Amerikai választás 2026: történelmi vereséget szenvedett Trump pártja, mindent vittek a demokraták

Friedrich Merz német kancellár szerint érdemi változás nem várható az Egyesült Államok politikájában a republikánusok által elszenvedett vereség után.

Az elmúlt két évben Trump javarészt a kongresszus nélkül kormányzott. Miért mennének most másképp a dolgok?

- mondta a német kancellár.

Donald Trump

az idő nagy részében elnöki rendeletekhez folyamodott, és a jövőben is ezt fogja tenni

- jelentette ki Merz, hozzátéve, hogy alkotmány az amerikai elnöknek szélesebb felhatalmazást ad, mint a német kancellárnak.

A német vezet szerint a költségvetés tervezésében és ezzel a katonai költségvetés tervezésében lehetnek változások azáltal, hogy a republikánusok a Kongresszus mindkét házát elvesztették, de még egy idő, míg ennek tényleges hatása lesz.

(MTI, ZDF)