudarc után a republikánus szövetségesek és stratégák részéről is egyre nagyobb nyomás nehezedik az elnökre. Sokan személycseréket, a fegyelem helyreállítását, valamint a vereség okának tartott intézkedések – köztük az iráni háború és a vámpolitika – elengedését sürgetik.

John Feehery veterán republikánus stratéga hatalmas katasztrófának nevezte az eredményeket, és úgy vélte,

Trumpnak sürgősen rendet kell tennie a stábjában, különben napról napra veszít majd a politikai súlyából.

A kormányzat az elmúlt hónapokban számos elnöki rendeletet készített elő a vámok, a bevándorlás, a szövetségi kiadások és a lakhatás területén. Ezekkel a lépésekkel Trump a demokrata ellenszélben is keresztülviheti programjának egyes elemeit, a kongresszusi vizsgálatoktól azonban a rendeleti kormányzás sem védi meg az adminisztrációt.

Trump egyelőre nem mutat hajlandóságot az irányváltásra, a Fox Newsnak nyilatkozva úgy fogalmazott,

nem tekinti személyes kudarcnak az eredményt.

Szerdán, a Fehér Ház új báltermének építkezésén tartott sajtótájékoztatóján ugyanakkor egyetértett JD Vance alelnök értékelésével, miszerint az iráni háború miatt úszott el a republikánusok győzelme.

Az elnök elismerte, hogy a konfliktus "rövid távon" felhajtotta az üzemanyagárakat, ami hozzájárulhatott a vereséghez, de hangsúlyozta, hogy ma is ugyanígy döntene.

Trump szerint a politikai veszteség megérte az árát, mivel nem maradt más választása, és meg kellett akadályoznia, hogy Teherán atomfegyverhez jusson, és nukleáris háborút robbantson ki. Az elnök emellett igyekezett kisebbíteni annak a valószínűségét, hogy a demokraták alkotmányos vádeljárást (impeachment) indítanának ellene vagy a kormánya tagjai ellen.

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